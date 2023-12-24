Зарядка станция для DualSense с подсветкой. Обзор VOLFOX P5-102

Изучаемая зарядная станция VOLFOX P5-102 позволяет проводить одновременную зарядку геймпадов DualSense. Ее выделяет стильный дизайн и фоновая RGB-подсветка с эффектами, оснащен дисплеем, отображающим текущий режим зарядки.

Комплектация

Коробка в традиционных цветах. На ее лицевой стороне приведено изображение с примером работы подсветки. Комплект включает USB-кабель и документацию.

Внешний вид

Корпус из пластика белого цвета с матовым покрытием. У нее компактные габариты с устойчивым основанием.

На лицевой стороны черный глянцевый пластик с двумя отдельными индикаторами, отображающими текущий статус зарядки.

В основании по периметру вставка из прозрачного пластика, она с RGB-подсветкой. Доступны различные эффекты, которые можно сменять нажатием на кнопку в тыльной части зарядника.

Выглядит симпатично. С таким исполнением VOLFOX P5-102 становится элементом декора в общем игровом сеттинге.

Зарядка геймпадов проходит через контактную группу в основании. Достаточно просто разместить их в одну из двух свободных ниш.

Подача питания идет через USB-C на задней грани. Максимальный ток зарядки 1.2А с напряжением 5 Вт. Завершает зарядку автоматически.

VOLFOX P5-102 обзор

Итоги

VOLFOX P5-102 – зарядная станция для DualSense с фоновой подсветкой, выполненная в компактном и симпатичном корпусе. Из особенностей отметим отсутствие адаптера питания в комплекте.