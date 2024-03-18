PoE коммутатор 2.5G c аплинком 10G. Обзор Zyxel XMG-108HP

Изучаемый сегодня Zyxel XMG-108HP, относится к линейке 2.5G коммутаторов. Включает она как модели с PoE, как у этой модули так и без. Объединяет их мультигигабитные порты с поддержкой обмена данными до 2.5 Гбит/с, обеспечивая работу в сети новейших устройств, включая телевизоры 8К, NAS, игровые консоли, точки доступа Wi-Fi 6/6E/7. При этом 10-гигабитный SFP+ увеличит скорость работы с большими файлами, такими как видеоролики, фотографии в высоком разрешении.

Zyxel XMG-108HP

Еще недавно такое оборудование было дорогим, ограничивая возможность использования в домашних условиях или небольших офисах. А это актуально с учетом того что сейчас у людей дома количество клиентов и устройств в сети только растет, тот же NAS перестал быть уделом энтузиастов. При этом в рамках 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с скорости передачи видеофайла занимает заметное время, а в некоторых ситуация может отражаться в подвисаниях при потоковом воспроизведении. Не будем забывать и про уютный гейминг, проиграть в сетевом сражении из-за плохого пинга, ничего приятного. 2.5G сети являются своего рода золотой серединой, позволяющей сохранить имеющиеся Cat 5e кабели и

Комплектация

Zyxel XMG-108HP

Поставляется коммутатор в коробке из неокрашенного картона на обратной стороне которой описана простая схема подключения и QR-код для перехода к инструкции. Комплект включает блок питания, дюбеля и документацию.

Zyxel XMG-108HP

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали. На верхней грани логотип бренда. Разместить можно как на ровной поверхности, например, в шкафу, так и скрытно, включая возможность фиксации на стене или под натяжным потолком, используя отверстия под дюбеля на основании. Габариты составляет 240 x 105 x 27 мм.

Zyxel XMG-108HP

Корпус прочный. Здесь безвентиляторная конструкция, обеспечивающая бесшумный режим работы. Как показала практика эксплуатации он не нагревается во время продолжительной нагрузки. На его боковых гранях есть вентиляционные вырезы, для пассивного отвода тепла.

Zyxel XMG-108HP

На лицевой панели сгруппирован набор портов и разъемов, включающий восемь 2.5G BASE-T портов и один 1G SFP/10G SFP+ с защитной заглушкой. Здесь же набор светодиодной индикаторов активности, отображающим статус питания и активной PoE. Коммутация 60 Гбит/с.

Zyxel XMG-108HP

Поддерживаемый тут PoE можно использовать для подключения совместимого оборудования, например, точки доступа, элементы умного дома IoT и PTZ-камеры. До 100 Вт.

Zyxel XMG-108HP

Гнездо питания на обратной стороне. В комплекте идет адаптер питания с хорошим запасом по длине кабеля. Минимальное энергопотребление составляет 2.74 Вт, максимальное – 120 Вт.

Zyxel XMG-108HP

Платформа

Это неуправляемый коммутатор. Достаточно его подключить и все готово к эксплуатации. Для большинства аудитории подобное исполнение избавляет от проблем по ручной настройке и при этом не требуется помощь стороннего специалиста.

Zyxel XMG-108HP

На печатной плате Zyxel XMG-108HP компоненты распределены по двум сторонам. Применена качественная элементная база с высоким ресурсом службы. Есть несколько металлических радиаторов, которые отвечают за рассеивание тепла. Защита питания на входе.

Zyxel XMG-108HP

Тесты

Zyxel XMG-108HP

Для тестирования мы использовали обычные кабели Cat 5e, используя две отдельные системы. Одна из них с материнской платой, которая аппаратно поддерживает 2.5G, сейчас актуальные платы поддерживают такую скорость работы из коробки, а во вторую установлена сетевая карта Zyxel XGN100C.

Zyxel XMG-108HP

C помощью PassMark проверили пропускную способность.

Zyxel XMG-108HP

Используя ipref проверена скорость работы в созданной сети.

Zyxel XMG-108HP

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorZyxel XMG-108HP позволяет в ограниченном бюджете не только развернуть скоростную сеть для стабильной и быстрой работы актуального оборудования с использованием кабелей Cat 5e, но и обеспечить функционирование элементов умного дома, системы видеонаблюдения или расширение сети дополнительными точками доступа, используя PoE. С простым развертыванием без управления и аплинком 10G. Самое время увеличить пропускную способность своей сети.
Zyxel XMG-108HP получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Представлена глобальная версия Xiaomi Router AX1500…
Компания Xiaomi представила глобальную версию роутера Router AX1500, который вышел в Китае еще в конце пр…
Обслуживание серверов в других ЦОД — преимущества…
Обслуживание серверов на аутсорсинге — это возможность сэкономить время, затрачиваемое на решение рути…
PoE коммутатор 2.5G c аплинком 10G. Обзор Zyxel XMG-108HP…
Изучаемый сегодня Zyxel XMG-108HP, относится к линейке 2.5G коммутаторов. Включает она как модели с PoE, …
Недорогой роутер c Wi-Fi 6, Easy Mesh и USB 3.0. Обзор netis N6Недорогой роутер c Wi-Fi 6, Easy Mesh и USB 3.0. Обзор netis N6
PoE коммутатор 2.5G c аплинком 10G. Обзор Zyxel XMG-108HPPoE коммутатор 2.5G c аплинком 10G. Обзор Zyxel XMG-108HP
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor