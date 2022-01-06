Обзор XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER (BHR5265GL). Электробритва с пятью рядами лезвий

В конце прошлого года XIAOMI официально представила электробритву MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER. Из ее особенностей отмечаются всенаправленная плавающая головка, пять лезвий разной формы, защиту от воды IPX7, зарядка через USB-C и до 90 минут беспрерывной работы от одного заряда.

Комплектация

В официальном брендовом магазине она доступна за 8 тысяч рублей.

Комплект помимо электробритвы включает USB-кабель, щетку для очистки и различную документацию. Собрано все в коробке со стильным оформлением.

Внешний вид

Как и с другими продуктами этого бренда тут уделили повышенное внимание внешнему исполнению. Выполнена из черного пластика с матовым покрытием, приятным тактильно.

На ручке выведена кнопка управления и индикатор состояния заряда, отображающий его в трех уровнях.

Не стали злоупотреблять с логотипами в видимой части. Тут только слегка видимый и небольшой по площади участок в нижней части ручки.

Корпус бритвы защищен от попадания воды, соответствуя требованиям класса IPX7. Это необходимо как для безопасной эксплуатации, так и возможности удалить загрязнения.

Упрощена зарядка, подойдет кабель и адаптер от телефона или планшета. В то время как большинство электробритв потребуют взять с собой зарядник в поездку.

Еще один момент, который понравился связан со способом крепления бритвенной головки. В XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER она фиксируется при помощи магнитов.

Состоит бритвенная головка из нескольких рядов лезвий. Два глубоких с бионической сеткой, они имеют толщину 55 мкм, повторяя форму лица. Срезают волоски у корней.

Есть высокоточные поднимающие лезвий. Они в свою очередь, убирают мягкие и вьющиеся волоски. Дополняют этот набор изогнутые лезвия, улавливающие волоски разной длины.

Тесты

Встроенного аккумулятора хватает на 90 минут беспрерывной работы. За автономную работу в них отвечает батарея с емкостью 2000 мАч. Мощность зарядки до 10 Вт. Мы использовали ее активно в течение пары недель и за это время разрядить не удалось.

Она поддерживает сухое и влажное бритье. Использовать можно как при проведении процедуры возле раковины, так и в душе. Справляется и с утренней щетиной, так и длинной. Хотя по опыту оптимально проводить процедуру регулярно, не давая набрать длину, так она стрижет лучше и без раздражения.

При движении повторяет форму лица. Головка у нее плавающая. Волосы не рвет. Проблем в ходе эксплуатации выявлено не было. Обслуживание незатруднительно, головка отстегивается и ее можно промыть отдельно от основной части корпуса.

Итоги

XIAOMI MI 5-BLADE ELECTRIC SHAVER – электробритва c плавающей головкой, аккуратным внешним исполнением, длительным временем автономной работы, простой зарядкой через USB-C разъем, сухое и влажное проведение процедуры. Не устроить может отсутствие в комплекте сумки-чехла для переноски.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".