Обзор netis N3. Недорогой двухдиапазонный роутер с Easy Mesh…

Относится он к недорогому ценовому сегменту, тем интереснее внедрение этой технологии. Большинство представленных роутеров у конкурентов стоят заметно дороже. В ключевых российских магазинах составляет 1800 рублей.
Поставляется в коробке с изображением роутера и данными по техническим характеристикам. Комплект включает блок питания, патч-корд, гарантийный талон и инструкцию.
Верхняя панель расположена под углом. В центральной части зона с текстурным рисунком в виде продольных линий, в которых скрываются вентиляционные отверстия.
Внизу по центру светодиодный индикатор активности. Подсветка у него умеренной яркости, в ночное время не мешает.
На тыльной грани у netis N3 четыре RJ-45 разъема, один из которых работает в режиме WAN. Все гигабитные, с учетом цены весомый плюс, не будет ограничения по скорости у провайдеров с тарифами выше 100 Мбит/с.
Гнездо питания и механический тумблер питания. Кнопка WPS и скрытая для сброса настроек и перезагрузки.
На основании по центру наклейка с техническими данными. Вся площадь с вентиляционными вырезами. Вырезы под дюбеля для фиксации на стене.
Четыре несъемные антенны. Мощность передатчика 20 дБм. Способ крепления позволяет изменять угол наклона и направление.
К качеству сборки и внешнего вида и исполнению нареканий нет. Сделано все качественно.
Работает в двух диапазонах. Для частоты 2.4 ГГц скорость соединения до 300 Мбит/с, на частоте 5 ГГц до 867 Мбит/с. Поддерживает IPv6, TR-069, MU-MIMO, Beamforming. Долгое время эти технологии были доступны только в моделях старшего ценового сегментов.
Отдельного внимания заслуживает Wi-Fi MESH, суть которой заключается в расширении покрытия беспроводной сети добавлением дополнительных точек. Для этого можно использовать, как изучаемый роутер, так и другие совместимые модели этого производителя. Добавить можно будет и другое сетевое оборудование с поддержкой Easy Mesh. Для них может потребоваться обновление прошивки. В отличие от использования репитеров, такой тип сети сохраняет высокие скорости и на дополнительных точках, переключение между ними проходит автоматически и не заметно для пользователя. В зависимости от площади можно будет подбирать нужное количество точек, создав высокий уровень приема даже в отдаленных участках квартиры или дома.
В полных настройках выводятся данные по статусу подключения. Управление всеми параметрами работы.
Управление LAN и технологией IPv6.
Детальные настройки по бепроводной сети. Выбор диапазонов, каналов и контроля боковой полосы.
Управление полосой пропусканий. Список регулировки полосы пропускания.
Отдельная вкладка для управления Easy Mesh. В ней выбирается тип работы: контроллер или агент. Кнопка подключения дополнительных точек. Процесс добавления точек проходит интуитивно. В последующем для добавленных точек можно просмотреть статистику.
На дополнительных точках проводится переключение в ведомый режим подключения.
Как пример, можно будет поставить дополнительный роутер с бесшовным соединением около игровой консоли, телевизора с 4К или в рабочем кабинете. При этом между ними нет необходимости прокладывать кабель, не ухудшая интерьер.
Основной роутер подключался к интернет-провайдеру с тарифом 500 Мбит/с.