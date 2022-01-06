Обзор XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER (BHR5265GL). Электробритва с пятью рядами лезвий

В официальном брендовом магазине она доступна за 8 тысяч рублей.
Комплект помимо электробритвы включает USB-кабель, щетку для очистки и различную документацию. Собрано все в коробке со стильным оформлением.
На ручке выведена кнопка управления и индикатор состояния заряда, отображающий его в трех уровнях.
Не стали злоупотреблять с логотипами в видимой части. Тут только слегка видимый и небольшой по площади участок в нижней части ручки.
Корпус бритвы защищен от попадания воды, соответствуя требованиям класса IPX7. Это необходимо как для безопасной эксплуатации, так и возможности удалить загрязнения.
Упрощена зарядка, подойдет кабель и адаптер от телефона или планшета. В то время как большинство электробритв потребуют взять с собой зарядник в поездку.
Еще один момент, который понравился связан со способом крепления бритвенной головки. В XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER она фиксируется при помощи магнитов.
Состоит бритвенная головка из нескольких рядов лезвий. Два глубоких с бионической сеткой, они имеют толщину 55 мкм, повторяя форму лица. Срезают волоски у корней.
Есть высокоточные поднимающие лезвий. Они в свою очередь, убирают мягкие и вьющиеся волоски. Дополняют этот набор изогнутые лезвия, улавливающие волоски разной длины.
Встроенного аккумулятора хватает на 90 минут беспрерывной работы. За автономную работу в них отвечает батарея с емкостью 2000 мАч. Мощность зарядки до 10 Вт. Мы использовали ее активно в течение пары недель и за это время разрядить не удалось.
Она поддерживает сухое и влажное бритье. Использовать можно как при проведении процедуры возле раковины, так и в душе. Справляется и с утренней щетиной, так и длинной. Хотя по опыту оптимально проводить процедуру регулярно, не давая набрать длину, так она стрижет лучше и без раздражения.
При движении повторяет форму лица. Головка у нее плавающая. Волосы не рвет. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было. Обслуживание незатруднительно, головка отстегивается и ее можно промыть отдельно от основной части корпуса.