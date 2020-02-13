Обзор netis MW5240. Недорогой роутер с 4G и FTP

Готовь сани летом, а роутер на дачу еще с зимы. Хотя тестируемая сегодня новинка netis MW5240 будет интересна не только в качестве дачного роутера, но и как средство для доступа в сеть в небольшом офисе или частном доме. Эта недорогая модель предлагает поддержку 3G/4G, а также возможность подключения к проводному провайдеру.

netis MW5240 обзор

Его средняя стоимость составляет 1 390 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из плотного картона с изображением роутера и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает патч-корд, блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнен роутер в корпусе из белого пластика. Поверхность матовая, она не собирает пыль как глянцевые корпуса. Габариты компактные, под него не потребуется много свободного места, также незатруднительно будет взять с собой.

Это же дает возможность рассматривать netis MW5240 в качестве средства доступа в сеть в поездках, для него всегда найдется место в рюкзаке или сумке ноутбука.

На боковой грани выведено два разъема – LAN и один WAN. Здесь же гнездо питания и кнопка сброса настроек.

Полноразмерный USB находится на верхней грани, он не перекрывает LAN порты. В тех сценариях, когда не требуется установка 4G-модема, владелец сможет подключить внешний накопитель, организовав сетевое хранилище.

На боковой грани кнопка активации быстрого соединения WPS. Контролировать рабочий статус можно с помощью группы светодиодных индикаторов с маркировкой.

Наклейка с техническими данными на основании. Здесь же пара ушек для фиксации на стене.

В конструкции роутера используется четыре антенны с коэффициентом усиления 5 дБи. Есть возможность изменения угла наклона и поворота относительно точки крепления, все они несъемные.

Панель управления

На стартовом экране выводится быстрый запуск с выбором типа соединения к провайдеру, названия сети Wi-Fi и пароля. Для большинства сценариев этого будет достаточно для раздачи доступа в сеть. Есть предустановки под популярных операторов сотовой связи. По умолчанию установлен русский язык.

В полных настройках на главном экране собрана подробная информация по работе системы, проводной и беспроводной сети.

Раздел СЕТЬ содержит настройки по типу WAN.

Подробные настройки по LAN. Выбор адресов, DHCP-сервера и списка клиентов.

Несмотря на невысокую стоимость, netis MW5240 поддерживает IPTV.

Функции резервирования данных и режима работы.

Поддерживается IPv6 с детальными настройками. Еще одна нехарактерная опция для недорогих роутеров. Похвально.

Детальные настройки Wi-Fi сети.

Для USB-разъема помимо доступа 4G, предлагается запуск сетевого хранилища и FTP-сервера.

Настраивается полоса пропускания.

Переадресация, DMZ, UPnP, частный FTP.

Контроль доступа с фильтрацией по IP, MAC. Родители и руководители офисов смогут добавить список нежелательных сайтов.

Поддерживается динамический DNS с ключевыми сервисами.

Расширенные настройки, TR-069 и общие параметры системы.

Тесты

netis MW5240 работает в диапазоне 2.4 ГГц на скорости до 300Mbps. Пропускная способность высокая. Работал роутер стабильно, зависания за время длительных тестов замечено не было.

Итоги по netis MW5240

Все LAN и WAN со скоростью 100Mbps. Подключить можно кабелем до двух устройств. Тестирование работы 4G проводили с модемом Yota. Определился автоматически, подключение работало без сбоев.netis MW5240 при своей невысокой стоимости предлагает опции, характерные для более дорогих моделей. Это однодиапазонный роутер с четырьмя антеннами 5 дБи, поддержкой 4G, FTP, медиасервера, TR-069, а так же IPv6. Один из лучших вариантов при поиске роутера на дачу, в офис или варианта для путешественников.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".