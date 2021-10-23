Обзор Townew T1 Smart Trash. Умное мусорное ведро

Средняя стоимость – 6690 рублей.
Доступно в белом и черном вариантах исполнения. Подобрать можно будет под интерьер.
Внешний вид выдержанный и лаконичный. Форма представляет собой контейнер с закругленными боковыми гранями.
В верхней зоне крышка в цвет корпуса. Она сопровождается электрическим приводом. Подъем и закрывание проходить может автоматически при поднесении рук, для этого мусорное ведро оснащается датчиком.
Нет необходимости контакта с поверхностью ведра или мусорного пакета руками.
Также открыть или закрыть есть возможность и без датчика. Для этого на фронтальной панели выведена сенсорная кнопка управления.
На противоположной стороне у Townew T1 Smart Trash гнездо питания, используемое для проведения зарядки встроенной батареи.
В нижней части выступающая ножка, она придает конструкции устойчивости и исключает опрокидывание при наполнении.
Внутренняя емкость 15.5 литров. Общие габариты при этом Townew T1 Smart Trash.
Как и отмечали выше кассета с 28 мешками уже установлена. Они доступны для покупки отдельности. Комплектного хватит на месяц с учетом ежедневной последующей утилизации пакетов с мусором. На практике же это около 3 месяцев в режиме выкидывания пакетов по мере заполнения.
После заполнения владелец Townew T1 Smart Trash сможет активировать запаивания пакетов. Запускается длительным нажатием на сенсорную кнопку. Запаивает плотно, исключая как выпадение мусора при вытаскивании, так и посторонних запахов.
После запайки остается поднять крышку и достать мусорный пакет. После закрытия кассета автоматически подает следующий пакет. Процесс полностью автоматизирован.
Для удобства загрузки мусора есть активируемая автоматически подсветка синего цвета. Она включается и отключается при открытии и закрытии крышки. При выбрасывании мусора ночью не бьет в глаза.