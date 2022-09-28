Обзор Zemismart ZM79E-DT. Умный Zigbee электрокарниз с поддержкой Алиса, HomeKit и Sprut.Hub

Приобрести можно на Aliexpress. Доступен он в нескольких версиях: 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 и 8.1 метра. Поэтому перед покупкой необходимо провести замеры будущего места установки. От себя рекомендуем, брать с запасом по расстоянию, так можно будет сократить количество мест соединений.
Сами компоненты внутри зафиксированы в пенопласте, предотвращающем тряску при переноске. Часть компонентов обернута в пленку.
В комплекте есть все необходимое для сборки, включая шестигранный ключ, инструкцию с иллюстрациями.
Владельцу будет необходимо провести самостоятельную сборку. Удобнее это сделать ознакомившись с видеороликом.
В зависимости от длины комплектуется несколькими участками длиной в 1 метр, а также четырьмя меньшей длины. Последние нужны для адаптации под нужной размер, без необходимости самостоятельного отреза.
Между собой соединяются внешним металлическим профилем. Он прижимает основной с помощью винтов с обратной стороны.
По краям устанавливаются пластиковые заглушки с шестерёнками внутри. Один из них используется для установки двигателя.
Комплектный приводной ремень идет с металлическим армированием. Прочный, разорвать его руками не представляется возможным.
Есть два варианта крепежа для карниза. Выбрать можно между кронштейнами с фиксацией на стене или потолочной пластиной.
Мотор с мощностью 80 Вт. На его нижней стороне под крышкой скрывается плата Zigbee и мягкая антенна. Подключается с помощью кабеля с широким сечением. Есть заземление.
Доступен выход для подключение механической кнопки управления. Также владелец получает пульт ДУ.
Выглядит пульт так.
В окне управления выводится изображение окна с актуальной позицией штор. Кнопки для полного открытия и закрытия, а также остановки.
В управлении можно провести подключение пульта ДУ, сменить направление. Поддерживается расписание с выбором дней недели, времени, требуемого состояния.
Есть список команд с примерами. Отметим, отсутствие промежуточных позиций.
С примером можно ознакомиться в отдельном видеоролике.
Проект развивается, но уже сейчас доступен продвинутый инструментарий для создания сценариев. Например, можно открывать шторы с восходом солнца и закрывать после заката.
В отличие от работы через облако Smart Life здесь в экосистеме Яндекс добавилась поддержка промежуточных положений.