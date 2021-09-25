Обзор Yeelight Z1 Pro. Портативная настольная лампа с регулируемой температурой

Мы продолжаем изучение элементов освещения и несмотря на то, что изучаемый сегодня Yeelight Z1 Pro не дает возможность дистанционного управления через приложение, ее также можно отнести к умному дому. Это настольный светодиодный светильник с возможностью автономной работы и регулировкой цветовой температуры.

Yeelight Z1 Pro

Средняя стоимость – 1590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку, оформленную в темных цветах. Комплект включает руководство пользователя на нескольких языках, включая русский, а также USB-С кабель.

Yeelight Z1 Pro

Внешний вид и эксплуатация

Поставляется она в собранном состоянии и уже готовым к работе. Для нее предполагается размещение только на ровной поверхности, например столе или полке.

Yeelight Z1 Pro

Состоит подставка из основания в виде шайбы и стойки с закругленными боковыми гранями. Выглядит аккуратно и привлекательно, а в целом же это характерный для Xiaomi дизайн, они ему уделяют внимание не меньше, чем Apple.

Yeelight Z1 Pro

Основным материалом лампы выступает АБС-пластик. В оформлении преобладает белый цвет.

Yeelight Z1 Pro

Блок лампы можно наклонять и изменять угол направления свет. Диапазон до 180 градусов. Выбранное положение в последующем не смещается.

Yeelight Z1 Pro

Элемент с рассеиватель занимает примерно 60% площади. Под ним в свою очередь находятся 32 светодиода с мощностью 0.2 Вт каждый.

Yeelight Z1 Pro

Максимально Yeelight Z1 Pro может выдавать 200 лм. Подсветка работает без заметного для глаз мерцания.

Yeelight Z1 Pro

Как и отмечали выше, есть поддержка изменения цветовой температуры. Смена идет зажатием кнопки в основании. Диапазон от 2700 до 5000К.

Yeelight Z1 Pro

С внутренней стороны основании нанесена прорезиненная накладка, предотвращающая смещение по ровной поверхности.

Yeelight Z1 Pro

Зарядка и восстановление проходит через USB-C, расположенный с тыльной стороны. В комплекте идет кабель, а источником может выступать любой свободный разъем на ноутбуке или зарядник от смартфона.

Yeelight Z1 Pro

За автономную работу светильника отвечает батарея с емкостью 2500 мАч. Ее хватает примерно на 30 часов работы с постоянно работающим светом.

Yeelight Z1 Pro

При продолжительной эксплуатации без перерывов корпус лампы заметно не нагревается.

Yeelight Z1 Pro

Света от нее достаточно для комфортной работы с клавиатурой, чтения текста с книг и журналов. При этом если эксплуатировать на прикроватной тумбе он не будет тем, кто в этот момент спит рядом.

Yeelight Z1 Pro

Лампа хорошо смотрится в интерьере. Весомым плюсом является постоянно подключенного питающего кабеля.

Итоги

Yeelight Z1 Pro – недорогая светодиодная лампа для настольного размещения с поддержкой автономной работы и регулировки температуры. Хороший вариант для оснащения рабочего места или в качестве универсального и полезного подарка.
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