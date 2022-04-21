Обзор netis MW5360. Тесты роутера со встроенным LTE-модемом

Тестируемый сегодня маршрутизатор позволяет организовать проводной и беспроводной доступ в Интернет, подключаясь как к традиционным провайдерам в многоквартирных домах, так и к мобильному оператору установкой SIM-карты. netis MW5360 будет актуален и в условиях плохого приема на дачном участке, и в магазине (для работы оборудования для оплаты картами и рабочих ПК), он поддерживает подключение внешних 4G-антенн.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, на лицевой стороне которой приведено изображение маршрутизатора и описаны ключевые технические особенности.

Комплект включает адаптер питания, патч-корд, две LTE-антенны, руководство пользователя и гарантийный талон.

netis MW5360 обзор

Внешний вид

Традиционный формат исполнения корпуса, в основе которого используется пластик. Верхняя крышка у него с геометрическим рисунком.

В центре логотип бренда. На передней грани группа светодиодных индикаторов, отображающих активность основных модулей и параметров работы.

Две несъемные антенны Wi-Fi с усилением 5дБи, расположенные по бокам корпуса. Для них можно будет изменить угол наклона.

Еще две антенны съемные, они отвечают за прием LTE-сигнала. Качество приема заметно лучше, чем у модемов, выполненных в формате «USB-флешек».. Владелец netis MW5360 сможет подсоединить внешние антенны, включая направленного типа. Это позволит принимать стабильный сигнал в пригороде или помещениях с железобетонными стенами.

Сам LTE-модем у маршрутизатора встроенный, не выступает за пределы корпуса. SIM-карта ставится в слот на тыльной стороне корпуса.

На этой же грани выведены два RJ-45 в режиме LAN и один RJ-45 в режиме WAN, кнопки питания, сброса настроек и WPS.

На основании вентиляционная решетка. В центре наклейка с техническими данными и серийным номером.

Разместить маршрутизатор можно будет на ровной поверхности или зафиксировать на стене. Под пару дюбелей есть монтажные отверстия.

Платформа

За подключение к сетям мобильных провайдеров отвечает модуль Quectel EC200T-EU. Поддерживаются все SIM-карты российских операторов. Работает в LTE Cat 4. Скорость обмена данными у него 150 150 Мбит/с на прием и 50 Мбит/с на передачу.

Wi-Fi модуль работает в диапазоне 2.4 ГГц (802.11n) со скоростью обмена до 300 Мбит/с. Проводные разъемы со скоростью 100 Мбит/с.

netis MW5360 позволяет комбинировать подключение к проводному провайдеру и LTE, например, это будет актуально при организации умного дома или охранной системы, используя связку из мобильного провайдера и ИБП, обеспечивая работу видеонаблюдения и датчиков при отключении питания в подъезде или частном доме. Переключение проходит автоматически, занимает минимальное время. После возобновления подключения к интернету по кабелю, переходит обратно тоже автоматически, не расходуя лимит на тарифах с ограничением по трафику.

Настройка

Провести первоначальный запуск и дальнейшую настройку можно как с помощью ПК/ноутбука, так и используя смартфон. Верстка веб-интерфейса адаптирована под разные разрешения дисплея и соотношения сторон. По умолчанию он на русском языке.

Проходит запуск в ходе трех шагов, каждый из которых сопровождается подсказками. Разобраться сможет и неподготовленный пользователь.

После настройки выводится текущая схема подключения и количество подключенных клиентов. Кнопки для просмотра устройств в сети, настройки беспроводного и проводного подключения в отдельности, управление 4G.

Для LTE идет автоматическое определение SIM-карты. По необходимости можно отключить отдельные диапазоны, выставить PIN-код и дополнительные параметры. Проверить статус подключения. Уровень сигнала и тип сети.

Традиционный набор настроек для беспроводной сети Wi-Fi. Выставить силу передатчика.

Задать параметры сети. Поддерживается как IPv4, так и IPv6.

Есть вкладка для включения IPTV.

Создание гостевой сети. Например, можно будет организовать подключение для клиентов в небольшом магазине или кафе.

Запуск и настройка службы динамических доменных имен (DDNS).

Автоматическое обновление прошивки. Его необходимо включить в разделе настроек. Так будет поддерживаться актуальность программного обеспечения без необходимости самостоятельного контроля.

Тесты

Тестирование netis MW5360 проходило в загородном доме. Подключали к роутеру кабельного провайдера, а также установили SIM-карту. Как и отмечали выше, поддерживаются все актуальные провайдеры. Проблем с настройкой и запуском не возникло. Приведенные ниже скриншоты по замеру проводились при беспроводном подключении на расстоянии 5 метров до роутера.

Тесты c LAN подключением

Тесты c Wi-Fi подключением

Проблем со стабильностью при продолжительной загрузке и выгрузке файлов с помощью torrent клиента замечено не было. Отдельно проверяли переход между WAN и LTE, после отключения сетевого кабеля роутер быстро переходил на работу с мобильным оператором, сохраняя доступ в интернет для подключенных клиентов, и также переходил на WAN после возвращения кабеля.

Тесты LTE-подключения

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzornetis MW5360 – станет хорошим выбором при поиске маршрутизатора для частного дома или дачного участка, а также небольшого магазина или кафетерия, позволяя организовать работу эквайринга и доступ клиентов в Интернет. Простой запуск и детальная настройка со смартфона или ПК, резервирование доступа в сеть, два LAN-разъема, автоматическое обновление прошивки. К весомым плюсам отнесем внешние LTE-антенны.При этом он дешевле, чем предлагаемые роутеры самими мобильными провайдерами и не привязан к сети самого провайдера, позволяя выбирать выгодные тарифы и менять в зависимости от качества работы на основе полученного опыта эксплуатации.
netis MW5360 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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