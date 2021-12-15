Обзор WiZ IMAGEO Spots 3x5W B 22-65K RGB. Встраиваемый светильник акцентного освещения

Устройства легко взаимодействуют с голосовыми ассистентами, разговаривающими на русском языке, например, Алисой или Марусей. Девайсы просто подключить с помощью Bluetooth или Wi-Fi. В центре внимания сегодня встраиваемый светильник акцентного освещения WiZ. Его средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 8 800 рублей.
На основании установлено три лампы. Направление каждой из них, как и освещение, можно регулировать отдельно. Мощность каждой лампы составляет 4.9 Вт. Устройства обладают индексом цветопередачи CRI 90 – одним из самых высоких на рынке.
Благодаря этому окружающее пространство заиграет новыми красками, погружая в стильную и уютную атмосферу. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2200 К до 6500 К
Для крепления используется металлическая пластина с отверстиями под саморезы или дюбеля. После ее фиксации на потолке или стене к ней присоединяется сам светильник.
Во внутренней части светильника скрывается контроллер, отвечающий за управление освещением и сопровождаемый Wi-Fi/Bluetooth модулем. На нем же расположены контакты для подключения линии питания 220В.
Предлагаем оценить варианты сценариев освещения и примеры управления яркостью, а также цветом в отдельном ролике.
После добавления задается имя и местоположение элемента освещения в квартире. Это упростит в последующем поиск нужного элемента для управления.
Управлять тремя элементами можно как в отдельности, так и группой. Меняются скорость, эффекты и яркость.
Доступна встроенная библиотека с различными сценариями. Также можно создавать свои уникальные эффекты. Каждый из них можно привязать к кнопке для быстрого запуска. Неповторимая атмосфера в помещении
Встроенная функция «циркадные ритмы» позволяет синхронизировать освещение с биоритмами пользователей. Светильники и лампы воспроизводят естественный солнечный свет в течение всего дня, регулируя поток и уровень освещённости в зависимости от времени суток. Так, утро лучше начать с холодного бодрящего света, который поможет проснуться, а завершить день стоит тёплой палитрой – она расслабит и успокоит перед сном.
Добавление аксессуаров. Мы проверили работу этой опции с беспроводным пультом WIZMOTE. Четыре кнопки на нем связываются с выбранными сценариями.
Сам пульт похож на тот, что идет со смарт-приставками. Компактный, не перегружен элементами управления. При этом с помощью него можно в один клик включить/выключить освещение, активировать эффект и изменить яркость.
Управлять голосом можно как в отдельности каждым элементом, так и объединив в общую группу, присвоив уникальное имя для группы или отдельных лампочек.
В окне управления можно включить или выключить лампу, изменить яркость. Выбрать цвета из наборов. Такой способ удобнее, когда в одном помещении используются решения разных производителей.
Светом можно управлять голосом со смартфона или колонок. Для ускорения освоения выведена вкладка с примерами команд. С примером можно ознакомиться в ролике ниже.