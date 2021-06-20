Обзор j5create UltraDrive Kit (JCD389). Модульный USB-C адаптер

Приобрести его можно в интернет-магазине iCover за 9 990 рублей - https://clck.ru/VUZKX.
Коробка с откидной крышкой, магнитным замком и прозрачным окошком. На лицевой стороне приведено изображение основного блока и модульных компонентов. Внутри зафиксированы в жестком чехле, предотвращающем тряску и повреждения при неаккуратной перевозке.
Зафиксированы во вспененную подложку. На боковой стороне кармашек с документацией.
В зависимости от требуемых разъемов, сам владелец сможет ставить необходимый модуль. Одновременно можно поставить два таких модуля, по одному с каждой из сторон. Между собой крепятся в пазы и фиксируются с помощью магнитов.
Доступен выбор из трех графических разъемов miniDisplayPort, HDMI, VGA. Можно будет подключить как современные мониторы с 4К-разрешением, так и проекторы.
Также есть модуль с кардридером для накопителей формата SD и microSD. Пятый модуль сопровождается RJ-45 для проводного подключения к сети.
Основной блок j5create JCD389 располагает одним HDMI, двумя скоростными USB, а также USB-C. На нижней грани еще один USB-С, который можно будет использовать для сквозного подключения адаптера питания ноутбука или подключения одного из модулей.
Такое модульное исполнение позволило уменьшить общие габариты USB-C адаптера, позволяя подобрать необходимые в данный момент разъемы.
Как и отмечали выше, поддерживается сквозное питание с мощностью до 100 Вт. У нас корректно работал Lenovo Yoga с блоком PowerDelivery, сохраняя быстрый режим зарядки в таком подключении.
Подключенные к корпусу ноутбука кабели не мешают удобному расположению на рабочем столе. Задействовать можно все разъемы одновременно.
Комплектный чехол позволяет собрать все вместе и взять с собой в поездку, поместив его в сумке ноутбука.