Обзор netis MW5360. Тесты роутера со встроенным LTE-модемом

Комплект включает адаптер питания, патч-корд, две LTE-антенны, руководство пользователя и гарантийный талон.
В центре логотип бренда. На передней грани группа светодиодных индикаторов, отображающих активность основных модулей и параметров работы.
Две несъемные антенны Wi-Fi с усилением 5дБи, расположенные по бокам корпуса. Для них можно будет изменить угол наклона.
Еще две антенны съемные, они отвечают за прием LTE-сигнала. Качество приема заметно лучше, чем у модемов, выполненных в формате «USB-флешек».. Владелец netis MW5360 сможет подсоединить внешние антенны, включая направленного типа. Это позволит принимать стабильный сигнал в пригороде или помещениях с железобетонными стенами.
Сам LTE-модем у маршрутизатора встроенный, не выступает за пределы корпуса. SIM-карта ставится в слот на тыльной стороне корпуса.
На этой же грани выведены два RJ-45 в режиме LAN и один RJ-45 в режиме WAN, кнопки питания, сброса настроек и WPS.
На основании вентиляционная решетка. В центре наклейка с техническими данными и серийным номером.
Разместить маршрутизатор можно будет на ровной поверхности или зафиксировать на стене. Под пару дюбелей есть монтажные отверстия.
Wi-Fi модуль работает в диапазоне 2.4 ГГц (802.11n) со скоростью обмена до 300 Мбит/с. Проводные разъемы со скоростью 100 Мбит/с.
netis MW5360 позволяет комбинировать подключение к проводному провайдеру и LTE, например, это будет актуально при организации умного дома или охранной системы, используя связку из мобильного провайдера и ИБП, обеспечивая работу видеонаблюдения и датчиков при отключении питания в подъезде или частном доме. Переключение проходит автоматически, занимает минимальное время. После возобновления подключения к интернету по кабелю, переходит обратно тоже автоматически, не расходуя лимит на тарифах с ограничением по трафику.
Проходит запуск в ходе трех шагов, каждый из которых сопровождается подсказками. Разобраться сможет и неподготовленный пользователь.
После настройки выводится текущая схема подключения и количество подключенных клиентов. Кнопки для просмотра устройств в сети, настройки беспроводного и проводного подключения в отдельности, управление 4G.
Для LTE идет автоматическое определение SIM-карты. По необходимости можно отключить отдельные диапазоны, выставить PIN-код и дополнительные параметры. Проверить статус подключения. Уровень сигнала и тип сети.
Традиционный набор настроек для беспроводной сети Wi-Fi. Выставить силу передатчика.
Задать параметры сети. Поддерживается как IPv4, так и IPv6.
Есть вкладка для включения IPTV.
Создание гостевой сети. Например, можно будет организовать подключение для клиентов в небольшом магазине или кафе.
Запуск и настройка службы динамических доменных имен (DDNS).
Автоматическое обновление прошивки. Его необходимо включить в разделе настроек. Так будет поддерживаться актуальность программного обеспечения без необходимости самостоятельного контроля.
Проблем со стабильностью при продолжительной загрузке и выгрузке файлов с помощью torrent клиента замечено не было. Отдельно проверяли переход между WAN и LTE, после отключения сетевого кабеля роутер быстро переходил на работу с мобильным оператором, сохраняя доступ в интернет для подключенных клиентов, и также переходил на WAN после возвращения кабеля.