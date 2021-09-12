Обзор Xiaomi Mi 360° Camera 1080p MJSXJ10CM. Умная поворотная камера

С элементами экосистемы умного дома Mi Home мы уже знакомились на примере сразу ряда решений, сегодня же продолжая изучение актуальной модельной линейки затронем вопрос видеонаблюдения. В центре внимания сегодня будет Xiaomi Mi 360° Camera 1080p, которую можно рассматривать и как элемент системы безопаности, так и например, в качестве видеоняни.

Xiaomi Mi 360° Camera

Средняя стоимость – 3000 рублей. Как и с любыми устройствами Xiaomi при покупке обращайте внимание на региональные особенности, на рынке представлено большое количество «серых» устройств, которые работают только в приложении для китайского региона.

Комплектация

Упакован в коробку из белого картона с характерным для этого производителя оформлением. Комплект включает крепление на стену, кабель USB, дюбеля, руководство пользователя и гарантийный талон.

Xiaomi Mi 360° Camera

Xiaomi Mi 360° Camera 1080p обзор

Внешний вид

С помощью комплектного крепления камеру можно зафиксировать на потолке или любой другой ровной поверхности. Она же предотвратит случайное смещение и при размещении на полке.

Xiaomi Mi 360° Camera

Питание подается через кабель с microUSB разъемом. Запитать можно будет от любого USB-разъема. В комплекте блока питания нет.

Xiaomi Mi 360° Camera

Состоит корпус камеры из основания и поворотной усеченной сферы. Вращается камера в разных направлениях.

Xiaomi Mi 360° Camera

Смена положения проходит плавно. Собственно, сама возможность поворота отражена и в названии Xiaomi Mi 360° Camera 1080p.

Xiaomi Mi 360° Camera

Объектив собран из группы стеклянных линз. Под ним выведено отверстие микрофона. В скрытой зоне расположен отсек под карту памяти формата microSD и кнопка перезагрузки.

Xiaomi Mi 360° Camera

На основании камеры четыре резиновые ножки. В центре наклейка с QR-кодом используемым для добавления в аккаунт.

Xiaomi Mi 360° Camera

Софт

Эта камера от официального представителя в России. Управление проходит в русскоязычном приложении. Процесс добавления сделан простым и не требующим опыта, камера определяется автоматически после подачи питания.

Xiaomi Mi 360° Camera

После добавления отображается в списке устройств с ее названием и местом расположения (комнатой). Выводится в виде плитки изображение с нее.

Xiaomi Mi 360° Camera

В окне управления можно просмотреть изображение с камеры. Доступен джойстик для изменения положения. Кнопки записи видео и фотосъемки.

Xiaomi Mi 360° Camera

Доступен экран с подробными настройками. Здесь можно изменить тип ночной съемки. С включением ИК-подсветки и без нее.

Xiaomi Mi 360° Camera

Изменить параметры отображения, повернуть картинку и включить коррекцию объектива.

Xiaomi Mi 360° Camera

Тесты Съемку камера ведет в разрешении 1080p со скоростью 20 кадров в секунду. Угол обзора по вертикали – 115 градусов. Есть встроенный микрофон и динамик, для двухсторонней голосовой связи или работы в качестве видеоняни.

Тест камеры Xiaomi Mi 360° Camera 1080p

Итоги

Xiaomi Mi 360° Camera 1080p в своем ценовом сегменте одно из самых интересных решений для организации видеонаблюдения в помещении. Возможность поворота в разных осях, слот для карты памяти, интеграция в умный дом, вывод предупреждений по нескольким видам тригеров, ИК-подсветка для ночной съемки. От себя добавим, если требуется максимальный обзор помещения, оптимальнее проводить ее установку на стену. Также обращайте внимание на привязку к региону при покупке камеры, с «серыми» устройствами могут быть проблемы с выводом в русскоязычном приложении.
Комментарии и отзывы Xiaomi MJSXJ10CM
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