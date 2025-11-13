Обзор Ugreen X606. GAN зарядка до 100 Вт

Современные смартфоны, планшеты и другая носимая электроника поддерживает быструю зарядку, позволяющую сократить время на восстановление зарядки. Изучаемое сегодня зарядное устройство Ugreen X606 поддерживает целый ряд фирменных технологий зарядки с мощностью до 100 Вт и одновременно до четырех устройств.

Комплектация

Коробка из плотного картона внутри которой зафиксирован на подложке. Комплект включает документацию.

Внешний вид

По габаритам зарядное устройство немногим больше, чем типовое исполнение. Но здесь это компенсируется наличием сразу трех дополнительных портов и выдвижного кабеля. Перед нами фактически хаб для проведения зарядки четырех устройств одновременно.

Корпус выполнен из пластика. Форма монолитна. При этом в оформлении преобладает серый цвет, хорошо сочетающийся с ультрабуками.

Особенностью стало размещение в верхней части выдвижного кабеля длиной 75 сантиметров. Разъем USB-C фиксируется в углублении при помощи магнита. Оплетка у кабеля плоская. Предусмотрена инерционная блокировка и система фиксации при выборе длины кабеля. По заявлению производителя, протестирована работа механизма с более 25 000 извлечениями.

Тесты

Помимо него два разъема USB-C и один USB Type-A. Использовать можно одновременно все разъемы.Ugreen X606 – универсальное зарядное устройство, которое поддерживает все популярные технологии быстрой зарядки. PowerDelivery с возможностью эксплуатации с современными моделями MacBook Pro, восстанавливая за 30 минут более 54% заряда на 14 дюймовом M4 Pro и ноутбуками на операционной системе Windows. Поддерживает зарядку Steam Deck. Быстрая зарядка для iPhone, Samsung Galaxy и других.

Только выдвижной кабель или верхний USB-C – 100 Вт. Второй USB-C ограничен мощностью 30 Вт, на нижнем USB Type-A выдает 22.5 Вт.

При задействовании двух разъемов мощность снижается. Выдвижной кабель выдает 65 Вт, нижний разъем 30 Вт. При использовании двух USB-C, на верхнем 65 Вт и на нижнем 35 Вт, при использовании двух нижних будет выдавать 15 Вт на каждое.

При задействовании трех разъемов. Максимальный ток ограничивается отметкой 45 Вт, и на нижних снижается до 20 и 15 Вт.

Если использовать все четыре. На выдвижном кабеле будет выдавать 45 Вт, на первом USB-C – 30 Вт и по 15 Вт на двух нижних.

По разъемам скорость зарядки меняется в зависимости от схемы подключения:

Итоги

Есть восьмислойная интеллектуальная защита от перегрузки по току, короткого замыкания, перегрева и перенапряжения. Используется технология GanInfinity с высоким КПД на уровне 95%. Есть встроенная защита от перегрева, при повышении температуры автоматически компенсирует нагрузку и безопасно рассеивает тепло.Ugreen X606 – качественная зарядная станция для четырех устройств одновременно с мощностью до 100 Вт. При габаритах немногим более обычного адаптера из комплекта планшета или смартфона, располагает три разъемами и удобной системой с выдвижным кабелем длиной 75 сантиметров. Хороший выбор в пару к современному ноутбуку, Steam Deck, планшетам Android и iPad, смартфонам и носимой электронике. Обеспечивает быструю зарядку и при этом без риска повреждения.