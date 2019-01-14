Обзор netis PE6109H и netis PE6105. Недорогие PoE-коммутаторы

Сегодня мы детально изучим сразу два PoE-коммутатора netis PE6109H и netis PE6105. Оба они стоят недорого, но при этом призваны решать сразу круг задач, среди которых Wi-Fi и видеонаблюдение. Перед тем, как начать, рассмотрим базовые принципы работы этого класса устройств. Технология PoE/PoE+ позволяет передавать энергию удаленному устройству, подключенному по протоколу Ethernet. Сетевое соединение и питание проходит по одному и тому же кабелю. Все это позволяет как в условиях офиса/предприятия, так и дома снизить затраты и сложность организации инфраструктуры. Помимо этого, упрощается управление системой энергоснабжения видеокамер, точек доступа и IP-телефонов.

Комплектация

Поставляются netis PE6109H и netis PE6105 в коробке из неокрашенного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Несмотря на невысокую стоимость, в этих PoE-коммутаторах применены качественные материалы. Выполнены они в цельнометаллическом корпусе.

Справа и слева есть ушки для фиксации оборудования на стену или другую ровную поверхность.

netis PE6105 располагает пятью портами Ethernet 100 Мбит, четыре из них PoE Out. Один из портов можно будет использовать для входящего соединения.

Максимально эта модель выдает 60 Вт, распределяя по всем четырем портам. Максимально один порт поддерживает до 30 Вт. Этого вполне хватит для большинства устройств.

В верхней части группа светодиодных индикаторов, состоящая из шести элементов с маркировкой. Правее логотип производителя и название модели.С обратной стороны наклейка с техническими данными и серийным номером. Сбоку гнездо питания.

netis PE6109H, в свою очередь, располагает девятью портами. Четыре из них LAN и четыре PoE Out, а также один входящий порт.

На фронтальной панели находится группа светодиодных индикаторов из одиннадцати элементов. В отличие от младшей модели, есть отдельный индикатор, отображающий перегрузку по PoE разъемам.

Начинка

В netis PE6105 используется PoE-контроллер Texas Instruments TPS23861PW. Каждый из разъемов с мосфетами SE10015. Сердцем стал чип Realtek RTL8305NB с поддержкой диагностики кабеля, VLAN, QoS и определения петель.

netis PE6109H построен на базе Realtek RTL8309M со схожим набором поддерживаемых технологий. PoE-подсистема схожа.

Тесты

Итоги по netis PE6109H и netis PE6105

Оба коммутатора можно использовать в условиях малого и среднего бизнеса. Одна из основных сфер развертывание видеонаблюдения. В этом сценарии скорости 100 Мбит/c будет с запасом даже для камер с поддержкой высокого битрейта. При выборе системы видеонаблюдения стоит заранее убедиться в поддержке питания через Ethernet разъем.Еще одна сфера – расширение покрытия беспроводной сети в условиях помещения. Так можно будет запитать точки доступа с поддержкой 802.3at/af. Это могут быть не только устройства netis, но и других производителей.Все эти же сценарии могут быть полезными также в схожих сценариях в условиях многокомнатной квартиры или частного дома, особенно если видеонаблюдение или сеть развертывается уже после проведения дорогостоящего ремонта.Работают бесшумно, активного охлаждения в двух этих моделях не предусмотрено. Заметного нагрева корпуса не зафиксировано. Согласно нашим замерам, при задействовании всех четырех PoE Out энергопотребление не превышало 4.5Вт.netis PE6109H и netis PE6105 продемонстрировали высокое качество исполнения, технического исполнения и стабильности работы. Увеличение количества PoE Out портов ожидаемо заметно отразится на стоимости, как и поддержка гигабитного подключения. Эти PoE-коммутаторы можно смело рекомендовать для малого и среднего бизнеса, а также домашней эксплуатации.