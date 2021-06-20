Обзор j5create UltraDrive Kit (JCD389). Модульный USB-C адаптер

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование USB-C адаптера j5create JCD383, решающего вопрос ограниченного количества разъемов на современных ультрабуках. Сегодня продолжая изучение, рассмотрим интересную реализацию концентратора j5create JCD389 с модульной конструкцией.

j5create JCD389

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j5create JCD389

Коробка с откидной крышкой, магнитным замком и прозрачным окошком. На лицевой стороне приведено изображение основного блока и модульных компонентов. Внутри зафиксированы в жестком чехле, предотвращающем тряску и повреждения при неаккуратной перевозке.

j5create JCD389

Зафиксированы во вспененную подложку. На боковой стороне кармашек с документацией.

Внешний вид и особенности

Состоит адаптер из основного блока, выполненного из анодированного алюминия, и пяти съемных блоков из белого пластика. Стиль «Material Design».

j5create JCD389

В зависимости от требуемых разъемов, сам владелец сможет ставить необходимый модуль. Одновременно можно поставить два таких модуля, по одному с каждой из сторон. Между собой крепятся в пазы и фиксируются с помощью магнитов.

j5create JCD389

Доступен выбор из трех графических разъемов miniDisplayPort, HDMI, VGA. Можно будет подключить как современные мониторы с 4К-разрешением, так и проекторы.

j5create JCD389

Также есть модуль с кардридером для накопителей формата SD и microSD. Пятый модуль сопровождается RJ-45 для проводного подключения к сети.

j5create JCD389

Основной блок j5create JCD389 располагает одним HDMI, двумя скоростными USB, а также USB-C. На нижней грани еще один USB-С, который можно будет использовать для сквозного подключения адаптера питания ноутбука или подключения одного из модулей.

j5create JCD389

Такое модульное исполнение позволило уменьшить общие габариты USB-C адаптера, позволяя подобрать необходимые в данный момент разъемы.

j5create JCD389

Как и отмечали выше, поддерживается сквозное питание с мощностью до 100 Вт. У нас корректно работал Lenovo Yoga с блоком PowerDelivery, сохраняя быстрый режим зарядки в таком подключении.

j5create JCD389

Подключенные к корпусу ноутбука кабели не мешают удобному расположению на рабочем столе. Задействовать можно все разъемы одновременно.

j5create JCD389

Комплектный чехол позволяет собрать все вместе и взять с собой в поездку, поместив его в сумке ноутбука.

j5create JCD389

Итоги

С текущим трендом на уменьшение количества разъемов на ноутбуках и ультрабуках, такие USB-C адаптеры, как j5create JCD389, позволят не ограничивать себя возможностями подключения нескольких настольных мониторов в высоком разрешении, проекторов, проводного доступа в сеть без задержек, скоростных накопителей и переноса информации с карт памяти.
Комментарии и отзывы j5create JCD389
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