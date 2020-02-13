Обзор netis MW5240. Недорогой роутер с 4G и FTP

2020-02-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - netis MW5240; [225]
Готовь сани летом, а роутер на дачу еще с зимы. Хотя тестируемая сегодня новинка netis MW5240 будет интересна не только в качестве дачного роутера, но и как средство для доступа в сеть в небольшом офисе или частном доме. Эта недорогая модель предлагает поддержку 3G/4G, а также возможность подключения к проводному провайдеру.

netis MW5240

Его средняя стоимость составляет 1 390 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

netis MW5240 обзор

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением роутера и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

netis MW5240

Внешний вид

Выполнен роутер в корпусе из белого пластика. Поверхность матовая, она не собирает пыль как глянцевые корпуса. Габариты компактные, под него не потребуется много свободного места, также незатруднительно будет взять с собой.

netis MW5240

Это же дает возможность рассматривать netis MW5240 в качестве средства доступа в сеть в поездках, для него всегда найдется место в рюкзаке или сумке ноутбука.

netis MW5240

На боковой грани выведено два разъема – LAN и один WAN. Здесь же гнездо питания и кнопка сброса настроек.

netis MW5240

Полноразмерный USB находится на верхней грани, он не перекрывает LAN порты. В тех сценариях, когда не требуется установка 4G-модема, владелец сможет подключить внешний накопитель, организовав сетевое хранилище.

netis MW5240

На боковой грани кнопка активации быстрого соединения WPS. Контролировать рабочий статус можно с помощью группы светодиодных индикаторов с маркировкой.

netis MW5240

Наклейка с техническими данными на основании. Здесь же пара ушек для фиксации на стене.

netis MW5240

В конструкции роутера используется четыре антенны с коэффициентом усиления 5 дБи. Есть возможность изменения угла наклона и поворота относительно точки крепления, все они несъемные.

netis MW5240

Панель управления

На стартовом экране выводится быстрый запуск с выбором типа соединения к провайдеру, названия сети Wi-Fi и пароля. Для большинства сценариев этого будет достаточно для раздачи доступа в сеть. Есть предустановки под популярных операторов сотовой связи. По умолчанию установлен русский язык.

netis MW5240

В полных настройках на главном экране собрана подробная информация по работе системы, проводной и беспроводной сети.

netis MW5240

Раздел СЕТЬ содержит настройки по типу WAN.

netis MW5240

Подробные настройки по LAN. Выбор адресов, DHCP-сервера и списка клиентов.

netis MW5240

Несмотря на невысокую стоимость, netis MW5240 поддерживает IPTV.

netis MW5240

netis MW5240

Функции резервирования данных и режима работы.

netis MW5240

netis MW5240

Поддерживается IPv6 с детальными настройками. Еще одна нехарактерная опция для недорогих роутеров. Похвально.

netis MW5240

netis MW5240

Детальные настройки Wi-Fi сети.

netis MW5240

netis MW5240

netis MW5240

Для USB-разъема помимо доступа 4G, предлагается запуск сетевого хранилища и FTP-сервера.

netis MW5240

netis MW5240

Настраивается полоса пропускания.

netis MW5240

Переадресация, DMZ, UPnP, частный FTP.

netis MW5240

Контроль доступа с фильтрацией по IP, MAC. Родители и руководители офисов смогут добавить список нежелательных сайтов.

netis MW5240

netis MW5240

Поддерживается динамический DNS с ключевыми сервисами.

netis MW5240

Расширенные настройки, TR-069 и общие параметры системы.

netis MW5240

netis MW5240

netis MW5240

Тесты

netis MW5240 работает в диапазоне 2.4 ГГц на скорости до 300Mbps. Пропускная способность высокая. Работал роутер стабильно, зависания за время длительных тестов замечено не было.

Все LAN и WAN со скоростью 100Mbps. Подключить можно кабелем до двух устройств. Тестирование работы 4G проводили с модемом Yota. Определился автоматически, подключение работало без сбоев.

Итоги по netis MW5240

Золото. Выбор редакции MegaObzornetis MW5240 при своей невысокой стоимости предлагает опции, характерные для более дорогих моделей. Это однодиапазонный роутер с четырьмя антеннами 5 дБи, поддержкой 4G, FTP, медиасервера, TR-069, а так же IPv6. Один из лучших вариантов при поиске роутера на дачу, в офис или варианта для путешественников.
netis MW5240 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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