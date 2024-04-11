Двухдиапазонный роутер EASY MESH для тарифов выше 100 Мбит/с. Обзор netis NC65

Продолжая изучение актуальной модельной линейки роутеров, мы детально рассмотрим двухдиапазонный netis NC65 с гигабитным сетевым интерфейсом. Данная модель поддерживает бесшовную сеть EASY MESH, TR-069 и IP TV. Он обеспечивает высокие скорости обмена данными и доступа в сеть с тарифами интернет-провайдеров свыше 100 Мбит/с.

netis NC65

Комплектация

Комплект включает патч-корд, адаптер питания, документацию. Собрано все в коробке из плотного картона с данными по спецификациям и характеристикам.

netis NC65

Внешний вид

У роутера строгий внешний вид в корпусе из пластика черного цвета. Внешняя поверхность глянцевая.

netis NC65

Верхняя крышка полигональной формы, в границах перехода между плоскостями скрываются вентиляционные отверстия. Выведен ряд светодиодных индикаторов, отображающих активное подключение к Интернету, рабочий статус, беспроводное и проводное соединения. По центру нанесен логотип бренда.

netis NC65

Четыре несъемные антенны с изменяемым углом наклона. Две отвечают за диапазон 2.4 ГГц и две за 5 ГГц. Усиление 5 дБи.

netis NC65

На обратной стороне корпуса доступны четыре гигабитных RJ-45 разъема. Один работает в режиме WAN и три LAN. Гнездо питания с внешним адаптером, кнопки WPS и скрытая для сброса настроек.

netis NC65

Данные для доступа в веб-панель и для подключения к беспроводной сети после первого запуска нанесены на наклейку, расположенную на основании. Остальная площадь вентиляционная решетка.

netis NC65

Роутер можно будет разместить горизонтально на ровной поверхности или вертикально. Габариты у него компактные, хорошо смотрится в интерьере.

Платформа

netis NC65 построен на платформе с чипом Realtek RTL8197FH, обеспечивающим стабильную работу при продолжительной нагрузке и большом количестве подключенных клиентов. Работа в двух диапазонах: 2.4 ГГц – до 300 Мбит/с, 5 ГГц – 867 Мбит/с. Эта модель, как и рассмотренные ранее, поддерживает бесшовное расширение покрытия сети EASY MESH.

netis NC65

Все проводные разъемы с гигабитным подключением. Тут 8 Мбайт ROM и 128 Мбайт RAM. Используется пассивный отвод тепла, обеспечивая полностью бесшумный режим работы. Дополнительно к радиаторам на лицевой стороне, есть экранирование на нижней части печатной платы.

netis NC65

Управление

Подключение к интернет-провайдеру, выбор имени беспроводной сети и пароля выбираем в режиме одного в быстрой настройке через веб-панель. Весь интерфейс качественно переведен на русский язык.

netis NC65

Для продвинутых пользователей доступны расширенные настройки. В главном окне панели выводится сводная информация по системным параметрам и мониторингу сети.

netis NC65

Выставляются ручные параметры работы проводного соединения – WAN, LAN, IPTV, резервирование адресов. Несколько вариантов режимов работы. IPv6 и его настройки.

netis NC65

Изменение Wi-Fi в двух диапазонах в отдельности. Ширина канала, усиление, тип шифрования и аутентификации.

netis NC65

Провести настройку и бесшовное расширение сети EASY MESH можно в отдельной вкладке. Роутер может выступать агентом или контроллером. Сам процесс настройки прост и проводится в пару кликов, поддерживается большая линейка устройств производителя.

netis NC65

Полоса пропускания и правила ее управления.

netis NC65

Фильтрация IP-адресов, настройка правил с выбором портов, дня и времени работы.

netis NC65

Расширенные и системные настройки.

Тесты

Тесты netis NC65 велись в домашней сети, подключенной к GPON-провайдеру с тарифом 500 Мбит/с. Приводим данные по замеру с проводным подключением.

netis NC65

А также со смартфоном на расстоянии 10 метров от роутера.

netis NC65

Итоги

netis NC65 – двухдиапазонный роутер для дома и офиса с тарифом интернет-провайдера выше 100 Мбит/с. Хорошее качество покрытия, поддержка EASY MESH, стабильная работа с большим количеством подключенных клиентов, гигабитное проводное подключение.
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Двухдиапазонный роутер EASY MESH для тарифов выше 100 Мбит/с. Обзор netis NC65Двухдиапазонный роутер EASY MESH для тарифов выше 100 Мбит/с. Обзор netis NC65
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