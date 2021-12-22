Обзор netis N3. Недорогой двухдиапазонный роутер с Easy Mesh…

С роутерами от компании netis мы знакомились на примере сразу серии моделей, на фоне других сетевых устройств они выделялись отличным сочетанием стоимости, качества исполнения и технического оснащения. Не так давно они выпустили обновление прошивок для ряда роутеров, добавив поддержку Easy Mesh, позволяющую создать бесшовное покрытие с масштабируемым количеством точек (роутеров). Особенности ее работы мы рассмотрим на примере netis N3 и в рамках данного теста создадим Wi-Fi MESH сеть с другой моделью.

Комплектация

Относится он к недорогому ценовому сегменту, тем интереснее внедрение этой технологии. Большинство представленных роутеров у конкурентов стоят заметно дороже. В ключевых российских магазинах составляет 1800 рублей.

Поставляется в коробке с изображением роутера и данными по техническим характеристикам. Комплект включает блок питания, патч-корд, гарантийный талон и инструкцию.

Внешний вид

Выполнен в корпусе черного черного цвета. Аккуратный и выверенный внешний вид.

Верхняя панель расположена под углом. В центральной части зона с текстурным рисунком в виде продольных линий, в которых скрываются вентиляционные отверстия.

Внизу по центру светодиодный индикатор активности. Подсветка у него умеренной яркости, в ночное время не мешает.

На тыльной грани у netis N3 четыре RJ-45 разъема, один из которых работает в режиме WAN. Все гигабитные, с учетом цены весомый плюс, не будет ограничения по скорости у провайдеров с тарифами выше 100 Мбит/с.

Гнездо питания и механический тумблер питания. Кнопка WPS и скрытая для сброса настроек и перезагрузки.

На основании по центру наклейка с техническими данными. Вся площадь с вентиляционными вырезами. Вырезы под дюбеля для фиксации на стене.

Четыре несъемные антенны. Мощность передатчика 20 дБм. Способ крепления позволяет изменять угол наклона и направление.

Оснащение

К качеству сборки и внешнего вида и исполнению нареканий нет. Сделано все качественно.Работает netis N3 на базе чипсета RTL8197FH-VG5-CG. Располагает 128 Мбайт памяти RAM и 8 Мбайт памяти ROM. С продолжительной нагрузкой справлялся без видимых зависаний.

Работает в двух диапазонах. Для частоты 2.4 ГГц скорость соединения до 300 Мбит/с, на частоте 5 ГГц до 867 Мбит/с. Поддерживает IPv6, TR-069, MU-MIMO, Beamforming. Долгое время эти технологии были доступны только в моделях старшего ценового сегментов.

Настройка

Отдельного внимания заслуживает Wi-Fi MESH, суть которой заключается в расширении покрытия беспроводной сети добавлением дополнительных точек. Для этого можно использовать, как изучаемый роутер, так и другие совместимые модели этого производителя. Добавить можно будет и другое сетевое оборудование с поддержкой Easy Mesh. Для них может потребоваться обновление прошивки. В отличие от использования репитеров, такой тип сети сохраняет высокие скорости и на дополнительных точках, переключение между ними проходит автоматически и не заметно для пользователя. В зависимости от площади можно будет подбирать нужное количество точек, создав высокий уровень приема даже в отдаленных участках квартиры или дома.Настройка и управление netis N3 проходит через веб-панель. Подключиться к ней можно как с ПК/ноутбука, так и браузер в смартфоне. Настроить и запустить сеть одним окном, задав название сети в двух диапазонах и выбрав пароль. Задать тип подключения к провайдеру.

В полных настройках выводятся данные по статусу подключения. Управление всеми параметрами работы.

Управление LAN и технологией IPv6.

Детальные настройки по бепроводной сети. Выбор диапазонов, каналов и контроля боковой полосы.

Управление полосой пропусканий. Список регулировки полосы пропускания.

Отдельная вкладка для управления Easy Mesh. В ней выбирается тип работы: контроллер или агент. Кнопка подключения дополнительных точек. Процесс добавления точек проходит интуитивно. В последующем для добавленных точек можно просмотреть статистику.

Тесты

На дополнительных точках проводится переключение в ведомый режим подключения.MESH сеть мы создавали с двумя роутерами. Это netis N3 и netis N2, проблем с созданием сети между ними не возникло. Создание такой сети закрыло вопрос плохого приема в отдаленных участках квартиры, повысив как скорости загрузки данных, так и повысив стабильность работы компонентов умного дома.

Как пример, можно будет поставить дополнительный роутер с бесшовным соединением около игровой консоли, телевизора с 4К или в рабочем кабинете. При этом между ними нет необходимости прокладывать кабель, не ухудшая интерьер.

Основной роутер подключался к интернет-провайдеру с тарифом 500 Мбит/с.

Итоги

Добавление поддержки Easy Mesh, простой процедурой обновления прошивки, делает netis N3 привлекательным вариантом для организации доступа в сеть, как в однокомнатных квартирах и офисах, так и для частных домов и больших помещений, расширяя и добавляя дополнительные точки. При своей невысокой стоимости оснащен гигабитными RJ-45, поддерживает высокие скорости обмена данными в двух диапазонах, стабильно держит продолжительную нагрузку и поддерживает целый ряд актуальных сетевых технологий.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".