Обзор WiZ IMAGEO Spots 3x5W B 22-65K RGB. Встраиваемый светильник акцентного освещения

Не так давно компания Signify вывела на российских рынок новый бренд умного освещения– WiZ. Он включает различные варианты освещения – лампы, светильники, светодиодные ленты и аксессуары. Удобные, интуитивно понятные устройства позволят каждому пользователю создать магию света во всех уголках квартиры. Новинки продаются по доступным ценам, поэтому приобрести их сможет каждый. Девайсы работают в экосистеме WiZconnected.

WiZ IMAGEO Spots

Устройства легко взаимодействуют с голосовыми ассистентами, разговаривающими на русском языке, например, Алисой или Марусей. Девайсы просто подключить с помощью Bluetooth или Wi-Fi. В центре внимания сегодня встраиваемый светильник акцентного освещения WiZ. Его средняя стоимость, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 8 800 рублей.
Официальная страница WiZ IMAGEO Spots

Комплектация

Комплект включает монтажную пластину, винты, дюбеля, светильник в сборе, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке из плотного картона с эффектным оформлением.

WiZ IMAGEO Spots

Внешний вид

Корпус светильника выполнен и металла, окрашенного в черный цвет с матовой текстурой. Он гармонично впишется в любой интерьер, особенно устройство понравится любителям дизайна в стиле лофт. Длина корпуса – 44 сантиметра, ширина – 10.5 сантиметров.

WiZ IMAGEO Spots

На основании установлено три лампы. Направление каждой из них, как и освещение, можно регулировать отдельно. Мощность каждой лампы составляет 4.9 Вт. Устройства обладают индексом цветопередачи CRI 90 – одним из самых высоких на рынке.

WiZ IMAGEO Spots

Благодаря этому окружающее пространство заиграет новыми красками, погружая в стильную и уютную атмосферу. Цветовая температура регулируется в диапазоне от 2200 К до 6500 К

WiZ IMAGEO Spots

Для крепления используется металлическая пластина с отверстиями под саморезы или дюбеля. После ее фиксации на потолке или стене к ней присоединяется сам светильник.

WiZ IMAGEO Spots

Во внутренней части светильника скрывается контроллер, отвечающий за управление освещением и сопровождаемый Wi-Fi/Bluetooth модулем. На нем же расположены контакты для подключения линии питания 220В.

WiZ IMAGEO Spots

Предлагаем оценить варианты сценариев освещения и примеры управления яркостью, а также цветом в отдельном ролике.

Пример работы WiZ IMAGEO Spots

Софт

Первоначальная настройка и последующее управление проходит через бесплатное приложение WiZ. У нас весь начальный процесс с созданием аккаунта и добавлением лампы занял около 5 минут. Навыков и опыта для этого не требуется.

WiZ IMAGEO Spots

После добавления задается имя и местоположение элемента освещения в квартире. Это упростит в последующем поиск нужного элемента для управления.

WiZ IMAGEO Spots

Управлять тремя элементами можно как в отдельности, так и группой. Меняются скорость, эффекты и яркость.

WiZ IMAGEO Spots

Доступна встроенная библиотека с различными сценариями. Также можно создавать свои уникальные эффекты. Каждый из них можно привязать к кнопке для быстрого запуска. Неповторимая атмосфера в помещении

WiZ IMAGEO Spots

WiZ IMAGEO Spots

Встроенная функция «циркадные ритмы» позволяет синхронизировать освещение с биоритмами пользователей. Светильники и лампы воспроизводят естественный солнечный свет в течение всего дня, регулируя поток и уровень освещённости в зависимости от времени суток. Так, утро лучше начать с холодного бодрящего света, который поможет проснуться, а завершить день стоит тёплой палитрой – она расслабит и успокоит перед сном.

WiZ IMAGEO Spots

Добавление аксессуаров. Мы проверили работу этой опции с беспроводным пультом WIZMOTE. Четыре кнопки на нем связываются с выбранными сценариями.

WiZ IMAGEO Spots

Сам пульт похож на тот, что идет со смарт-приставками. Компактный, не перегружен элементами управления. При этом с помощью него можно в один клик включить/выключить освещение, активировать эффект и изменить яркость.

WiZ IMAGEO Spots

Яндекс.Алиса

Как и отмечали в начале, WIZ интегрируется с «умными» голосовыми помощниками. Дома используем Алису от Яндекса, на ее примере и рассмотрим. После настройки в приложении можно приступать к синхронизации аккаунтов. Для этого есть отдельная вкладка с уникальными кодами, позволяющими не «засвечивать» свой основной пароль от аккаунта. Хоть и сам протокол соединения надежно защищен, дополнительная защита не будет лишней.

WiZ IMAGEO Spots

Управлять голосом можно как в отдельности каждым элементом, так и объединив в общую группу, присвоив уникальное имя для группы или отдельных лампочек.

WiZ IMAGEO Spots

В окне управления можно включить или выключить лампу, изменить яркость. Выбрать цвета из наборов. Такой способ удобнее, когда в одном помещении используются решения разных производителей.

WiZ IMAGEO Spots

Светом можно управлять голосом со смартфона или колонок. Для ускорения освоения выведена вкладка с примерами команд. С примером можно ознакомиться в ролике ниже.

Алиса WiZ IMAGEO Spots

https://clck.ru/ZLtGR

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВстраиваемый светильник акцентного освещения – полноцветный светильник с акцентным освещением, направление трех точек которого можно регулировать в отдельности. Станет отличным дополнением к уже имеющемуся освещению в помещении, а также в качестве декоративной подсветке. Хороший вариант для оформления комнаты под проведение стриминговых трансляций или cъемки влогов. Высокий срок службы до 15000 часов, простой монтаж, быстрая настройка, голосовое управление.
WiZ IMAGEO Spots получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы WiZ IMAGEO Spots
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