Обзор netis N5. Двухдиапазонный роутер с 4G для офиса и дома

Он, в отличие от большинства моделей, поддерживающих установку USB-модема, работает в двух диапазонах с суммарной скоростью до 1200 Мбит/с и оснащен группой высокочувствительных антенн. В ключевых российских магазинах доступен за 1800 рублей.
Есть возможность установки на ровную поверхность или фиксацию на стену с помощью дюбелей.
При любом способе размещения USB-разъем всегда остается в прямом доступе, не ограничивая установку даже модемов, выполненных в массивном корпусе.
Установлены четыре MIMO антенны с усилением 5 дБи. Они несъемные, но механизм соединения позволяет поворачивать и изменять угол наклона.
На лицевой стороне сосредоточена группа светодиодных индикаторов, отображающих статусы работы проводной и беспроводной сети, активность доступа к ресурсам провайдера и статус работы USB/WPS.
Панель портов ввода/вывода у netis N5 включает гнездо питания, скрытую кнопку перезагрузки, два LAN и один WAN.
На основании нанесена наклейка с техническими данными по заводским настройкам доступа к сети и авторизации. По краям от нее вентиляционные отверстия и пластиковые ножки, обеспечивающие зазор для отвода теплого воздуха.
Внешний вид у роутера нейтральный. Отлично смотрится как в обстановке делового офиса, так и в домашнем интерьере.
Интерфейс на русском языке. Первоначально открывается помощник быстрой настройки, позволяющий задать данные провайдера и имя сети одним окном. Этих данных уже будет достаточно для запуска сети дома или в офисе. Есть готовые предустановки для мобильных операторов, предоставляющих модемы в России.
Есть экран полных настроек. Главный экран веб-панели netis N5 отображает подробные данные по использованию ресурсов в проводной и беспроводной сети.
Настройки по проводной сети и модему. Выбираются режимы работы. Поддерживается IPTV.
Отдельные разделы для управления Wi-Fi сетями в двух диапазонах в отдельности.
Управление USB-разъемом. Он помимо подключения модема поддерживает обмен данными через подключенный внешний диск или флешку. FTP-сервер или медиа сервер.
Переадресация. Виртуальный сервер. DMZ и UPnP.
Инструменты родительского контроля, фильтрация контента по IP, домену, IPv6 и MAC-адресам.
Расширенный раздел включает IGMP, VPN, WOL, ARP-таблицу, статический маршрут. Удаленный доступ к панели управления.
Набор настроек системы с обновлением ПО, запуском по расписанию и мониторингом работы.
Но для замера скорости и исключения влияния качества приема сигнала тесты проводились с кабельным провайдером. Для начала данные по беспроводной сети, полученные на iPhone 13 Pro Max, подключенным к диапазону 5G.
И для сравнения замеры с ПК, задействующего максимально возможную скорость с помощью сетевого кабеля.
За время продолжительного тестирования не наблюдали проблем со стабильностью работы сети.