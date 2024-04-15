Доступный роутер с Wi-Fi 6 и EASY MESH. Обзор netis NX10…

Вдоль передней грани расположен ряд светодиодных индикаторов, отображающих текущее рабочее состояние по проводным, беспроводным интерфейсам и активному соединению к Интернету. Подсветка умеренная, в ночное время не мешает.
Вентиляционная решетка, обеспечивающая пассивный отвод тепла, находится как на боковых гранях, так и основании. Он полностью бесшумен и за время тестов с продолжительной нагрузкой мы не сталкивались с заметным нагревом корпуса. В центре основания нанесена наклейка с данными по доступу к веб-панели и данными заводских настроек Wi-Fi.
Панель разъемов включает четыре RJ-45 (WAN + 3 LAN), скрытую кнопку перезагрузки, WPS и гнездо питания. Все сетевые порты у netis NX10 гигабитные (1000 Мбит/с).
Установлены четыре несъемные антенны с усилением 5 дБи. Они несъемные, в зависимости от выбора между вертикальным или горизонтальным размещением можно будет изменить угол наклона антенн. Качество покрытия у него хорошее, мы вели тестирование в 3-комнатной квартире и уверенный прием обеспечивался по всей площади, при этом всегда остается возможность добавить дополнительные точки, как с помощью такого же роутера, так и других моделей производителя.
Поддерживается Wi-Fi 6 (802.11ax) со скоростью до 1201 Мбайт/с, частота 2.4 ГГц – 300 Мбайт/с. Подключать можно будет различные типы устройств, включая элементы умного дома.
Главный страница выполнена в виде плиток, в основной выводится схема текущего подключения. Ниже быстрый доступ к списку клиентов, беспроводной и проводной сети.
Для локальной сети можно выставить параметры для IPv4 и IPv6 в отдельности.
Переадресация портов, DDNS, удаленный доступ, IGMP, TR069, QoS.
В разделе настроек выставляются пароль для доступа к веб-панели, расписание, прошивка и резервное копирование. Во вкладке сеть включить IPTV, добавить одну гостевую сеть в диапазоне 2.4 ГГц и одну 5 ГГц. Так можно не передавать доступ к основной гостям не компрометировать личные данные.
Детальная настроек беспроводного подключения в диапазонах 2.4 и 5 ГГц в отдельности.
Включить EASY MESH. Тут все просто выбирается статус для роутера – основной (контроллер) или дополнительный (агент) и частота для связи между ними.
netis NX10 поддерживает автоматическое обновление прошивки с облака. Есть возможность выбрать установку только критически важных обновлений безопасности.
К роутеру был подключен смартфон iPhone 15 Pro Max, замер проводился на расстоянии 10 метров от роутера.