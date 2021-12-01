Обзор rDevice RD1000 Pro. Толщиномер с рубиновым наконечником

В 2021 году нехватка электронных компонентов и сложности на производстве, связанные с пандемией, затронули и сегмент автомобилей. На этом фоне заметно выросли отпускные цены на новые машины и возрос интерес к вторичному рынку. Этим же пользуются и недобросовестные продавцы с уверениями «не бита, не крашена». Оптимально всегда обращаться к профессионалам, но проверку лакокрасочного покрытия можно проводить и самостоятельно. Причем, тестируемый сегодня толщиномер rDevice RD1000 Pro может использоваться не только для оценки автомобилей, но и в ремонтных работах, строительстве, страховании, судостроительной отрасли.

Комплектация

Его средняя стоимость составляет 9100 рублей.Комплект включает силиконовый чехол, чехол-сумку, шнурок, набор для тестирования, батарейки, гарантийный талон и инструкцию на русском языке.

Внешний вид

Изначально на корпусе зафиксирован защитный силиконовый чехол. За счет плотного прилегания он не сказывается негативно на удобстве эксплуатации, при этом защищает корпус от повреждений и предотвращает выскальзывание из рук.

Также для удобства переноски, а это устройство может эксплуатироваться в автосервисах, есть ремешок на запястье.

За время длительной эксплуатации нам потребовалось снять этот чехол только для того, чтобы установить пару ААА-батареек. В остальном удобнее пользоваться именно с ним.

Плюс производитель предусмотрел комплектный чехол-сумку из плотной ткани, в котором можно хранить не только сам прибор, но и набор для проведения калибровки. Есть петля для фиксации на ремне.

Форма корпуса с учетом обеспечения удобного хвата в руке. На лицевую сторону выведена механическая кнопка управления. Два вида действий – короткое и длительное нажатие.

На верхней грани у rDevice RD1000 Pro под углом находится дисплей. Он с подсветкой. Установленная тут матрица дает хорошую читаемость как в помещении с искусственным освещением, так и на улице.

Тесты

Оснащается толщиномер рубиновым наконечником. Он не подвержен износу в ходе эксплуатации.В комплекте с устройством идет набор пластин, используемых для проведения самокалибровки. Проходит она быстро. В комплекте подробно описан процесс эксплуатации и возможные сценарии эксплуатации.

После завершения можно проверить точность работы. В комплекте есть набор пленок с метками по толщине. При правильной работе эти же цифры выводятся на экране.

Эта модель поддерживает серию быстрых замеров со скоростью до трех измерений. В минуту можно провести до 120 замеров и в последующем эти данные можно просматривать из памяти.

rDevice RD1000 Pro дает высокую точность проводимых измерений (в пределах 0.02 мм). Наши тесты попали на зимний период и его можно эксплуатировать при температуре до -15 градусов, а также краткосрочно до -25 градусов.

Итоги

Поддерживает разные типы металлов, включая оцинковку, алюминий и железо. Для черных и цветных металлов определяет толщину покрытия от 0 до 2000 мкм.В первую очередь rDevice RD1000 Pro можно рекомендовать как надежный инструмент для проверки толщины лакокрасочного покрытия тем, кто работает в автосервисе, оказывает услуги по подбору автомобилей, агентам страховых компаний. Удобный формат исполнения, быстрая скорость замеров, поддержка разных типов элементов, хороший стартовый набор комплектующих.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".