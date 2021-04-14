Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с Алисой

Управляемое освещение одна из базовых функций умного дома. Плюс — это самая простая и менее затратная часть по развертыванию системы. Рассматриваемая сегодня Yeelight Smart LED Bulb 1SE использует наиболее распространенный тип патрона Е27. Она интегрируется с экосистемой Mi Home и голосовыми помощниками.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Приобрести можно как в российских магазинах, так и в официальном магазине на Aliexpress.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE обзор

Комплектация

На обратной стороне упаковочной коробки нанесена схема подключения лампочки. Здесь же данные по характеристикам, а также отметка по классу энергоэффективности А+.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Внешний вид

Есть два вида цветовой окраски корпуса: серебристый и белый. Интересная геометрия формы корпуса с полигональными панелями.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Диоды расположены на ровной плоскости. За распространение отвечает светорассеиватель из полупрозрачного пластика.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Классическая форма корпуса. Ее можно будет ставить в светильники, ночники и другие типы осветительных приборов с патроном E27.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Мощность лампы 6 Ватт. Яркость 650 люмен. Она позволяет менять цветовую температуру в диапазоне от 1700К до 6500К.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Для Yeelight Smart LED Bulb 1SE заявлен ресурс службы в 25 000 часов. Оснащается модулем Wi-Fi с диапазоном 2.4 ГГц.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Приведем общий снимок с тремя лампами. Это СБЕР лампочка и Philips Hue.

Софт

Авторизация в приложении Yeelight проходит с помощью данных аккаунта Mi Home. Для добавления нужно последовательно 5 раз включить лампочку. Далее вносим данные беспроводной сети. Задается имя.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Набор готовых сценариев: утро, закат, ночное освещение, ночное видео, день рождения, свидание, уютный дом, романтика и свеча. Выбор яркости экрана.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Работа с традиционным выбором между холодными и теплыми оттенками.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Выбор цвета из палитры RGB.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Также можно задать цвет, выбрав для трех каналов в отдельности.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Общий список с настройками.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Яндекс.Алиса

Yeelight Smart LED Bulb 1SE поддерживает интеграцию с голосовыми помощниками. С учетом того, что Google Home сейчас идет без русского языка, для нашего региона будет оптимальным Алиса от Яндекса.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

После предоставления доступа к библиотеке устройств (API) для лампы можно присвоить имя и выбрать комнату. При установке нескольких можно объединить в общую группу.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

В окне управления кнопка включения, шкала яркости и выбор цвета. Так можно будет управлять без перехода в основное приложение производителя.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Для понимания и освоения выведен весь список возможных команд.

Алиса Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Традиционно предлагаем посмотреть на работу и передачу команд в отдельном ролике.

Итоги по Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Yeelight Smart LED Bulb 1SE – светодиодная лампа с возможностью выбора цветов, оттенков и яркости, поддерживающая интеграцию с голосовыми помощниками и позволяющая управлять цветом дистанционно. Традиционный формат исполнения корпуса, высокий ресурс службы, отсутствие заметного нагрева при длительной работе.
Актуальные цены - https://ali.ski/nPMZW
Комментарии и отзывы Yeelight Smart LED Bulb 1SE
Новости:
Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с Алисой

Управляемое освещение одна из базовых функций умного дома. Плюс — это самая простая и менее затратная час...
MIJIA Pure Smart Humidifier Pro обеспечивает стерильный влажный воздух

Компания Xiaomi обновила линейку продуктов для умного дома, представив новый увлажнитель воздуха под назв...
В утреннем шоу Алисы появились новые рубрики

В утреннем шоу Алисы появились новые рубрики. Теперь слушатели могут добавлять в шоу Алисы новые рубрики....
Обзор TP-LINK Tapo C310. Уличная камера Wi-Fi с облаком и приложением

Уже скоро стартует дачный сезон и далеко не все проводят в своих загородных домах все время. Как следстви...
Бренд eufy выходит на российский рынок с устройствами для безопасности

Бренд eufy, производитель устройств для умного дома, объявила о выходе нового подразделения Security на р...
Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с АлисойОбзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с Алисой
Обзор Monster Hunter: Rise. Уверенная заявка на игру годаОбзор Monster Hunter: Rise. Уверенная заявка на игру года
Обзор Xiaomi Lydsto R1 (HD-STYTJ-W03). Робот-пылесос с самоочисткойОбзор Xiaomi Lydsto R1 (HD-STYTJ-W03). Робот-пылесос с самоочисткой
Обзор Clever&Clean HealthAir UV-07. Очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизациейОбзор Clever&Clean HealthAir UV-07. Очиститель воздуха с УФ-лампой и ионизацией
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
Xiaomi запускает сушилку для одежды MIJI...
Xiaomi запускает сушилку для одежды MIJIС приближением весны Xiaomi выпустила новый продукт, который облегчит сушку вашей одежды в этот мокрый се...
Gigabyte готовит видеокарты серии Radeon...
Gigabyte готовит видеокарты серии RadeonGigabyte не оставляет без внимания серию видеокарт Radeon RX 6700 XT и готовит несколько вариантов, включ...
Представлен белый ПК-корпус Sharkoon RGB...
Представлен белый ПК-корпус Sharkoon RGB Компания Sharkoon пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью RGB Slider, которая выделяется бе...
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. ...
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. В начале года мы проводили тестирование ASRock X299 TAICHI ...
Logitech представила мышку Voice M380 с ...
Logitech представила мышку Voice M380 с Сегодня компания Logitech официально представила достаточно необычную компьютерную мышку Voice M380, кото...
Дисплей OnePlus 8T получил крайне высоку...
Дисплей OnePlus 8T получил крайне высокуOnePlus 8T был представлен еще в октябре 2020 года и был немного более доступной версией флагманского One...
Samsung Galaxy A72 засветился в России...
Samsung Galaxy A72 засветился в РоссииНа российском сайте компании Samsung обнаружились сведения о смартфоне Galaxy A72, который еще не был пре...
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy ...
Лучший смартфон Samsung. Samsung Galaxy Выбор хорошего смартфона всегда затруднен тем фактом, что пользователю нужно посмотреть просто море разли...
Объявлены системные требования ПК-версии...
Объявлены системные требования ПК-версииSony опубликовала целый список игр которые должны выйти на ПК в этом году. Одной из таких игр станет Days...
Samsung Galaxy S20 теперь поддерживает e...
Samsung Galaxy S20 теперь поддерживает eSamsung недавно начал выпуск обновления One UI 3.1 для различных устройств, включая серию Galaxy S20. Нар...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144-Гц 2...
Планшет Xiaomi Mi Pad 5 получит 144-Гц 2 Китайские источники раскрыли подробные характеристики планшета Xiaomi Mi Pad 5, который еще не был пред...
Oclean запускает умную электрическую зуб...
Oclean запускает умную электрическую зубСупер умная электрическая зубная щетка Oclean X Pro Elite будет запущена в ближайшее время! ...
Обзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпусОбзор Fractal Design Meshify 2 Compact (FD-C-MES2C-04). Компактный, холодный и тихий корпус
Обзор A4TECH Bloody M30. Игровые TWS-наушникиОбзор A4TECH Bloody M30. Игровые TWS-наушники
Обзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушникиОбзор HARPER HB-521. Беспроводные TWS наушники
Обзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышкиОбзор Razer Mouse Bungee V3 Chroma (RC21-01520100-R3M1). Держатель для кабеля мышки
Обзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от водыОбзор SVEN PS-205. Портативная колонка с защитой от воды
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor