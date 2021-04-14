Обзор Yeelight Smart LED Bulb 1SE. Умная RGB-лампочка с Алисой

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Yeelight Smart LED Bulb 1SE обзор
КомплектацияНа обратной стороне упаковочной коробки нанесена схема подключения лампочки. Здесь же данные по характеристикам, а также отметка по классу энергоэффективности А+.
Внешний видЕсть два вида цветовой окраски корпуса: серебристый и белый. Интересная геометрия формы корпуса с полигональными панелями.
Диоды расположены на ровной плоскости. За распространение отвечает светорассеиватель из полупрозрачного пластика.
Классическая форма корпуса. Ее можно будет ставить в светильники, ночники и другие типы осветительных приборов с патроном E27.
Мощность лампы 6 Ватт. Яркость 650 люмен. Она позволяет менять цветовую температуру в диапазоне от 1700К до 6500К.
Для Yeelight Smart LED Bulb 1SE заявлен ресурс службы в 25 000 часов. Оснащается модулем Wi-Fi с диапазоном 2.4 ГГц.
Приведем общий снимок с тремя лампами. Это СБЕР лампочка и Philips Hue.
СофтАвторизация в приложении Yeelight проходит с помощью данных аккаунта Mi Home. Для добавления нужно последовательно 5 раз включить лампочку. Далее вносим данные беспроводной сети. Задается имя.
Набор готовых сценариев: утро, закат, ночное освещение, ночное видео, день рождения, свидание, уютный дом, романтика и свеча. Выбор яркости экрана.
Работа с традиционным выбором между холодными и теплыми оттенками.
Выбор цвета из палитры RGB.
Также можно задать цвет, выбрав для трех каналов в отдельности.
Общий список с настройками.
Яндекс.АлисаYeelight Smart LED Bulb 1SE поддерживает интеграцию с голосовыми помощниками. С учетом того, что Google Home сейчас идет без русского языка, для нашего региона будет оптимальным Алиса от Яндекса.
После предоставления доступа к библиотеке устройств (API) для лампы можно присвоить имя и выбрать комнату. При установке нескольких можно объединить в общую группу.
В окне управления кнопка включения, шкала яркости и выбор цвета. Так можно будет управлять без перехода в основное приложение производителя.
Для понимания и освоения выведен весь список возможных команд.
Алиса Yeelight Smart LED Bulb 1SEТрадиционно предлагаем посмотреть на работу и передачу команд в отдельном ролике.
Итоги по Yeelight Smart LED Bulb 1SEYeelight Smart LED Bulb 1SE – светодиодная лампа с возможностью выбора цветов, оттенков и яркости, поддерживающая интеграцию с голосовыми помощниками и позволяющая управлять цветом дистанционно. Традиционный формат исполнения корпуса, высокий ресурс службы, отсутствие заметного нагрева при длительной работе.
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