Двухдиапазонный роутер EASY MESH для тарифов выше 100 Мбит/с. Обзор netis NC65

Верхняя крышка полигональной формы, в границах перехода между плоскостями скрываются вентиляционные отверстия. Выведен ряд светодиодных индикаторов, отображающих активное подключение к Интернету, рабочий статус, беспроводное и проводное соединения. По центру нанесен логотип бренда.
Четыре несъемные антенны с изменяемым углом наклона. Две отвечают за диапазон 2.4 ГГц и две за 5 ГГц. Усиление 5 дБи.
На обратной стороне корпуса доступны четыре гигабитных RJ-45 разъема. Один работает в режиме WAN и три LAN. Гнездо питания с внешним адаптером, кнопки WPS и скрытая для сброса настроек.
Данные для доступа в веб-панель и для подключения к беспроводной сети после первого запуска нанесены на наклейку, расположенную на основании. Остальная площадь вентиляционная решетка.
Роутер можно будет разместить горизонтально на ровной поверхности или вертикально. Габариты у него компактные, хорошо смотрится в интерьере.
Все проводные разъемы с гигабитным подключением. Тут 8 Мбайт ROM и 128 Мбайт RAM. Используется пассивный отвод тепла, обеспечивая полностью бесшумный режим работы. Дополнительно к радиаторам на лицевой стороне, есть экранирование на нижней части печатной платы.
Для продвинутых пользователей доступны расширенные настройки. В главном окне панели выводится сводная информация по системным параметрам и мониторингу сети.
Выставляются ручные параметры работы проводного соединения – WAN, LAN, IPTV, резервирование адресов. Несколько вариантов режимов работы. IPv6 и его настройки.
Изменение Wi-Fi в двух диапазонах в отдельности. Ширина канала, усиление, тип шифрования и аутентификации.
Провести настройку и бесшовное расширение сети EASY MESH можно в отдельной вкладке. Роутер может выступать агентом или контроллером. Сам процесс настройки прост и проводится в пару кликов, поддерживается большая линейка устройств производителя.
Полоса пропускания и правила ее управления.
Фильтрация IP-адресов, настройка правил с выбором портов, дня и времени работы.
Расширенные и системные настройки.
А также со смартфоном на расстоянии 10 метров от роутера.