Зарядная станция для геймпада DualSense. Обзор VOLFOX P5-101

Покупатель получает зарядную станцию, упакованной в коробку из плотного картона. Комплект включает USB-кабель, адаптер в набор не входит.
На верхней грани две ниши с контактами для размещения двух геймпадов. Для дополнительной устойчивости есть пластиковый штырек, вставляемый в аудиоразъем геймпада.
Для передачи энергии здесь используется группа из четырех медных контактов в основании геймпада. Установка дополнительных элементов не требуется.
На лицевой стороне VOLFOX P5-101 подсвечиваемое изображение геймпадов. Оно подсвечивается красным или синим цветами в зависимости от заряда геймпадов и активности проведении зарядки в данный момент.
Для размещения зарядная станция требует минимальное пространство, позволяя организовать в ограниченной зоне не только процесс одновременной зарядки двух геймпадов, но и их хранение.
На обратной стороне находится разъем USB-C, через который будет подаваться энергия. В комплекте нет адаптера питания в розетку, вместо него можно подойдет свободный разъем на консоли или зарядки от планшета/смартфона.
Съемный способ подключения кабеля, исключит проблему с его заменой при случайном повреждении.
Есть защита от высокого и низкого напряжения, перегрузки при выходном токе 2.5А. При условии полной разрядки геймпада на его полный цикл зарядки с ней требовалось 2.5 часа.