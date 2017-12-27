Обзор ДоброСад DS01. Проращиватель для семян и зёрен

2017-12-27, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ДоброСад DS01; [110]
Продолжая изучение темы здорового образа жизни и питания, сегодня мы изучим проращиватель семян ДоброСад DS01. Предполагаем, что среди наших читателей есть сыроеды и вегетарианцы, а также те, кто серьезно подходит к выбору рациона питания и понимает необходимость получения сбалансированного набора витаминов и микроэлементов. Также, возможно, этот обзор будет интересен еще и с точки зрения расширения своего кругозора, такой класс бытовых приборов можно отнести к мало распространенным.

ДоброСад DS01

Средняя стоимость на момент публикации составляет 3990 рублей, по данным сервиса Яндекс.Маркет.

ДоброСад DS01 обзор

Комплектация

Поставляется ДоброСад DS01 в коробке из неокрашенного картона. Вместе с основным блоком покупатель получает два пакетика семян для проращивания, два поддона, насадка-разбрызгивания и полупрозрачную трубку.

ДоброСад DS01

Внешний вид

Корпус ДоброСад DS01 состоит из двух основных элементов: основание и контейнер. Конструкция полностью разборная. Собирается интуитивно и без изучения инструкции.

ДоброСад DS01

Основным материалом выступает пластик. Не выделяет вредных веществ при нагревании. Качество сборки без нареканий. Сборка аккуратная. Основание из белого пластика, контейнер из полупрозрачного.

ДоброСад DS01

На фронтальной панели выведено четыре кнопки управления. Каждая из них под готовый пресет настроек в зависимости от времени года. 3 температурных режима:
  • Зима - достаточно сильный нагрев воду (включать при температуре воздуха до 22 градусов Цельсия)
  • Весна/осень - слабый нагрев воду (включать при температуре воздуха 22-25 градусов Цельсия)
  • Лето - без нагрева воды (включать при температуре воздуха выше 25 градусов Цельсия)
Основной блок представляет собой резервуар под воду, со встроенной помпой и отверстием для установки комплектной трубки.

ДоброСад DS01

Сверху надевается светопроницаемый контейнер. Внутрь устанавливаются две корзины. Остается поставить прозрачную трубку и разбрызгиватель.

ДоброСад DS01

ДоброСад DS01 требует подключения к бытовой розетке. Периодически включается орошение зерен.

ДоброСад DS01

Есть крышка под контейнер. В ходе эксплуатации проращиватель не требует внимания со стороны владельца.

ДоброСад DS01

Комплектные корзины с четырьмя отсеками, можно загружать разные типы семян.

ДоброСад DS01

Из особенностей отметим отсутствие встроенной подсветки, как в ряде моделей конкурентов. Что позволяет проращивать бобовые, получая ростки без присущей им горечи.

Тесты

В зависимости от выбранных семян будет меняться время на проращивание.

ДоброСад DS01

Управляется элементарно. Необходимо залить чистую воду до уровня метки, поставить контейнер с поддонами, распределив нужное количество семян. Подключить к розетке и выбрать требуемый режим работы в зависимости от времени года.

ДоброСад DS01

Если говорить просто, суть проращивателя заключается в поддержании уровня влажности внутри контейнера и периодическом опрыскивании семян. Через определенный промежуток времени семена прорастают до нужного уровня. Обладателю «чудо-фермы» остается только менять воду между загрузками и получать готовый продукт. Для сведения, 3 столовых ложки заменят 1,5 кг свежих овощей, используя только воду и семена растений. Антиоксиданты в таких семенах лучшее средство для профилактики рака. Они не только омолаживают человека внешне, но и помогают работе внутренних органов полноценно функционировать. Содержание аминокислоты лизина для предотвращения появления герпеса и для поддержания здоровой иммунной системы повышается, когда зерна начинают прорастать. В ростках в 100 раз больше энзимов, чем в свежих фруктах и овощах. Энзимы – это особый вид белков, которые играют роль катализаторов всех функций организма. Содержание витаминов увеличивается во много раз, особенно витаминов А, В, С и Е. В некоторых проросших семенах содержится в 20 раз больше витаминов, чем у непроросших.

ДоброСад DS01

Объема двух лотков с запасом. Полной загрузки хватает на несколько дней для семьи из 3-4 человек.

ДоброСад DS01

Процесс обслуживания также несложный. Снимаем контейнер, промываем под водой. Сливаем жидкость из основания ДоброСад DS01. Часть семян, по опыту эксплуатации, застревала между решеткой в лотках. Удаляются быстро.

ДоброСад DS01

Энергопотребление у проращивателя маленькое. Потребляемая мощность около 20 Вт.

Семена можно потреблять как отдельно, так и использовать в составе других блюд. Нам понравилось использование пророщенных семян гороха и гречки в составе салатов с овощами.

Итоги по ДоброСад DS01

Золото. Выбор редакции MegaObzorДоброСад DS01 – отличный вариант подарка для себя любимого и близких в свете приближающихся праздников. Отличает его простота конструкции, высокое качество сборки, аккуратный внешний вид, несколько режимов работы. Пророщенные семена – полезный и эффективный продукт для разных возрастных аудиторий. В отличие от кустарных способов проращивания, такой прибор не требует внимания со стороны владельца, обеспечивая стабильный результат в заданные промежутки времени. К условным минусам можно отнести отсутствие встроенного таймера.
ДоброСад DS01 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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