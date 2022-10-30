Обзор Zemismart ZM25RX-08. Zigbee мотор для рулонных штор с Алисой, HomeKit и Sprut.Hub

Продолжая изучение элементов умного дома, мы рассмотрим вопрос автоматизации управления рулонными шторами. Для этого будет использоваться мотор для штор Zemismart ZM25RX-08/30, использующий для подключения протокол Zigbee. В рамках данного материала мы рассмотрим два варианта его добавления в умный дом, а также возможности голосового управления с помощью Siri и Алисы.

Комплектация

Предлагается он в трех вариантах комплектации: только мотор, мотор и 1-канальный пульт, мотор и 6-канальный пульт.Поставляется в коробке из картона с минималистичным оформлением. Внутри коробки дополнительно зафиксирован в пенопласт. Мы брали его в минимальной комплектации без пульта, она включает необходимые элементы для монтажа, кабель USB-C и инструкцию на английском языке.

Zemismart ZM25RX-08 обзор

Внешний вид

Корпус двигателя выполнен из металла. Это тубус, с одной из сторон которого находится резиновый фиксатор, а с другой фиксатор с блоком управления.з

Преимуществом данной системы является отсутствие необходимости постоянного подключения кабеля. У него встроенный аккумулятор.

Установка

Зарядка его проходит через разъем USB-C, можно будет использовать как зарядку от смартфона/планшета/ноутбука, так и PowerBank.Сам блок управления у Zemismart ZM25RX-08/30 компактный, гармонично дополняет общий внешний вид и не выделяется в интерьере. На нем есть кнопка питания, отвечающая за открытие и закрытие шторы.Данный двигатель рассчитан на рулонные шторы, диаметр которых составляет от 35 до 38 мм. В нашем случае это потребовало заменить основу для уже имеющейся рулонной шторы.

Процесс этот несложный. Но при выборе можно изначально подобрать двигатель для имеющихся дома штор.

Сама установка простая. Необходимо в тубус рулонных штор вставить двигатель. Внутри он фиксируется за счет двух резиновых вставок по краям, после установки не прокручивает.

Smart Life

Останется зафиксировать в рулонные шторы в сборе с Zemismart ZM25RX-08/30 на окне при помощи двух металлических направляющих.Для начала рассмотрим пример управления через собственное приложение Smart Life (TUYA). Как и для любого Zigbee, потребуется мост для соединения, тесты велись с ZemiSmart ZMHK-01 . После добавления ему можно выбрать имя и задать комнату размещения.

В окне управления выводится текущее положение шторы и наглядное отображение позиции, за край которой можно открыть на нужный уровень. Выбрать дневную и ночную сцены, задать настройки. Кнопки открытия, закрытия и постановки на паузу.

В настройках выбирается лимит для верхней и нижней позиции, они позже будут взяты за начальную и финальную позиции. Промежуточные положения в последующем будут рассчитываться на основе этих данных.

В разделе настроек также выводятся данные по уровню заряда батареи, контроля.

Apple HomeKit

Поддерживается интеграция в экосистему Apple HomeKit. Так можно будет открывать и закрывать шторы, выставлять нужное промежуточное положение.

Шторы могут использоваться в сценариях, например, открываться и закрываться в зависимости от времени или заката/рассвета.

Sprut.Hub

Дальнейшая работа Zemismart ZM25RX-08/30 будет идти через Sprut.Hub, проект от российских разработчиков. На момент выхода материала, для них доступно открытие и закрытие в один клик, выбор положения для открытия.

Штору также можно использовать в различных сценариях, как пример, открывать с рассветом и закрывать после заката.

Яндекс.Алиса

Управление через Sprut.Hub позволило для мотора рулонной шторы провести интеграцию в «Умный дом Яндекс». Здесь также можно в один клик открыть и закрыть, выбрать промежуточное положение.

Приведен список команд, позволяющих освоить управление голосом. Помимо озвученных выше команд, можно связать изменение положения с конкретным временем или с необходимой временной задержкой.

Примеры управления Zemismart ZM25RX-08

Итоги

Ниже можно ознакомиться с примерами управления.Zemismart ZM25RX-08/30 позволяет обновить имеющие рулонные шторы без необходимости предварительного подвода питающего кабеля. Сам же процесс монтажа прост и не требует помощи специалистов. Мотор обеспечивает длительное время работы от встроенного аккумулятора, он аккуратно выглядит и не ухудшает интерьер. В зависимости от используемого моста можно провести интеграцию с Сири, Алиса, Маруся.