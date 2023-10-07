Зарядная станция для двух геймпадов DualSense. Обзор VOLFOX P5-100

Ставятся на верхнюю грань в основании которых находятся контактные группы для передачи заряда. В центре штырь, дополнительно фиксирующий геймпад задействуя аудиоразъем.
На лицевой стороне два вытянутых индикатора с двумя вариантами подсветки. красная во время проведения сеанса зарядки и синяя с уже заряженным. Лаконично и информативно.
С обратной стороны у VOLFOX P5-100 разъем USB-C, используемый для подачи питания. В стартовый комплект входит только кабель, в качестве адаптера можно будет использовать разъем на консоли или блок питания от смартфона.
На этой зарядной станции можно проводить одновременную зарядку двух геймпадов. Полный цикл занимает около 2.5 часов.
На основании три прорезиненные ножки, предотвращающие смещение при размещении. В центре наклейка с техническими данными.