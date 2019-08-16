Обзор Trust GXT 545 Wireless Gamepad (Yula). Беспроводной геймпад для ПК и PS3

2019-08-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Trust GXT 545; [229]
Очень часто если речь заходит про игровую периферию для ПК, подразумеваются мышки и клавиатуры. Но есть целый ряд игр, в которых, как и на консолях, удобнее управлять с геймпада. Да и для того, чтобы расположиться удобно на диване и поиграть в файтинги с друзьями не обязательно иметь консоль, к телевизору можно подключить системный блок и пару таких геймпадов, как Trust Yula.

Trust GXT 545

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Trust GXT 545 обзор

Комплектация

Геймпад покупатель получает упакованным в коробку с подробной информацией по характеристикам. Комплект включает адаптер подключения, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Предоставляется двухлетнее гарантийное обслуживание.

Trust GXT 545

Внешний вид

По внешнему виду этот геймпад ближе к поставляемому в комплекте с PlayStation 3. Это касается общей формы и расположения элементов управления.

Trust GXT 545

Корпус выполнен из черного пластика. Внешние поверхности матовые. Справа и слева вставки с текстурным рисунком, улучшающим хват.

Trust GXT 545

Вес 188 граммов. Огрехов в качестве сборки не наблюдается. Выглядит аккуратно.

Trust GXT 545

На лицевой панели Trust Yula сгруппирован основной набор элементов управления. Тут пара симметрично расположенных стиков. Классическое исполнение с углублением в верхней части. Диаметр 18 мм.

Trust GXT 545

В левой зоне D-PAD с ярко-оранжевой окантовкой. Нажимается беззвучно. Ход короткий, четкое срабатывание.

Trust GXT 545

Кнопки Y, X, A, B также с ярко-оранжевой окантовкой. Символы на кнопки нанесены краской. Без подсветки.

Trust GXT 545

В центральной части расположен логотип производителя, кнопки HOME, SELECT и START. Ниже четыре светодиодных индикатора.

Trust GXT 545

На внутренней стороне наклейка с техническими данными. Выше переключатель, изменяющий режимы работы между X-input и D-input.

Trust GXT 545

Есть четыре кнопки RB, LB, RT и LT. По центру разъем microUSB, используемый для проведения сеанса зарядки и проводного подключения к системе. Длина комплектного кабеля 1.5 метра.

Тесты

Основные тесты Trust Yula мы проводили с настольным компьютером, работающим на базе операционной системы Windows 10. Также геймпад совместим с консолью Sony Play Station 3. Работает сразу после подключения, установка драйвера и программного обеспечения не требуется. Для беспроводной работы нужно будет воспользоваться комплектным USB-приемником.

Trust GXT 545

Сопряжение происходит быстрое. Рабочий статус можно будет контролировать при помощи светодиодных индикаторов на панели. Поддерживаются два режима работы X-input и D-input. В играх определялся автоматически. Тут будет все зависеть от самой игры, если изначально реализована поддержка управления, она будет. Вручную можно настроить работу в многочисленных симуляторах консолей.

Trust GXT 545

Форма у геймпада удобная. Элементы управления расположены правильно, для их задействования не требуется изменение хвата. Есть пара вибромоторов, реагирующих на событиях в игре. За время тестов мы играли с этим геймпадом в Mortal Kombat 11 и GTA 5.

Trust GXT 545

Встроенного аккумулятора хватает на 8-10 часов беспрерывной игры. Напомним, восстанавливая заряд можно будет продолжить эксплуатацию геймпада в играх.

Итоги по Trust Yula

Trust Yula добротный вариант геймпада для ПК и консоли PlayStation 3 с невысокой стоимостью. 2 мини-джойстика, 13 кнопок, два режима работы, виброотдача, аккуратный внешний вид, быстрое подключение, длительное время автономной работы. Сбоев и проблем в ходе тестов выявлено не было.

Комментарии и отзывы Trust GXT 545
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Обзор Trust GXT 545 Wireless Gamepad (Yula). Беспроводной геймпад для ПК и PS3Обзор Trust GXT 545 Wireless Gamepad (Yula). Беспроводной геймпад для ПК и PS3
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