Обзор Xiaomi Mi Smart Speaker. Умная колонка с Марусей

Осенью в России компания Xiaomi запустила свою первую умную колонку. В качестве голосового помощника в Mi Smart Speaker используется «Маруся» от VK. Из ее особенностей отмечаются динамик с мощностью 12 Вт, пара чувствительных микрофонов и сенсорное управление. Этот сегмент активно развивается, голосовые помощники перестали интересовать только энтузиастов, да и в целом появление такого продукта в линейке этого бренда ожидаемо, особенно с учетом того, что уже длительное время выпускают компоненты умного дома, получившие популярность в пользовательском сегменте.

Комплектация

Для нашего рынка заявлена стоимость в 4990 рублей.Упакованы в коробку с аккуратным оформлением. Комплект ее включает сам спикер, адаптер питания с евровилкой и руководство пользователя.

Внешний вид

Внешность у колонки простая и лаконичная. В целом сочетается с оригинальными колонками от VK. Сочетание белого и серебристых цветов.

Большую часть корпуса занимает металлическая сетка с большим количеством отверстий. Основание и каркас из пластика с софт-тач покрытием.

На обратной стороне разъем питания. Комплектный адаптер питания идет с длиной 1.2 метра. К минусам отнесем использование проприетарного разъема, усложняющего поиск с заменой адаптера в дальнейшем.

Вдоль верхнего периметра есть кольцевая зона со светодиодной подсветкой. Свечение мягкое. Активируется на время выполнения команд голосовым помощником, а также на начальном этапе при настройке.

На верхней панели по краям размещены два микрофона. Количество их меньше, чем в ряде решений от конкурентов, но как показала практика, для того чтобы услышать команду при расположении в той же комнате, их достаточно.

Софт

Управляется при помощи четырех сенсорных кнопок, все они выведены в небольшом углублении по центру. В глаза не бросаются, общую лаконичность внешнего вида не нарушают.Настройка проходит через приложение МАРУСЯ. После авторизации можно приступать к ее добавлению. Сделано все дружелюбно, так, чтобы с процессом мог разобраться даже тот, кто не имеет опыта работы с умным домом.

Само приложение можно использовать для голосовых команд и проведения синхронизации со сторонними аккаунтами. Это потребуется сделать, если планируется управлять светом и бытовыми приборами с помощью голоса.

Собственно, все детально рассматривали ранее, каких-либо специфичных опций, связанных с Xiaomi Mi Smart Speaker, нет. Отметим только 3 бонусных месяца на подписку VK Combo.

Тесты

Тест команд и звука Xiaomi Mi Smart Speaker

Начнем рассмотрение с одного из основных сценариев – прослушивание музыки, подкастов и радио. За звук в ней отвечает 12 Вт динамик. Он настроен DTS Professional Tuned Sound. По звуку она занимает промежуточное положение между большой и маленькой «Капсулой». Звук при этом ближе к большой колонке. Общая детализация на приемлемом уровне, придраться можно только к объемности сцены, но тут стоит понимать, что это компактное решение.Для воспроизведения по умолчанию используется база VK, как общая, так и с плейлиста на своей странице. Помимо него можно использовать BOOM или Spotify. Ожидаемо, каждый из производителей делает акцент на своих сервисах.

Итоги

Помимо музыки, это могут быть радиостанции. Для детей можно поставить сказки и информативный контент. Умеет подбирать по настроению и уточняющим словам. Дети также сами могут задавать вопросы, а колонка будет на них отвечать.С помощью Xiaomi Mi Smart Speaker можно вызвать такси через СИТИМОБИЛ, а также сделать заказ еды в Delivery Club. Наличие подписки включает скидки на эти сервисы. В текущем виде процесс сделан не самым удобным способом, быстрее сделать через приложение на смартфоне.С управлением умным домом все хорошо. Сервис постепенно пополняется интеграциями со сторонними решениями и сейчас включает крупных производителей. От банального включения света до включения робот-пылесоса для уборки или изменения уровня влажности в увлажнителе.Xiaomi Mi Smart Speaker станет хорошей альтернативой компактным колонкам с поддержкой Маруся, предложив больший уровень мощности звука, в сравнении же с Капсулой можно сэкономить без заметного ущерба по оценке звучания. Сами сценарии ее эксплуатации завязаны в первую очередь на сервисы от VK. Из минусов отметим проприетарный разъем питания.