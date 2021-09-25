Обзор Yeelight Z1 Pro. Портативная настольная лампа с регулируемой температурой

Средняя стоимость – 1590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Состоит подставка из основания в виде шайбы и стойки с закругленными боковыми гранями. Выглядит аккуратно и привлекательно, а в целом же это характерный для Xiaomi дизайн, они ему уделяют внимание не меньше, чем Apple.
Основным материалом лампы выступает АБС-пластик. В оформлении преобладает белый цвет.
Блок лампы можно наклонять и изменять угол направления свет. Диапазон до 180 градусов. Выбранное положение в последующем не смещается.
Элемент с рассеиватель занимает примерно 60% площади. Под ним в свою очередь находятся 32 светодиода с мощностью 0.2 Вт каждый.
Максимально Yeelight Z1 Pro может выдавать 200 лм. Подсветка работает без заметного для глаз мерцания.
Как и отмечали выше, есть поддержка изменения цветовой температуры. Смена идет зажатием кнопки в основании. Диапазон от 2700 до 5000К.
С внутренней стороны основании нанесена прорезиненная накладка, предотвращающая смещение по ровной поверхности.
Зарядка и восстановление проходит через USB-C, расположенный с тыльной стороны. В комплекте идет кабель, а источником может выступать любой свободный разъем на ноутбуке или зарядник от смартфона.
За автономную работу светильника отвечает батарея с емкостью 2500 мАч. Ее хватает примерно на 30 часов работы с постоянно работающим светом.
При продолжительной эксплуатации без перерывов корпус лампы заметно не нагревается.
Света от нее достаточно для комфортной работы с клавиатурой, чтения текста с книг и журналов. При этом если эксплуатировать на прикроватной тумбе он не будет тем, кто в этот момент спит рядом.
Лампа хорошо смотрится в интерьере. Весомым плюсом является постоянно подключенного питающего кабеля.