Обзор XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER (BHR5265GL). Электробритва с пятью рядами лезвий

В конце прошлого года XIAOMI официально представила электробритву MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER. Из ее особенностей отмечаются всенаправленная плавающая головка, пять лезвий разной формы, защиту от воды IPX7, зарядка через USB-C и до 90 минут беспрерывной работы от одного заряда.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

В официальном брендовом магазине она доступна за 8 тысяч рублей.

Комплектация

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

Комплект помимо электробритвы включает USB-кабель, щетку для очистки и различную документацию. Собрано все в коробке со стильным оформлением.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

Внешний вид

Как и с другими продуктами этого бренда тут уделили повышенное внимание внешнему исполнению. Выполнена из черного пластика с матовым покрытием, приятным тактильно.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

На ручке выведена кнопка управления и индикатор состояния заряда, отображающий его в трех уровнях.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

Не стали злоупотреблять с логотипами в видимой части. Тут только слегка видимый и небольшой по площади участок в нижней части ручки.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

Корпус бритвы защищен от попадания воды, соответствуя требованиям класса IPX7. Это необходимо как для безопасной эксплуатации, так и возможности удалить загрязнения.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

Упрощена зарядка, подойдет кабель и адаптер от телефона или планшета. В то время как большинство электробритв потребуют взять с собой зарядник в поездку.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

Еще один момент, который понравился связан со способом крепления бритвенной головки. В XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER она фиксируется при помощи магнитов.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

Состоит бритвенная головка из нескольких рядов лезвий. Два глубоких с бионической сеткой, они имеют толщину 55 мкм, повторяя форму лица. Срезают волоски у корней.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

Есть высокоточные поднимающие лезвий. Они в свою очередь, убирают мягкие и вьющиеся волоски. Дополняют этот набор изогнутые лезвия, улавливающие волоски разной длины.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

Тесты

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

Встроенного аккумулятора хватает на 90 минут беспрерывной работы. За автономную работу в них отвечает батарея с емкостью 2000 мАч. Мощность зарядки до 10 Вт. Мы использовали ее активно в течение пары недель и за это время разрядить не удалось.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

Она поддерживает сухое и влажное бритье. Использовать можно как при проведении процедуры возле раковины, так и в душе. Справляется и с утренней щетиной, так и длинной. Хотя по опыту оптимально проводить процедуру регулярно, не давая набрать длину, так она стрижет лучше и без раздражения.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

При движении повторяет форму лица. Головка у нее плавающая. Волосы не рвет. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было. Обслуживание незатруднительно, головка отстегивается и ее можно промыть отдельно от основной части корпуса.

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorXIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER – электробритва c плавающей головкой, аккуратным внешним исполнением, длительным временем автономной работы, простой зарядкой через USB-C разъем, сухое и влажное проведение процедуры. Не устроить может отсутствие в комплекте сумки-чехла для переноски.
XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER
Новый алгоритм искусственного интеллекта может обнаруживать …
Новый алгоритм искусственного интеллекта может обнаруживать Исследователи из Mount Sinai создали новый алгоритм искусственного интеллекта, который может определять н…
Иллюстрированное руководство по выживанию поможет вам пережи…
Иллюстрированное руководство по выживанию поможет вам пережиРуководство состоит из 400 страниц увлекательного и полезного иллюстрированного контента о том, как выжит…
Испытайте непревзойденный душ с душевой головкой HydroX…
Испытайте непревзойденный душ с душевой головкой HydroXHydroX предлагает уникальные ощущения под душем с уникальным сочетанием функций, включая спиральный режим…
Прибор Knee Plus помогает при болях в коленях…
Прибор Knee Plus помогает при болях в коленяхНовая система обезболивания, под названием Knee Plus, была создана для увеличения притока крови к поврежд…
Ультразвуковая электрическая зубная щетка Oclean X pro…
Ультразвуковая электрическая зубная щетка Oclean X proЭлектрические зубные щетки считаются лучшими на данный момент приборами для чистки зубов в домашних услов…
Умный боксерский мешок Boxx…
Умный боксерский мешок BoxxЕсли вы ищете физическую тренировку, которую можно проводить в собственном доме, то вас может заинтересов…
Домашний проращиватель семян SproutyPod…
Домашний проращиватель семян SproutyPodКомпания Microfarm предлагает современную систему проращивания семян для здорового питания SproutyPod. Эт…
Обзор Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro. Машинка для стри…
Обзор Polaris PHC 3017RC Argan Therapy Pro. Машинка для стриС серией Argan Therapy Pro от Polaris не так давно мы знакомились на примере профессионального стайлера и…
Обзор ReadySkin Glory. Ультразвуковой аппарат для ухода за кожей лицаОбзор ReadySkin Glory. Ультразвуковой аппарат для ухода за кожей лица
Обзор Xiaomi DR.BEI YC2. Портативный ультразвуковой сканерОбзор Xiaomi DR.BEI YC2. Портативный ультразвуковой сканер
Обзор XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER (BHR5265GL). Электробритва с пятью рядами лезвийОбзор XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER (BHR5265GL). Электробритва с пятью рядами лезвий
Обзор Xiaomi Dr. Bei Sonic Electric Toothbrush GY1. Недорогая электрическая щеткаОбзор Xiaomi Dr. Bei Sonic Electric Toothbrush GY1. Недорогая электрическая щетка
Обзор Bluetens Duo Sport. Миостимулятор для спорта и не толькоОбзор Bluetens Duo Sport. Миостимулятор для спорта и не только
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor