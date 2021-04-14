Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с Алисой

Управляемое освещение одна из базовых функций умного дома. Плюс — это самая простая и менее затратная часть по развертыванию системы. Рассматриваемая сегодня Yeelight Smart LED Bulb 1SE использует наиболее распространенный тип патрона Е27. Она интегрируется с экосистемой Mi Home и голосовыми помощниками.

Yeelight Smart LED Bulb 1SE обзор

Приобрести можно как в российских магазинах, так и в официальном магазине на Aliexpress.

Комплектация

На обратной стороне упаковочной коробки нанесена схема подключения лампочки. Здесь же данные по характеристикам, а также отметка по классу энергоэффективности А+.

Внешний вид

Есть два вида цветовой окраски корпуса: серебристый и белый. Интересная геометрия формы корпуса с полигональными панелями.

Диоды расположены на ровной плоскости. За распространение отвечает светорассеиватель из полупрозрачного пластика.

Классическая форма корпуса. Ее можно будет ставить в светильники, ночники и другие типы осветительных приборов с патроном E27.

Мощность лампы 6 Ватт. Яркость 650 люмен. Она позволяет менять цветовую температуру в диапазоне от 1700К до 6500К.

Для Yeelight Smart LED Bulb 1SE заявлен ресурс службы в 25 000 часов. Оснащается модулем Wi-Fi с диапазоном 2.4 ГГц.

Софт

Приведем общий снимок с тремя лампами. Это СБЕР лампочка и Philips Hue.Авторизация в приложении Yeelight проходит с помощью данных аккаунта Mi Home. Для добавления нужно последовательно 5 раз включить лампочку. Далее вносим данные беспроводной сети. Задается имя.

Набор готовых сценариев: утро, закат, ночное освещение, ночное видео, день рождения, свидание, уютный дом, романтика и свеча. Выбор яркости экрана.

Работа с традиционным выбором между холодными и теплыми оттенками.

Выбор цвета из палитры RGB.

Также можно задать цвет, выбрав для трех каналов в отдельности.

Общий список с настройками.

Яндекс.Алиса

Yeelight Smart LED Bulb 1SE поддерживает интеграцию с голосовыми помощниками. С учетом того, что Google Home сейчас идет без русского языка, для нашего региона будет оптимальным Алиса от Яндекса.

После предоставления доступа к библиотеке устройств (API) для лампы можно присвоить имя и выбрать комнату. При установке нескольких можно объединить в общую группу.

В окне управления кнопка включения, шкала яркости и выбор цвета. Так можно будет управлять без перехода в основное приложение производителя.

Алиса Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Для понимания и освоения выведен весь список возможных команд.

Итоги по Yeelight Smart LED Bulb 1SE

Традиционно предлагаем посмотреть на работу и передачу команд в отдельном ролике.Yeelight Smart LED Bulb 1SE – светодиодная лампа с возможностью выбора цветов, оттенков и яркости, поддерживающая интеграцию с голосовыми помощниками и позволяющая управлять цветом дистанционно. Традиционный формат исполнения корпуса, высокий ресурс службы, отсутствие заметного нагрева при длительной работе.