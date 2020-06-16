Обзор Trust GXT 488 Forze. Игровые наушники для Sony Playstation 4 Pro

Это официально лицензированная гарнитура. Продажи в скором времени ожидаются в России. Наушники будут отправлены одному из читателей, выбранному в ходе конкурса. Для участия нужно написать свое мнение по наушникам ниже в комментариях и сделать репост записи у себя на стене Вконтакте. Выбран победитель будет с помощью сервиса random.org 23 июня в 09:00. Отправка осуществляется только по территории России. Важное условие: от 1 участника только 1 комментарий.
Trust GXT 488 Forze обзор
Содержание
КомплектацияУпакованы наушники в коробку, оформленную в характерной для PlayStation стилистике. На боковых гранях приведены общие технические характеристики. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видВышли наушники в трех вариантах цветового исполнения, помимо той, что присутствует на снимках, есть еще и варианты в камуфляже.
Объединяет их островок на чашках с хромированным логотипом Sony PlayStation. Есть характерная для фирменной периферии вставка из темно-синего пластика.
Это полноразмерные наушники с массивными чашками. Выглядят брутально.
Амбушюры Trust GXT 488 Forze выполнены из кожзама со вспененным материалом внутри. Решетку динамиков защищает тканевая сетка.
Чашки к оголовью фиксируются подвижно, обеспечивая оптимальный прижим к ушам.
Широкое оголовье из матового пластика. Внутри мягкая вставка, повышающая комфорт во время ношения.
Предусмотрена возможность регулировки длины оголовья, как результат, подойдет пользователям с разным объемом головы.
На левой чашке зафиксирован поворотный блок микрофона. На капсюле микрофона установлена ветрозащита.
Кабель подключения с тканевой защитной оплеткой. Место выхода усилено и защищено от перегибов и излома. Длина кабеля 1.2 метра.
На нем зафиксирован блок пульта управления. С помощью него можно будет выключить микрофон и отрегулировать громкость.
К геймпаду подключается при помощи 4-пинового коннектора. На кабеле есть липкая лента, позволяющая собрать лишнюю длину кабеля в пучок.
ТестыМы проводили тестирование Trust GXT 488 Forze с Sony PlayStation 4 Pro, подключая наушники к геймпаду DualShock. Определились наушники автоматически, как и микрофон. Дополнительной настройки не требуется. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было. При игре вдвоем можно будет подключить две такие гарнитуры, каждую к своему геймпаду.
Использование аудиоразъема делает эти наушники универсальными. Использовать можно со смартфонами, планшетами, ПК и ноутбуками. Управление будет работать и на этих устройствах. Установка программного обеспечения не требуется.
За звук в наушниках отвечают 50мм динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20 000 Гц. Звук насыщенный и живой. Хорошо передаются спецэффекты в играх. Эффект присутствия. Запас по громкости высокий.
Встроенный микрофон позволит общаться в онлайн играх и использоваться во время трансляции.