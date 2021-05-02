Обзор j5create JCD383. Адаптер USB-C формата 9-в-1

К моменту публикации его продажи уже стартовали. Средняя стоимость 7 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
Комплектация
Упакован в коробку с откидной крышкой, скрывающим прозрачное окошко. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видКорпус адаптера выполнен в стиле «Material Design». Отлично сочетается с современными ультрабуками.
Основу составляет анодированный алюминий. Серебристый цвет и аккуратный шлиц по периметру.
Подключается с помощью USB-C кабеля. Оплетка белого цвета, место выхода усиленно.
Разъемы распределены по боковым граням. На одной из них слоты под microSD и SD карточки.
Три полноразмерных скоростных USB 3.0. Один из разъемов в j5create JCD383 оптимизирован под проведение зарядки носимых устройств.
Есть HDMI, позволяющий подключить внешний монитор. Гигабитный разъем RJ-45 со светодиодными индикаторами активности.
Отдельный USB-C поддерживает сквозное подключение источника сигнала с технологией Power Delivery 3.0 мощностью 65 Ватт.
Тесты
Для работы адаптер не требует установки программного обеспечения. Определяется и работает автоматически. Мы проверяли работу с MacBook, ноутбуком Lenovo Yoga и смартфоном OnePlus 8 Pro. Первым этапом замерили скорость обмена данными с флешкой USB 3.0.
Далее замерялась скорость на карте памяти SD.
В завершении проверим скорость доступа в сеть, подключенного через кабель ноутбука.
При продолжительно нагрузке корпус не нагревается. Работает бесшумно.
Итогиj5create JCD383 эффективно решает вопрос ограниченного количества разъемов у ноутбуков и планшетов. Три полноразмерных USB для периферии и внешних дисков, HDMI для расширения рабочего пространства внешним монитором, а также добавление проводного гигабитного доступа к сети. Весомым преимуществом станет возможность сквозного подключения блока питания.
j5create JCD383 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".