Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора

Ранее мы проводили тестирование одной из самых популярных моделей толщиномера rDevice RD-1000 Pro . В 2023 году вышла его продвинутая версия rDevice RD-1000 PRO V.2, Первый толщиномер с двумя дисплеями, обычный LED и морозостойкий OLD. Новинка с топовыми характеристиками и объединившая в себе всевозможный набор функций и опций. Среди них: два дисплея, максимально точный и надежный рубиновый датчик (который не стирается), проверка наличия оцинковки, определение специальной метализированной шпатлевки, турбо-замер, увеличенный диапазон измерений до 3000 микрон, два режима работы ( любительский с цветовой подсветкой и профессиональный), Блютуз для работы с приложением и создания автоотчетов. В отличии от многих аналогов с алиэкспрес супер надежность и 3х-летнюю гарантию. Также прибор русифицирован и имеет дополнительно на выбор 5 языков. Работает в минусовые температуры, до -30 -35 градусов (за счет второго, морозоустойчивого экрана.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона. Приведено изображение толщиномера и данные по ключевым особенностям исполнения. Комплект включает сумку для хранения, чехол, пару батареек, набор пленок с разной толщиной, тестовый комплект с разными типами материалов, ремешок на руку и гарантийный талон. Хотел бы отметить Качество сборки прибора и комплектующих, противоударная, жесткая сумка с металkической клипсой, резиновый бампер с специальным покрытием (идеально подогнан и не пачкается после нескольких касаний) ремешек, на руку. Сам прибор выполнен из качественного пластика, все стыки четкие, никаких зазубрин и неровностией. Не смотря на то, что прибор легкий, толщины пластика хватает, что бы ничего не продавливалось и не просвечивалось в темноте. В батарейном отсеке, все четко и в размер, ничего не болтается, крышка плотно закрывается.

Внешний вид

Вообще, что касается самого бренда rDevice, за последние несколько лет толщиномеры этого производителя стали эталоном качественных, надежных и инновационных толщиномеров. Особую популярность приборы получили в кругах автоэкспертов, спросите любого специалиста, вы получите очень положительные отзывы. Несмотря на простую коробку, внутри были и остаются лучшие предложения на рынке по соотношению цена-качество. Ежегодное пополнение ассортимента передовыми новинками, тоже не остается без внимания покупателей. Я это говорю к тому, что не стоит выбирать товар по упаковке.И так ближе к новинке.Габариты у толщиномера компактные. Свободно помещается во внутреннем кармане. В основе используется пластик черного цвета.. Два экрана на лицевой стороне и с верху. Место фиксации прибора выполнено таким образом, чтобы прибор без резинового бампера не скользил в руке. Но даже на резиновом бампере имеется специальное структурное покрытие.

Изначально продумали вопрос удобства переноски. В комплекте есть защитный чехол, предотвращающий получение повреждений, а также ремешок для того, чтобы дополнительно зафиксировать на руке.

Заметным отличием стало появление дополнительного OLED экрана на верхней грани. С ним информация по проводимым замерам будет видна при любом хвате и угле наклона.

rDevice RD-1000 PRO V.2 автоматически отображает на экране тип металла, оцинковку на деталях, метализированную шпатлевку.

Есть подсветка для возможности проведения замеров в вечернее и ночное время.

Управление проходит одной кнопкой. Расположена она с учетом быстрого доступа большим пальцем, без изменения хвата.

На внутренней стороне крышка, скрывающая отсек для двух ААА-батареек. Отсутствие аккумулятора повысит общий срок службы и упростит эксплуатацию.

Характеристики

В основании рубиновый наконечник. Это самый дорогой, топовый вариант для устройств такого класса. Он не стирается, сохраняя высокую точность на длительном периоде и при частом использовании, а также не требует проведение калибровки.

Тесты

Поддерживает два режима работы. Для проведения замеров любителями и упрощения понимания информации есть цветовая маркировка подсветки и подсказки на русском языке, а также профессиональный. Цвета, отображение цифр подобраны так чтобы было легче фокусироваться камерой смартфона в темное время. Актуально с учетом того, что такие замеры чаще всего проводятся для клиентов при подборе автомобилей.

У толщиномера rDevice RD-1000 PRO V.2 увеличенный диапазон измерений от 0 до 3000 мкм для цветных и черных металлов. Погрешность при проведении замеров не превышает 1-2%. Мы проверили эти параметры используя комплектные наборы пленок с разной толщиной, прибор точно определял толщину этих пленок.

Эту модель отличает точное определение магнитной, металлизированной шпатлёвки и толщины краски на ней. Большинство представленных устройств видит такие элементы как заводской кузовной элемент.

Определяет оцинковку на деталях. При этом замеры можно проводить с быстрой скоростью, до 3 измерений в минуту. Тесты на улице проводились при температуре -20 градусов, проблем с работой и точностью замечено не было.



Пластиковое крыло у автомобиля.

Если при включении удерживать кнопку, экран преревернется на 180 градусов.

Итоги

Также отметим наличие модуля Bluetooth, который используется для синхронизации данных с приложением. Суть его работы заключается в сборе получаемых во время замеров данных по детально и выводе сводной аналитики в виде отчета. Как дополнительная опция может быть интересно, но по сложившейся традиции больший интерес представляют сами замеры и снимки результатов от эксперта.rDevice RD-1000 V.2 –профессиональный толщиномер для автоподбора, объединивший функционал всех имеющихся приборов на рынке, имеет топовые характеристики и максимальную надежность. Работает по всем металлам. Без проблем определит наличие оцинковки, магнитной металлизированной шпатлевки и оснащен топовым рубиновым датчиком. Удобный и очень простой в использовании ( одна кнопка). Отсутствие необходимости ручной калибровки, русифицированный интерфейс, расширенная комплектация и конечно же 3-летняя гарантия от компании rDevice.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".