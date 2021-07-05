Обзор Xiaomi Dr. Bei Sonic Electric Toothbrush GY1. Недорогая электрическая щетка

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Комплект включает USB-кабель, две насадки, основной корпус, руководство пользователя на английском языке.
Традиционная форма, рассчитанная под удобный хват ладонью. Он защищен от попадания воды.
За управление отвечает механическая кнопка с рифленым покрытием. Расположена удобно, не требуя изменение хвата для нажатия.
Ниже зона с четырьмя светодиодными индикаторами. Каждый из них соответствует своему режиму работы и отдельный индикатор питания.
В основании съемная крышка, скрывающая microUSB разъем. Зарядить можно будет от обычной зарядки от смартфона.
Усиленная втулка для установки насадок. Ставятся они в Xiaomi Dr.Bei GY1 в одном положении.
Комплектуется щетка двумя насадками. На них нанесены маркировки CLEAN и REGULAR. Отличаются жесткостью щетинок.
Расположены они в четыре ряда. Отмечаются антибактериальные свойства. Направлены они под углом в 45 градусов. Напомним, важно менять насадки интервалом в 3 месяца.
Для чувствительных зубов предусмотрели отдельный режим. Во всех этих режимах работает встроенный таймер, каждые 30 секунд останавливается на короткое время, давая понимание о необходимости смены участка чистки.
Ежедневная чистка позволяет снизить или полностью исключить образование зубного камня и налета. Щетку можно использовать не только взрослым, но и подросткам. Таймер позволяет выработать правильный навык гигиены полости рта.
Встроенного аккумулятора хватает на 2-3 недели проведения двух сеансов чистки в течение дня. На полный цикл восстановления уходит 4 часа.