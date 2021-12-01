Обзор rDevice RD1000 Pro. Толщиномер с рубиновым наконечником

В 2021 году нехватка электронных компонентов и сложности на производстве, связанные с пандемией, затронули и сегмент автомобилей. На этом фоне заметно выросли отпускные цены на новые машины и возрос интерес к вторичному рынку. Этим же пользуются и недобросовестные продавцы с уверениями «не бита, не крашена». Оптимально всегда обращаться к профессионалам, но проверку лакокрасочного покрытия можно проводить и самостоятельно. Причем, тестируемый сегодня толщиномер rDevice RD1000 Pro может использоваться не только для оценки автомобилей, но и в ремонтных работах, строительстве, страховании, судостроительной отрасли.

rDevice RD1000 Pro

Его средняя стоимость составляет 9100 рублей.

Комплектация

Комплект включает силиконовый чехол, чехол-сумку, шнурок, набор для тестирования, батарейки, гарантийный талон и инструкцию на русском языке.

rDevice RD1000 Pro

Внешний вид

Изначально на корпусе зафиксирован защитный силиконовый чехол. За счет плотного прилегания он не сказывается негативно на удобстве эксплуатации, при этом защищает корпус от повреждений и предотвращает выскальзывание из рук.

rDevice RD1000 Pro

Также для удобства переноски, а это устройство может эксплуатироваться в автосервисах, есть ремешок на запястье.

rDevice RD1000 Pro

За время длительной эксплуатации нам потребовалось снять этот чехол только для того, чтобы установить пару ААА-батареек. В остальном удобнее пользоваться именно с ним.

rDevice RD1000 Pro

Плюс производитель предусмотрел комплектный чехол-сумку из плотной ткани, в котором можно хранить не только сам прибор, но и набор для проведения калибровки. Есть петля для фиксации на ремне.

rDevice RD1000 Pro

Форма корпуса с учетом обеспечения удобного хвата в руке. На лицевую сторону выведена механическая кнопка управления. Два вида действий – короткое и длительное нажатие.

rDevice RD1000 Pro

На верхней грани у rDevice RD1000 Pro под углом находится дисплей. Он с подсветкой. Установленная тут матрица дает хорошую читаемость как в помещении с искусственным освещением, так и на улице.

rDevice RD1000 Pro

Оснащается толщиномер рубиновым наконечником. Он не подвержен износу в ходе эксплуатации.

Тесты

В комплекте с устройством идет набор пластин, используемых для проведения самокалибровки. Проходит она быстро. В комплекте подробно описан процесс эксплуатации и возможные сценарии эксплуатации.

rDevice RD1000 Pro

После завершения можно проверить точность работы. В комплекте есть набор пленок с метками по толщине. При правильной работе эти же цифры выводятся на экране.

rDevice RD1000 Pro

Эта модель поддерживает серию быстрых замеров со скоростью до трех измерений. В минуту можно провести до 120 замеров и в последующем эти данные можно просматривать из памяти.

rDevice RD1000 Pro

rDevice RD1000 Pro дает высокую точность проводимых измерений (в пределах 0.02 мм). Наши тесты попали на зимний период и его можно эксплуатировать при температуре до -15 градусов, а также краткосрочно до -25 градусов.

rDevice RD1000 Pro

Поддерживает разные типы металлов, включая оцинковку, алюминий и железо. Для черных и цветных металлов определяет толщину покрытия от 0 до 2000 мкм.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ первую очередь rDevice RD1000 Pro можно рекомендовать как надежный инструмент для проверки толщины лакокрасочного покрытия тем, кто работает в автосервисе, оказывает услуги по подбору автомобилей, агентам страховых компаний. Удобный формат исполнения, быстрая скорость замеров, поддержка разных типов элементов, хороший стартовый набор комплектующих.
rDevice RD1000 Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы rDevice RD1000 Pro
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