Обзор rDevice RD1000 Pro. Толщиномер с рубиновым наконечником

Его средняя стоимость составляет 9100 рублей.
Также для удобства переноски, а это устройство может эксплуатироваться в автосервисах, есть ремешок на запястье.
За время длительной эксплуатации нам потребовалось снять этот чехол только для того, чтобы установить пару ААА-батареек. В остальном удобнее пользоваться именно с ним.
Плюс производитель предусмотрел комплектный чехол-сумку из плотной ткани, в котором можно хранить не только сам прибор, но и набор для проведения калибровки. Есть петля для фиксации на ремне.
Форма корпуса с учетом обеспечения удобного хвата в руке. На лицевую сторону выведена механическая кнопка управления. Два вида действий – короткое и длительное нажатие.
На верхней грани у rDevice RD1000 Pro под углом находится дисплей. Он с подсветкой. Установленная тут матрица дает хорошую читаемость как в помещении с искусственным освещением, так и на улице.
Оснащается толщиномер рубиновым наконечником. Он не подвержен износу в ходе эксплуатации.
После завершения можно проверить точность работы. В комплекте есть набор пленок с метками по толщине. При правильной работе эти же цифры выводятся на экране.
Эта модель поддерживает серию быстрых замеров со скоростью до трех измерений. В минуту можно провести до 120 замеров и в последующем эти данные можно просматривать из памяти.
rDevice RD1000 Pro дает высокую точность проводимых измерений (в пределах 0.02 мм). Наши тесты попали на зимний период и его можно эксплуатировать при температуре до -15 градусов, а также краткосрочно до -25 градусов.
Поддерживает разные типы металлов, включая оцинковку, алюминий и железо. Для черных и цветных металлов определяет толщину покрытия от 0 до 2000 мкм.