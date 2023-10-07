Зарядная станция для двух геймпадов DualSense. Обзор VOLFOX P5-100

В центре внимания сегодня зарядная станция VOLFOX P5-100, поддерживающая одновременное восстановление заряда двух геймпадов Sony Dualsense. Индикатор зарядки, защита от высокого и низкого напряжений, а также перегрузки.

VOLFOX P5-100

Комплектация

Упаковка из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает USB-кабель.

VOLFOX P5-100

Внешний вид

Корпус выполнен с сочетанием черного и белых цветов, как и в традиционном исполнении геймпада. Установленными на нее они ее удачно дополняют.

VOLFOX P5-100

Ставятся на верхнюю грань в основании которых находятся контактные группы для передачи заряда. В центре штырь, дополнительно фиксирующий геймпад задействуя аудиоразъем.

VOLFOX P5-100

На лицевой стороне два вытянутых индикатора с двумя вариантами подсветки. красная во время проведения сеанса зарядки и синяя с уже заряженным. Лаконично и информативно.

VOLFOX P5-100

С обратной стороны у VOLFOX P5-100 разъем USB-C, используемый для подачи питания. В стартовый комплект входит только кабель, в качестве адаптера можно будет использовать разъем на консоли или блок питания от смартфона.

VOLFOX P5-100

На этой зарядной станции можно проводить одновременную зарядку двух геймпадов. Полный цикл занимает около 2.5 часов.

VOLFOX P5-100

На основании три прорезиненные ножки, предотвращающие смещение при размещении. В центре наклейка с техническими данными.

VOLFOX P5-100 обзор

Итоги

VOLFOX P5-100 решает задачу зарядки и хранения двух геймпадов Sony Dualsense. Лаконичное исполнение, информативный индикатор питания и компактные габариты. Не устроить может отсутствие адаптера питания в комплекте.
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