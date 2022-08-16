Обзор Zemismart M500. Умный замок Zigbee + Bluetooth

Продолжая изучение IoT компонентов в рамках концепции умного дома сегодня в центре внимания будет умный дамок Zemismart M500 из экосистемы TUYA/SMART LIFE. Это решение для соединения использует сочетание Bluetooth и Zigbee. Первый модуль необходим для возможности открытия двери со смартфона при нахождении рядом, а второй для интеграции в общий умный дом и дистанционного контроля.

Zemismart M500

В зависимости от актуального курса его средняя стоимость варьируется в районе 7 тысяч рублей.
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Комплектация

Поставляется упакованным в коробку из плотного картона, внутри замок и комплектующие распределены по отдельным контейнерам. Основная часть дополнительно закреплена во вспененную подложку.

Zemismart M500

Комплект включает крестовую отвертку, угловой ключ, крепежный винт, два ключа, фиксирующую пластину, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Состоит замок из личинки и поворотного механизма. Он изначально собран и готов к установке.

Zemismart M500

Длина личинки составляет 70 мм (35-35). Замена или наращивание не предполагается. Рассчитан на двери толщиной от 40 до 50 мм.

Zemismart M500

Внутренняя часть серебристого цвета. Она также выполнена из металла. Достаточно габаритная.

Zemismart M500

Общее качество сборки и исполнения у Zemismart M500 высокое. Из пластика у него только съемная верхняя крышка с магнитным замком.

Zemismart M500

Под ней находится кнопка синхронизации. Блок для трех батареек типа CR123A дополнительно зафиксирован винтом, исключая случайное извлечение. Комплекта этого хватает на 6 месяцев ежедневного открытия и закрытия замка.

Zemismart M500

По умолчанию в комплекте два ключа, дополнительные ключи чаще всего продавцы дают возможность докупить сразу вместе с замком. Предполагается, что замок будет открываться с приложения или автоматизацией, а ключ — это резервный вариант при разрядке батарейки.

Zemismart M500

Zemismart M500

Монтаж

Монтаж его прост и может быть проведен самостоятельно, без помощи специалиста. Из инструментов пригодится крестовая отвертка, она уже есть в комплекте. Для начала необходимо открутить крепежный винт, фиксирующий личинку на двери. Извлечь ее и заменить на умный замок в сборе. Возвращаем крепежный винт или берем его из комплекта.

Zemismart M500

Останется только установить батарейки и запустить настройку в приложении. Если необходимо можно воспользоваться декоративной накладкой из черного пластика, скрывающего возможные зазоры между поверхностью двери и корпусом замка.

Zemismart M500

Софт WeHere

Для него доступно два приложения: WeHere и Smart Life (Tuya). Мы рассмотрим оба приложения, начав с того, что предлагает производитель. Эта утилита работает только с замками. Используется для начальной настройки, обновления прошивки.

Zemismart M500

В настройках можно задать имя, выбрать направление открытия, включить автоматическую блокировку и задать тайминг. Включается удаленное управление для последующего соединения с Zigbee хабом.

Zemismart M500

Окно управления замком помимо кнопок открытия и закрытия двери, включает историю состояний. Доступ к замку можно добавлять временно или на длительное время.

Zemismart M500

Smart Life

Соединение можно провести через приложение Smart Life, такой способ позволит интегрировать замок в общую систему умного дома связав его в сценариях и отслеживая состояние.

Zemismart M500

В главном окне выводится текущее состояние и в один клик замок открывается или закрывается. Ведется статистика открытий и закрытий с отображением имени и используемого протокола.

Zemismart M500

Работу Zemismart M500 можно связать с датчиками и элементами управления, задав время или другие триггеры.

Zemismart M500

Настройки включают удаленный доступ, голосовое управление, автоматическое закрытие, выбор направления.

Итоги

Zemismart M500 при своей невысокой стоимости отличает высокое качество исполнения и преобладание металла в конструкции. Простой монтаж, длительное время автономной работы, Bluetooth и Zigbee.
Важно – провести замер личинки до принятия финального решения о покупке, этот замок строго ограничен ее размерами. Также обратить внимание на ограниченное количество ключей в комплекте, их можно добавить в комплект.
Среди кейсов видятся следующие – дистанционный контроль состояния (закрыто или открыто), предоставление временного доступа (полив цветов соседом, ремонтная бригада, курьер, уборщица), отказ от ключей в связке.
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