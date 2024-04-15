Доступный роутер с Wi-Fi 6 и EASY MESH. Обзор netis NX10

Wi-Fi 6 все чаще стал встречаться не только в дорогих носимых устройствах, но и в смартфонах и планшетах, которые ориентированы на массовый сегмент, это же касается ноутбуков и настольных ПК. Изучаемый сегодня netis NX10 поддерживает этот стандарт поддерживая беспроводную передачу данных на скорости до 1201 Мбит/с. Помимо этого, как и рассмотренные ранее модели, поддерживает EASY MESH, позволяя создать бесшовную сеть на большой площади, масштабируя быстрым добавлением дополнительных точек.

netis NX10

Комплектация

На лицевой стороне коробки списком приведены ключевые поддерживаемые технологии и особенности исполнения. Отдельно акцентируется поддержка Wi-Fi 6. Комплект включает патч-корд, адаптер питания и документацию.

netis NX10

Внешний вид

У корпуса эффектное внешнее исполнение, акцентирующее высокие скорости работы с данными. На крышке по центру стилизация с решеткой, напоминающая радиатор гоночного автомобиля.

netis NX10

Вдоль передней грани расположен ряд светодиодных индикаторов, отображающих текущее рабочее состояние по проводным, беспроводным интерфейсам и активному соединению к Интернету. Подсветка умеренная, в ночное время не мешает.

netis NX10

Вентиляционная решетка, обеспечивающая пассивный отвод тепла, находится как на боковых гранях, так и основании. Он полностью бесшумен и за время тестов с продолжительной нагрузкой мы не сталкивались с заметным нагревом корпуса. В центре основания нанесена наклейка с данными по доступу к веб-панели и данными заводских настроек Wi-Fi.

netis NX10

Панель разъемов включает четыре RJ-45 (WAN + 3 LAN), скрытую кнопку перезагрузки, WPS и гнездо питания. Все сетевые порты у netis NX10 гигабитные (1000 Мбит/с).

netis NX10

Установлены четыре несъемные антенны с усилением 5 дБи. Они несъемные, в зависимости от выбора между вертикальным или горизонтальным размещением можно будет изменить угол наклона антенн. Качество покрытия у него хорошее, мы вели тестирование в 3-комнатной квартире и уверенный прием обеспечивался по всей площади, при этом всегда остается возможность добавить дополнительные точки, как с помощью такого же роутера, так и других моделей производителя.

netis NX10

Платформа

Платформа netis NX10 построена на связке чипов Realtek RTL8197H, RTL8367RB, 8832BR. Высокопроизводительный процессор с тактовой частотой 1 ГГц позволяет подключать большое количество клиентов и при этом сталкиваться с зависаниями. Два из трех чипов с металлическим радиатором. Здесь 128 Мбайт RAM и 16 Мбайт ROM.

netis NX10

Поддерживается Wi-Fi 6 (802.11ax) со скоростью до 1201 Мбайт/с, частота 2.4 ГГц – 300 Мбайт/с. Подключать можно будет различные типы устройств, включая элементы умного дома.

netis NX10

Настройка

При первом запуске предлагается провести настройку через веб-панель. Проводится в пару шагов, на первом выставляются данные для подключения к интернет-провайдеру, на втором задаются имя и пароль беспроводного соединения.

netis NX10

Главный страница выполнена в виде плиток, в основной выводится схема текущего подключения. Ниже быстрый доступ к списку клиентов, беспроводной и проводной сети.

netis NX10

Для локальной сети можно выставить параметры для IPv4 и IPv6 в отдельности.

netis NX10

Переадресация портов, DDNS, удаленный доступ, IGMP, TR069, QoS.

netis NX10

В разделе настроек выставляются пароль для доступа к веб-панели, расписание, прошивка и резервное копирование. Во вкладке сеть включить IPTV, добавить одну гостевую сеть в диапазоне 2.4 ГГц и одну 5 ГГц. Так можно не передавать доступ к основной гостям не компрометировать личные данные.

netis NX10

Детальная настроек беспроводного подключения в диапазонах 2.4 и 5 ГГц в отдельности.

netis NX10

Включить EASY MESH. Тут все просто выбирается статус для роутера – основной (контроллер) или дополнительный (агент) и частота для связи между ними.

netis NX10

netis NX10 поддерживает автоматическое обновление прошивки с облака. Есть возможность выбрать установку только критически важных обновлений безопасности.

Тесты

Тестирование роутера вели с проводным GPON-провайдером с активным тарифом 500 Мбит/с. Данная модель поддерживает и вдвое более высокие скорости.

netis NX10

К роутеру был подключен смартфон iPhone 15 Pro Max, замер проводился на расстоянии 10 метров от роутера.

netis NX10

Итоги

netis NX10 – доступный роутер Wi-Fi 6, который обеспечит высокую скорость и низкие задержки как для обычных сценариях, так и сетевых игр, а также стабильной работы элементов умного дома. EASY MESH в свою очередь позволяет легко расширить покрытие и добавить дополнительные точки для проводного и беспроводного доступа в отдалённых участках квартиры или дома.
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