Зарядная станция для двух геймпадов DualSense. Обзор VOLFOX P5-100

В центре внимания сегодня зарядная станция VOLFOX P5-100, поддерживающая одновременное восстановление заряда двух геймпадов Sony Dualsense. Индикатор зарядки, защита от высокого и низкого напряжений, а также перегрузки.

Комплектация

Упаковка из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель.

Внешний вид

Корпус выполнен с сочетанием черного и белых цветов, как и в традиционном исполнении геймпада. Установленными на нее они ее удачно дополняют.

Ставятся на верхнюю грань в основании которых находятся контактные группы для передачи заряда. В центре штырь, дополнительно фиксирующий геймпад задействуя аудиоразъем.

На лицевой стороне два вытянутых индикатора с двумя вариантами подсветки. красная во время проведения сеанса зарядки и синяя с уже заряженным. Лаконично и информативно.

С обратной стороны у VOLFOX P5-100 разъем USB-C, используемый для подачи питания. В стартовый комплект входит только кабель, в качестве адаптера можно будет использовать разъем на консоли или блок питания от смартфона.

На этой зарядной станции можно проводить одновременную зарядку двух геймпадов. Полный цикл занимает около 2.5 часов.

VOLFOX P5-100 обзор

Итоги

На основании три прорезиненные ножки, предотвращающие смещение при размещении. В центре наклейка с техническими данными.VOLFOX P5-100 решает задачу зарядки и хранения двух геймпадов Sony Dualsense. Лаконичное исполнение, информативный индикатор питания и компактные габариты. Не устроить может отсутствие адаптера питания в комплекте.