Обзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 Pro

Не так давно компания Trust представила игровую гарнитуру GXT 488 Forze, разработанную для консоли Sony PlayStation 4. Помимо стильного внешнего вида, микрофона, в ней уделено повышенное внимание качеству звука. Обеспечивается простое подключение к беспроводному контроллеру DUALSHOCK 4. Из особенностей также отмечается пульт ДУ с регулятором громкости и механическим переключателем микрофона.

Trust GXT 488 Forze

Это официально лицензированная гарнитура. Продажи в скором времени ожидаются в России. Наушники будут отправлены одному из читателей, выбранному в ходе конкурса. Для участия нужно написать свое мнение по наушникам ниже в комментариях и сделать репост записи у себя на стене Вконтакте. Выбран победитель будет с помощью сервиса random.org 23 июня в 09:00. Отправка осуществляется только по территории России. Важное условие: от 1 участника только 1 комментарий.

Комплектация

Упакованы наушники в коробку, оформленную в характерной для PlayStation стилистике. На боковых гранях приведены общие технические характеристики. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Trust GXT 488 Forze

Внешний вид

Вышли наушники в трех вариантах цветового исполнения, помимо той, что присутствует на снимках, есть еще и варианты в камуфляже.

Trust GXT 488 Forze

Объединяет их островок на чашках с хромированным логотипом Sony PlayStation. Есть характерная для фирменной периферии вставка из темно-синего пластика.

Trust GXT 488 Forze

Это полноразмерные наушники с массивными чашками. Выглядят брутально.

Trust GXT 488 Forze

Амбушюры Trust GXT 488 Forze выполнены из кожзама со вспененным материалом внутри. Решетку динамиков защищает тканевая сетка.

Trust GXT 488 Forze

Чашки к оголовью фиксируются подвижно, обеспечивая оптимальный прижим к ушам.

Trust GXT 488 Forze

Широкое оголовье из матового пластика. Внутри мягкая вставка, повышающая комфорт во время ношения.

Trust GXT 488 Forze

Предусмотрена возможность регулировки длины оголовья, как результат, подойдет пользователям с разным объемом головы.

Trust GXT 488 Forze

На левой чашке зафиксирован поворотный блок микрофона. На капсюле микрофона установлена ветрозащита.

Trust GXT 488 Forze

Кабель подключения с тканевой защитной оплеткой. Место выхода усилено и защищено от перегибов и излома. Длина кабеля 1.2 метра.

Trust GXT 488 Forze

На нем зафиксирован блок пульта управления. С помощью него можно будет выключить микрофон и отрегулировать громкость.

Trust GXT 488 Forze

К геймпаду подключается при помощи 4-пинового коннектора. На кабеле есть липкая лента, позволяющая собрать лишнюю длину кабеля в пучок.

Тесты

Мы проводили тестирование Trust GXT 488 Forze с Sony PlayStation 4 Pro, подключая наушники к геймпаду DualShock. Определились наушники автоматически, как и микрофон. Дополнительной настройки не требуется. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было. При игре вдвоем можно будет подключить две такие гарнитуры, каждую к своему геймпаду.

Trust GXT 488 Forze

Использование аудиоразъема делает эти наушники универсальными. Использовать можно со смартфонами, планшетами, ПК и ноутбуками. Управление будет работать и на этих устройствах. Установка программного обеспечения не требуется.

Trust GXT 488 Forze

За звук в наушниках отвечают 50мм динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20 000 Гц. Звук насыщенный и живой. Хорошо передаются спецэффекты в играх. Эффект присутствия. Запас по громкости высокий.

Trust GXT 488 Forze

Встроенный микрофон позволит общаться в онлайн играх и использоваться во время трансляции.

Итоги по Trust GXT 488 Forze

Trust GXT 488 Forze – добротные игровые наушники, лицензированные для Sony PlayStation 4. Брутальный внешний вид с массивными чашками, хорошая звукоизоляция, сбалансированное звучание, пульт управления, чувствительный микрофон, универсальное подключение.
Комментарии и отзывы Trust GXT 488 Forze
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