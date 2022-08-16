Обзор Zemismart M500. Умный замок Zigbee + Bluetooth

Продолжая изучение IoT компонентов в рамках концепции умного дома сегодня в центре внимания будет умный дамок Zemismart M500 из экосистемы TUYA/SMART LIFE. Это решение для соединения использует сочетание Bluetooth и Zigbee. Первый модуль необходим для возможности открытия двери со смартфона при нахождении рядом, а второй для интеграции в общий умный дом и дистанционного контроля.

Комплектация

В зависимости от актуального курса его средняя стоимость варьируется в районе 7 тысяч рублей.Поставляется упакованным в коробку из плотного картона, внутри замок и комплектующие распределены по отдельным контейнерам. Основная часть дополнительно закреплена во вспененную подложку.

Внешний вид

Комплект включает крестовую отвертку, угловой ключ, крепежный винт, два ключа, фиксирующую пластину, руководство пользователя и гарантийный талон.Состоит замок из личинки и поворотного механизма. Он изначально собран и готов к установке.

Длина личинки составляет 70 мм (35-35). Замена или наращивание не предполагается. Рассчитан на двери толщиной от 40 до 50 мм.

Внутренняя часть серебристого цвета. Она также выполнена из металла. Достаточно габаритная.

Общее качество сборки и исполнения у Zemismart M500 высокое. Из пластика у него только съемная верхняя крышка с магнитным замком.

Под ней находится кнопка синхронизации. Блок для трех батареек типа CR123A дополнительно зафиксирован винтом, исключая случайное извлечение. Комплекта этого хватает на 6 месяцев ежедневного открытия и закрытия замка.

По умолчанию в комплекте два ключа, дополнительные ключи чаще всего продавцы дают возможность докупить сразу вместе с замком. Предполагается, что замок будет открываться с приложения или автоматизацией, а ключ — это резервный вариант при разрядке батарейки.

Монтаж

Монтаж его прост и может быть проведен самостоятельно, без помощи специалиста. Из инструментов пригодится крестовая отвертка, она уже есть в комплекте. Для начала необходимо открутить крепежный винт, фиксирующий личинку на двери. Извлечь ее и заменить на умный замок в сборе. Возвращаем крепежный винт или берем его из комплекта.

Останется только установить батарейки и запустить настройку в приложении. Если необходимо можно воспользоваться декоративной накладкой из черного пластика, скрывающего возможные зазоры между поверхностью двери и корпусом замка.

Софт WeHere

Для него доступно два приложения: WeHere и Smart Life (Tuya). Мы рассмотрим оба приложения, начав с того, что предлагает производитель. Эта утилита работает только с замками. Используется для начальной настройки, обновления прошивки.

В настройках можно задать имя, выбрать направление открытия, включить автоматическую блокировку и задать тайминг. Включается удаленное управление для последующего соединения с Zigbee хабом.

Окно управления замком помимо кнопок открытия и закрытия двери, включает историю состояний. Доступ к замку можно добавлять временно или на длительное время.

Smart Life

Соединение можно провести через приложение Smart Life, такой способ позволит интегрировать замок в общую систему умного дома связав его в сценариях и отслеживая состояние.

В главном окне выводится текущее состояние и в один клик замок открывается или закрывается. Ведется статистика открытий и закрытий с отображением имени и используемого протокола.

Работу Zemismart M500 можно связать с датчиками и элементами управления, задав время или другие триггеры.

Итоги

Настройки включают удаленный доступ, голосовое управление, автоматическое закрытие, выбор направления.Zemismart M500 при своей невысокой стоимости отличает высокое качество исполнения и преобладание металла в конструкции. Простой монтаж, длительное время автономной работы, Bluetooth и Zigbee.Важно – провести замер личинки до принятия финального решения о покупке, этот замок строго ограничен ее размерами. Также обратить внимание на ограниченное количество ключей в комплекте, их можно добавить в комплект.Среди кейсов видятся следующие – дистанционный контроль состояния (закрыто или открыто), предоставление временного доступа (полив цветов соседом, ремонтная бригада, курьер, уборщица), отказ от ключей в связке.