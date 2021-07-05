Обзор Xiaomi Dr. Bei Sonic Electric Toothbrush GY1. Недорогая электрическая щетка

На прошлой неделе мы поделились опытом эксплуатации ирригатора Dr.Bei GF3 , выполненного в альянсе Xiaomi. Сегодня мы рассмотрим недорогую электрическую щетку Dr. Bei GY1. Она поддерживает три режима работы: стандартный, для чувствительных зубов и отбеливание. Из особенностей отмечаются двойная антибактериальная двойная щетина и максимальная частота до 18 тысяч оборотов в минуту.

Комплектация

Приобрести можно в официальном магазине на Aliexpress с быстрой доставкой по России.Упакован в ярко оформленную коробку с логотипом бренда и названием модели. С обратной стороны подробная таблица с характеристиками на английском языке.

Внешний вид

Комплект включает USB-кабель, две насадки, основной корпус, руководство пользователя на английском языке.Вышла щетка в белом и ярко-красном вариантах исполнения. Корпус выполнен из пластика.

Традиционная форма, рассчитанная под удобный хват ладонью. Он защищен от попадания воды.

За управление отвечает механическая кнопка с рифленым покрытием. Расположена удобно, не требуя изменение хвата для нажатия.

Ниже зона с четырьмя светодиодными индикаторами. Каждый из них соответствует своему режиму работы и отдельный индикатор питания.

В основании съемная крышка, скрывающая microUSB разъем. Зарядить можно будет от обычной зарядки от смартфона.

Усиленная втулка для установки насадок. Ставятся они в Xiaomi Dr.Bei GY1 в одном положении.

Комплектуется щетка двумя насадками. На них нанесены маркировки CLEAN и REGULAR. Отличаются жесткостью щетинок.

Тесты

Расположены они в четыре ряда. Отмечаются антибактериальные свойства. Направлены они под углом в 45 градусов. Напомним, важно менять насадки интервалом в 3 месяца.Щетка поддерживает три режима работы: регулярный, для чувствительных зубов и отбеливание. В зависимости от выбранного скорость регулируется в диапазоне до 18 000 оборотов в минуту. Для ежедневной чистки утром и вечером, подойдет регулярный режим. Отбеливание можно использовать не чаще 1 раза в неделю.

Для чувствительных зубов предусмотрели отдельный режим. Во всех этих режимах работает встроенный таймер, каждые 30 секунд останавливается на короткое время, давая понимание о необходимости смены участка чистки.

Ежедневная чистка позволяет снизить или полностью исключить образование зубного камня и налета. Щетку можно использовать не только взрослым, но и подросткам. Таймер позволяет выработать правильный навык гигиены полости рта.

Итоги

Встроенного аккумулятора хватает на 2-3 недели проведения двух сеансов чистки в течение дня. На полный цикл восстановления уходит 4 часа.Xiaomi Dr.Bei GY1 – недорогая электрическая щетка с тремя режимами работы, встроенным таймером, хорошими показателями автономной работы, аккуратный внешний вид, простая зарядка с помощью USB-кабеля.