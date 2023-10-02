Зарядная станция для геймпада DualSense. Обзор VOLFOX P5-101

Геймпады Sony DualSense без специальных аксессуаров можно заряжать только через USB-C разъем подключая к свободному разъему на консоли или адаптеру питания. Но производитель предусмотрел также и контактную группу в основании контроллера, задействуемые аксессуарами, как пример VOLFOX P5-101.

Комплектация

Покупатель получает зарядную станцию, упакованной в коробку из плотного картона. Комплект включает USB-кабель, адаптер в набор не входит.

Внешний вид и особенности

Выполнена станция из пластика. В оформлении сочетаются традиционные для PlayStation 5 цвета, черный и белый.

На верхней грани две ниши с контактами для размещения двух геймпадов. Для дополнительной устойчивости есть пластиковый штырек, вставляемый в аудиоразъем геймпада.

Для передачи энергии здесь используется группа из четырех медных контактов в основании геймпада. Установка дополнительных элементов не требуется.

На лицевой стороне VOLFOX P5-101 подсвечиваемое изображение геймпадов. Оно подсвечивается красным или синим цветами в зависимости от заряда геймпадов и активности проведении зарядки в данный момент.

Для размещения зарядная станция требует минимальное пространство, позволяя организовать в ограниченной зоне не только процесс одновременной зарядки двух геймпадов, но и их хранение.

На обратной стороне находится разъем USB-C, через который будет подаваться энергия. В комплекте нет адаптера питания в розетку, вместо него можно подойдет свободный разъем на консоли или зарядки от планшета/смартфона.

Съемный способ подключения кабеля, исключит проблему с его заменой при случайном повреждении.

VOLFOX P5-101 обзор

Итоги

Есть защита от высокого и низкого напряжения, перегрузки при выходном токе 2.5А. При условии полной разрядки геймпада на его полный цикл зарядки с ней требовалось 2.5 часа.VOLFOX P5-101 – зарядная станция для двух геймпадов DualSense со световой индикацией, USB-C кабелем и аккуратным внешним исполнением. Стоит обратить внимание, что адаптер питания 220 В в штатный комплект не входит.