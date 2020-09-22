Со второй половины лета компания Xiaomi запустила официальные продажи двух маршрутизаторов Xiaomi Mi AIoT Router. Старший AX3600 с поддержкой Wi-Fi 6 и младший AC2350. В качестве платформы в них используется Qualcomm, одной из ключевых особенностей стали умные антенны AIoT, обеспечивающие упрощенное подключение устройств «умного дома» Xiaomi.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 7490 и 3490 рублей соответственно. Изучать будем на примере младшего Xiaomi Mi AIoT Router AC2350. К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах.Поставляется в коробке, в оформлении которой акцент сделан на систему «умного дома». Внутри зафиксирован во вспененный картон, предотвращающий тряску во время транспортировки. Комплект включает патч-корд, блок питания и руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из черного пластика. Основание и крышка представляют собой вентиляционную решетку.

На фронтальной панели два светодиодных индикатора рабочего состояния. Они отображают статус доступа в сеть и общего состояния. Сами светодиоды можно будет отключить в последующем в настройках.

В конструкции используются семь несъемных антенн с высоким коэффициентом усиления. Есть еще одна внутренняя антенна AIoT.

Установить можно горизонтально или повестить на стену при помощи двух дюбель-гвоздей. На основании четыре пластиковые ножки.

Габариты корпуса больше, чем у большинства роутеров. Потребует свободное место на полке.

На панели разъемов у Xiaomi Mi AIoT Router скрытая кнопка перезагрузки, гнездо питания, один WAN и три LAN. Все RJ-45 гигабитные. USB-разъемы отсутствуют.

Начинка

Приложение Mi WiFi

Центральным процессором выступает Qualcomm CA9563. На борту 128 Мбайт оперативной памяти. Работает в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Максимальная скорость обмена данными составляет 450 Мбит/с и 1733 Мбит/с соответственно. Часть из антенн с усилителем мощности, увеличивающим дальность стабильного соединения, особенно с учетом стен. Оставшиеся антенны с усилителем низким уровнем шума. Есть одна отдельная внутренняя антенна, задачей которой является подключение умных устройств Xiaomi.Для смартфонов, работающих под управлением Android и iOS, доступно приложение Mi WiFi. После авторизации предлагается подключить к беспроводной сети.

В главном окне выводится статистика по входящему и исходящему соединениям. По каждому из них отдельные данные по используемым ресурсам. Каждое из них можно отдельно настроить. Есть функция управления гостевыми устройствами.

В разделе настроек выводятся: оптимизации сети, брэндмаузер, настройки и обновление.

Опции настроек дублируют все опции, характерные для веб-панели. Тут можно будет провести тонкие настройки системы.

Название и пароль по двум диапазонам беспроводного подключения. Детальные параметры сети.

Функция защиты сети и проверки сразу по нескольким параметрам.

Автоматически определяет неподключенные устройства Xiaomi, позволяя провести упрощенное подключение.

Веб-панель

Сохранена возможность управления Xiaomi Mi AIoT Router с помощью веб-панели. Стартовый экран включает текущую схему подключения с отображением количества подключенных устройств по беспроводным диапазонам.

В подробных настройках можно активировать объединение 2.4 и 5 ГГц в сеть с общим названием. Устройства будут автоматически распределяться по оптимальным частотам. На момент теста отсутствует поддержка WPA-3 шифрования.

Смена режимов: основная станция и проводной репитер.

В разделе «безопасность» меняется пароль для доступа к настройкам.

Проверка общего состояния с обновлением прошивки и выбора региона.

Тесты

Роутер позволяет подключаться к интернет-провайдерам со скоростью подключения выше 100 Мбит/с. Поддерживаются все используемые в России варианты подключения. За время тестирования в течение двух недель продемонстрировал стабильную работу с большим количеством подключенных клиентов. Мы используем провайдера UFANET со скоростью подключения до 700 Мбит/с. Замеры проводились в 3-комнатной квартире в трех точках со стенами из железобетона.



На расстоянии 2 метров от роутера.



Через две стены.



Максимальное отдаление.

Отдельно приведем замеры при подключении к диапазону 2.4 ГГц. Здесь скорость проверялась на расстоянии одного метра. В самой дальней точке покрытие на этом диапазоне уже не позволяло получить стабильное подключение.

Итоги по Xiaomi Mi AIoT Router AC2350

Отсутствие USB можно отнести к условному минусу. Роутеры этого и более высокого ценового сегмента не могут обеспечить замену отдельному NAS, как по скоростям работы с данными, так и по общей надежности и стабильности. Причем, очень часто такой запущенный файловый сервер приводит в итоге к общим проблемам в стабильности передачи данных в сети.Xiaomi Mi AIoT Router AC2350 – гигабитный роутер для домашнего применения. Позволяет в пару кликов развернуть беспроводную сеть с экрана смартфона. Для своего ценового сегмента он хорошо оснащен технически. Станет хорошим выбором для тех, кто при выборе «умной электроники» отдает предпочтение Mi Home, заметно упростив подключение и расширение экосистемы. Из ограничений отметим отсутствие поддержки Wi-Fi MESH и USB.