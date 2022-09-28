Обзор Zemismart ZM79E-DT. Умный Zigbee электрокарниз с поддержкой Алиса, HomeKit и Sprut.Hub

Мы продолжаем изучать компоненты умного дома и сегодня рассмотрим вопрос автоматизации штор. В центре внимания будет умный электрокарниз Zemismart ZM79E-DT с Zigbee. Перед ним ставились задачи автоматического закрытия штор при закате и открытии перед пробуждением.

Zemismart ZM79E-DT

Приобрести можно на Aliexpress. Доступен он в нескольких версиях: 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1 и 8.1 метра. Поэтому перед покупкой необходимо провести замеры будущего места установки. От себя рекомендуем, брать с запасом по расстоянию, так можно будет сократить количество мест соединений.
Лучшая цена Zemismart ZM79E-DT на Алиэкспресс

Комплектация

Для доставки в Россию продавец использует сервис DPD, ушло на нее 3 недели с момента покупки. Поставляется в двойной коробке, внутренняя идет с полиграфией.

Zemismart ZM79E-DT

Сами компоненты внутри зафиксированы в пенопласте, предотвращающем тряску при переноске. Часть компонентов обернута в пленку.

Zemismart ZM79E-DT

В комплекте есть все необходимое для сборки, включая шестигранный ключ, инструкцию с иллюстрациями.

Zemismart ZM79E-DT обзор

Внешний вид и сборка

Zemismart ZM79E-DT

Владельцу будет необходимо провести самостоятельную сборку. Удобнее это сделать ознакомившись с видеороликом.
Основу карниза составляют участки алюминиевого профиля. Отметим хорошее качество полировки и исполнения. Он прочные, не сгибается и выдерживает физическую нагрузку.

Zemismart ZM79E-DT

В зависимости от длины комплектуется несколькими участками длиной в 1 метр, а также четырьмя меньшей длины. Последние нужны для адаптации под нужной размер, без необходимости самостоятельного отреза.

Zemismart ZM79E-DT

Между собой соединяются внешним металлическим профилем. Он прижимает основной с помощью винтов с обратной стороны.

Zemismart ZM79E-DT

По краям устанавливаются пластиковые заглушки с шестерёнками внутри. Один из них используется для установки двигателя.

Zemismart ZM79E-DT

Комплектный приводной ремень идет с металлическим армированием. Прочный, разорвать его руками не представляется возможным.

Zemismart ZM79E-DT

Есть два варианта крепежа для карниза. Выбрать можно между кронштейнами с фиксацией на стене или потолочной пластиной.

Zemismart ZM79E-DT

Мотор с мощностью 80 Вт. На его нижней стороне под крышкой скрывается плата Zigbee и мягкая антенна. Подключается с помощью кабеля с широким сечением. Есть заземление.

Zemismart ZM79E-DT

Доступен выход для подключение механической кнопки управления. Также владелец получает пульт ДУ.

Zemismart ZM79E-DT

Выглядит пульт так.

Zemismart ZM79E-DT

Софт Smart Life

Для управления необходимо будет наличие хаба с поддержкой устройств Zigbee. Тесты велись с ZemiSmart ZMHK-01. После добавления было предложено сбросить настройки мотора для определения актуальных позиций.

Zemismart ZM79E-DT

В окне управления выводится изображение окна с актуальной позицией штор. Кнопки для полного открытия и закрытия, а также остановки.

Zemismart ZM79E-DT

В управлении можно провести подключение пульта ДУ, сменить направление. Поддерживается расписание с выбором дней недели, времени, требуемого состояния.

Zemismart ZM79E-DT

Алиса

Электрокарниз поддерживает интеграцию с экосистемой Яндекс. Из возможностей предлагается полное открытие и закрытие штор. Выводится последний статус.

Zemismart ZM79E-DT

Есть список команд с примерами. Отметим, отсутствие промежуточных позиций.

Zemismart ZM79E-DT

С примером можно ознакомиться в отдельном видеоролике.

Электрокарниз Zemismart ZM79E-DT управление Яндекс Алиса

HomeKit

Используемый хаб Zigbee дает поддержку управления через Apple HomeKit. Голосовые команды, взаимодействие через приложения, доступное на совместимых устройствах.

Sprut.Hub

Дальнейшую эксплуатацию электрокарниза будем вести через Sprut.Hub, это проект от российских разработчиков. Его мы рассмотрим в будущем детально, пока же приведем пример панели управления.

Zemismart ZM79E-DT

Проект развивается, но уже сейчас доступен продвинутый инструментарий для создания сценариев. Например, можно открывать шторы с восходом солнца и закрывать после заката.

Zemismart ZM79E-DT

В отличие от работы через облако Smart Life здесь в экосистеме Яндекс добавилась поддержка промежуточных положений.

Итоги

Zemismart ZM79E-DT – умный электрокарниз с поддержкой интеграции в экосистемы с голосовыми ассистентами Алиса, Маруся, Сбер, Siri, Google. Его владелец сможет подобрать индивидуальную длину, выбрать между сборкой с одной или двумя сторонами, крепежом на стену или потолок. Отметим низкий уровень шума во время работы.
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