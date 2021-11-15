Обзор netis N5. Двухдиапазонный роутер с 4G для офиса и дома

Те, кто снимает недорогие офисы, сталкивались с заметной разницей в скорости и стоимости тарифов для нежилых помещений. Да, если коммерческая деятельность связана напрямую с сетью или деятельность создает повышенную нагрузку на сети, такая переплата оправдана, но чаще всего это просто необходимость получить доступ для онлайн-кассы и нескольких рабочих ноутбуков для работы в браузере. Выходом может стать мобильный интернет, он не привязан к конкретному помещению и его можно в любое время перевезти на новое место. Это же преимущество может касаться временного или снимаемого жилья, и со всеми этими сценариями справляется продвинутый и при этом недорогой netis N5.

Комплектация

Он, в отличие от большинства моделей, поддерживающих установку USB-модема, работает в двух диапазонах с суммарной скоростью до 1200 Мбит/с и оснащен группой высокочувствительных антенн. В ключевых российских магазинах доступен за 1800 рублей.Комплект включает блок питания, патч-корд, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с изображением роутера и данными по техническим характеристикам.

Внешний вид

Выполнено в корпусе из черного пластика с матовым покрытием. Габариты компактные.

Есть возможность установки на ровную поверхность или фиксацию на стену с помощью дюбелей.

При любом способе размещения USB-разъем всегда остается в прямом доступе, не ограничивая установку даже модемов, выполненных в массивном корпусе.

Установлены четыре MIMO антенны с усилением 5 дБи. Они несъемные, но механизм соединения позволяет поворачивать и изменять угол наклона.

На лицевой стороне сосредоточена группа светодиодных индикаторов, отображающих статусы работы проводной и беспроводной сети, активность доступа к ресурсам провайдера и статус работы USB/WPS.

Панель портов ввода/вывода у netis N5 включает гнездо питания, скрытую кнопку перезагрузки, два LAN и один WAN.

На основании нанесена наклейка с техническими данными по заводским настройкам доступа к сети и авторизации. По краям от нее вентиляционные отверстия и пластиковые ножки, обеспечивающие зазор для отвода теплого воздуха.

Оснащение

Настройка

Внешний вид у роутера нейтральный. Отлично смотрится как в обстановке делового офиса, так и в домашнем интерьере.Построен на базе чипсета RTL8197FH-VG5+RTL8812FR 1GHz. Доступны 128 Мбайт оперативной и 8 Мбайт флеш-памяти. Работает роутер в двух диапазонах. На частоте 2.4 ГГц скорость до 300 Мбит/с, на частоте 5 ГГц скорость до 867 Мбит/с. Поддерживает актуальный стандарт связи 802.11ac. Установленные тут разъемы RJ-45 со скоростью до 100 Мбит/с.Управление роутером и первоначальный запуск проходит через веб-панель, открыть ее можно как с ПК/ноутбука, так и экрана смартфона, предварительно подключившись к созданной сети кабелем или по Wi-Fi.

Интерфейс на русском языке. Первоначально открывается помощник быстрой настройки, позволяющий задать данные провайдера и имя сети одним окном. Этих данных уже будет достаточно для запуска сети дома или в офисе. Есть готовые предустановки для мобильных операторов, предоставляющих модемы в России.

Есть экран полных настроек. Главный экран веб-панели netis N5 отображает подробные данные по использованию ресурсов в проводной и беспроводной сети.

Настройки по проводной сети и модему. Выбираются режимы работы. Поддерживается IPTV.

Отдельные разделы для управления Wi-Fi сетями в двух диапазонах в отдельности.

Управление USB-разъемом. Он помимо подключения модема поддерживает обмен данными через подключенный внешний диск или флешку. FTP-сервер или медиа сервер.

Переадресация. Виртуальный сервер. DMZ и UPnP.

Инструменты родительского контроля, фильтрация контента по IP, домену, IPv6 и MAC-адресам.

Расширенный раздел включает IGMP, VPN, WOL, ARP-таблицу, статический маршрут. Удаленный доступ к панели управления.

Набор настроек системы с обновлением ПО, запуском по расписанию и мониторингом работы.

Тесты

Мы использовали роутер в условиях загородного дома с модемом 4G от Мегафон. Проблем с запуском и настройкой не было, занял минимальное время и не требует особых знаний.

Но для замера скорости и исключения влияния качества приема сигнала тесты проводились с кабельным провайдером. Для начала данные по беспроводной сети, полученные на iPhone 13 Pro Max, подключенным к диапазону 5G.

И для сравнения замеры с ПК, задействующего максимально возможную скорость с помощью сетевого кабеля.

Итоги

За время продолжительного тестирования не наблюдали проблем со стабильностью работы сети.netis N5 – недорогой двухдиапазонный роутер для небольшого офиса, загородного дома или дачи, а также тех помещений, где нет возможности подключения кабельного провайдера или предлагаемые тарифы не удовлетворяют доступному бюджету. При этом доступный тут USB можно также использовать для организации общего доступа к файлам.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".