PoE коммутатор 2.5G c аплинком 10G. Обзор Zyxel XMG-108HP…

Изучаемый сегодня Zyxel XMG-108HP, относится к линейке 2.5G коммутаторов. Включает она как модели с PoE, как у этой модули так и без. Объединяет их мультигигабитные порты с поддержкой обмена данными до 2.5 Гбит/с, обеспечивая работу в сети новейших устройств, включая телевизоры 8К, NAS, игровые консоли, точки доступа Wi-Fi 6/6E/7. При этом 10-гигабитный SFP+ увеличит скорость работы с большими файлами, такими как видеоролики, фотографии в высоком разрешении.

Комплектация

Еще недавно такое оборудование было дорогим, ограничивая возможность использования в домашних условиях или небольших офисах. А это актуально с учетом того что сейчас у людей дома количество клиентов и устройств в сети только растет, тот же NAS перестал быть уделом энтузиастов. При этом в рамках 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с скорости передачи видеофайла занимает заметное время, а в некоторых ситуация может отражаться в подвисаниях при потоковом воспроизведении. Не будем забывать и про уютный гейминг, проиграть в сетевом сражении из-за плохого пинга, ничего приятного. 2.5G сети являются своего рода золотой серединой, позволяющей сохранить имеющиеся Cat 5e кабели и

Поставляется коммутатор в коробке из неокрашенного картона на обратной стороне которой описана простая схема подключения и QR-код для перехода к инструкции. Комплект включает блок питания, дюбеля и документацию.

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали. На верхней грани логотип бренда. Разместить можно как на ровной поверхности, например, в шкафу, так и скрытно, включая возможность фиксации на стене или под натяжным потолком, используя отверстия под дюбеля на основании. Габариты составляет 240 x 105 x 27 мм.

Корпус прочный. Здесь безвентиляторная конструкция, обеспечивающая бесшумный режим работы. Как показала практика эксплуатации он не нагревается во время продолжительной нагрузки. На его боковых гранях есть вентиляционные вырезы, для пассивного отвода тепла.

На лицевой панели сгруппирован набор портов и разъемов, включающий восемь 2.5G BASE-T портов и один 1G SFP/10G SFP+ с защитной заглушкой. Здесь же набор светодиодной индикаторов активности, отображающим статус питания и активной PoE. Коммутация 60 Гбит/с.

Поддерживаемый тут PoE можно использовать для подключения совместимого оборудования, например, точки доступа, элементы умного дома IoT и PTZ-камеры. До 100 Вт.

Гнездо питания на обратной стороне. В комплекте идет адаптер питания с хорошим запасом по длине кабеля. Минимальное энергопотребление составляет 2.74 Вт, максимальное – 120 Вт.

Платформа

Это неуправляемый коммутатор. Достаточно его подключить и все готово к эксплуатации. Для большинства аудитории подобное исполнение избавляет от проблем по ручной настройке и при этом не требуется помощь стороннего специалиста.

На печатной плате Zyxel XMG-108HP компоненты распределены по двум сторонам. Применена качественная элементная база с высоким ресурсом службы. Есть несколько металлических радиаторов, которые отвечают за рассеивание тепла. Защита питания на входе.

Тесты

Для тестирования мы использовали обычные кабели Cat 5e, используя две отдельные системы. Одна из них с материнской платой, которая аппаратно поддерживает 2.5G, сейчас актуальные платы поддерживают такую скорость работы из коробки, а во вторую установлена сетевая карта Zyxel XGN100C.

C помощью PassMark проверили пропускную способность.

Используя ipref проверена скорость работы в созданной сети.

Итоги

Zyxel XMG-108HP позволяет в ограниченном бюджете не только развернуть скоростную сеть для стабильной и быстрой работы актуального оборудования с использованием кабелей Cat 5e, но и обеспечить функционирование элементов умного дома, системы видеонаблюдения или расширение сети дополнительными точками доступа, используя PoE. С простым развертыванием без управления и аплинком 10G. Самое время увеличить пропускную способность своей сети.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".