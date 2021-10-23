Обзор Townew T1 Smart Trash. Умное мусорное ведро

Тему умного дома мы затрагиваем очень часто, рассматривая разные типы устройств. И сегодня продолжая эту тему в центре внимания будет умное мусорное ведро Townew T1 Smart Trash. Так или иначе каждый из нас сталкивается с необходимостью сбора мусора, автоматизация этого процесса и повышение удобства упаковки, это то что предлагает данный умный девайс.

Townew T1 Smart Trash

Средняя стоимость – 6690 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением мусорного ведра и данными по ключевым особенностям. Комплект включает зарядный кабель и руководство пользователя.

Townew T1 Smart Trash

Внешний вид

К отмеченному выше комплекту стоит добавить еще и картридж с набором из 28 мешков.

Townew T1 Smart Trash

Доступно в белом и черном вариантах исполнения. Подобрать можно будет под интерьер.

Townew T1 Smart Trash

Внешний вид выдержанный и лаконичный. Форма представляет собой контейнер с закругленными боковыми гранями.

Townew T1 Smart Trash

В верхней зоне крышка в цвет корпуса. Она сопровождается электрическим приводом. Подъем и закрывание проходить может автоматически при поднесении рук, для этого мусорное ведро оснащается датчиком.

Townew T1 Smart Trash

Нет необходимости контакта с поверхностью ведра или мусорного пакета руками.

Townew T1 Smart Trash

Также открыть или закрыть есть возможность и без датчика. Для этого на фронтальной панели выведена сенсорная кнопка управления.

Townew T1 Smart Trash

На противоположной стороне у Townew T1 Smart Trash гнездо питания, используемое для проведения зарядки встроенной батареи.

Townew T1 Smart Trash

В нижней части выступающая ножка, она придает конструкции устойчивости и исключает опрокидывание при наполнении.

Townew T1 Smart Trash

Внутренняя емкость 15.5 литров. Общие габариты при этом Townew T1 Smart Trash.

Тесты

Это устройство не требует предварительной настройки, провести можно будет только полную зарядку аккумулятор. А емкость составляет 2000 мАч, хватает на долго, длина комплектного кабеля 2 метра и в последующем можно будет зарядить, не перенося ведро к розетке. Мы эксплуатировали его в течение месяца и за это время разрядить батарейку не удалось.

Townew T1 Smart Trash

Как и отмечали выше кассета с 28 мешками уже установлена. Они доступны для покупки отдельности. Комплектного хватит на месяц с учетом ежедневной последующей утилизации пакетов с мусором. На практике же это около 3 месяцев в режиме выкидывания пакетов по мере заполнения.

Townew T1 Smart Trash

После заполнения владелец Townew T1 Smart Trash сможет активировать запаивания пакетов. Запускается длительным нажатием на сенсорную кнопку. Запаивает плотно, исключая как выпадение мусора при вытаскивании, так и посторонних запахов.

Townew T1 Smart Trash

После запайки остается поднять крышку и достать мусорный пакет. После закрытия кассета автоматически подает следующий пакет. Процесс полностью автоматизирован.

Townew T1 Smart Trash

Для удобства загрузки мусора есть активируемая автоматически подсветка синего цвета. Она включается и отключается при открытии и закрытии крышки. При выбрасывании мусора ночью не бьет в глаза.

Набор из шести кассет с пакетами доступен в районе 2500 рублей, включающий 168 пакетов. Это примерный объем и стоимость расходников для средней семьи на год. Особо экономные пользователи могут приобрести мусорные пакеты соответствующего объема и ставить их вручную, в сети мы нашли много примеров с такими установками.

Итоги

Townew T1 Smart Trash – мусорное ведро выполнено в выдержанном стиле и оснащенное автоматикой, открывающей и закрывающей крышку при поднесении мусора, подсвечивающее внутренний отсек при загрузке, поддерживающая запайку пакетов и подачу нового. Невысокая стоимость расходников, длительное время автономной работу, отсутствие посторонних запахов.
Комментарии и отзывы Townew T1 Smart Trash
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