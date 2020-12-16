Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся

Рынок «умных» устройств сейчас на подъеме и развивается он сразу в нескольких направлениях. Бытовые приборы, пылесосы, кондиционеры, лампочки, выключатели, камеры и всевозможные датчики – все, что еще недавно приходилось контролировать вручную, можно использовать уже сейчас и большинство таких устройств работают «из коробки», без необходимости изучения технических специальностей и форумов. Но пока ни один из производителей не предлагает весь спектр необходимых устройств и датчиков, поэтому приходится комбинировать разные решения, как результат, на смартфоне приходится держать приложения разных производителей, управляя с одного роботом-пылесосом, с другого климатом, а с третьего выключая свет и выбирая цвет фонового освещения.

Капсула с Марусей обзор

Объединить все это можно в рамках «умной» колонки с голосовым ассистентом. В России сразу несколько ключевых компаний ведут развитие своих решений, и эта конкуренция положительно влияет на темп развития и стоимость таких решений. Как пример, летом РОСТЕЛЕКОМ запустили продажу КАПСУЛЫ с Марусей. Такой шаг ожидаем с учетом того, что производитель уже ранее начал развивать свою линейку «умных» устройств, потоковый сервис для просмотра фильмов, сериалов и эфирной сетки каналов.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с общей информацией по техническим характеристикам и особенностям. Внутри зафиксирована в подложку, предотвращающую получение повреждений при транспортировке.

Стартовый набор ее включает адаптер питания, тряпичный чехол-сумку, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Доступна в двух вариантах цветового исполнения: темном и светлом. Можно будет выбрать в зависимости от предпочтений и домашнего интерьера.

Внешний вид у Капсула лаконичный и аккуратный. Претензий по качеству сборки нет.

Большая часть площади с тканевой накладкой, под которой скрывается решетка динамиков.

Интересно смотрится круговой индикатор на лицевой панели. Его цвет и анимация меняются в зависимости от запроса и текущего статуса. Выглядит привлекательно. В Яндекс.Станция Макс она появилась заметно позже.

Основное положение при ее размещении вертикальное. Для устойчивого расположения на ровной поверхности на основании есть прорезиненная накладка с техническими данными.

На тыльной стороне расположены гнездо питания. Вывода на AUX и HDMI в КАПСУЛЕ нет. Есть камера принудительного выключения микрофона.

Группа микрофонов находится на верхней грани. Тут их сразу шесть, в появившейся позже мини версии с Марусей только четыре. Проблем с качеством определения голоса и команд за время длительных тестов не возникало.

Отдельных механических кнопок для общего управления нет. На верхней грани сенсорная зона. В обычных сценариях ручное управление не требуется, все можно сделать голосом.

Звук

низкочастотный 76 мм излучатель, мощностью 25 Вт,

высокочастотный 20 мм излучатель, мощностью 5 Вт,

пассивный 82 мм излучатель.

Тест Капсула с Марусей

Сами сценарии и доступные жесты подробно описаны в приложении. Так можно сделать громче или тише, переключить треки, активировать Bluetooth, поставить на паузу и активировать мурчание.Перед тем, как рассмотреть процесс настройки и взаимодействия, предлагаем уделить внимание одной из ключевых особенностей, которая будет влиять на взаимодействие с ней – это акустическая часть. В отличие от Prestigio Smartvoice с одним динамиком мощностью 5 Вт, тут сразу группа динамиков.Как результат, Капсула предлагает высокое качество звучания и насыщенную звуковую сцену. С ней можно наслаждаться классическими и инструментальными композициями, а также организовать вечеринку в квартире с друзьями, запустив современную танцевальную музыку. Для запуска музыки, подкастов используются сервисы потокового вещания Вконтакте и Boom. Запуск выбранных исполнителей, жанров, чартов, собственных плейлистов. Также музыки по настроению, для сна, медитации, фитнеса или продуктивной работы. Закрывает практически все потребности и запросы.

Старт работы и возможности

Помимо этого, можно запустить сказки, подкасты, новости. По части запросов умеет задавать уточняющие вопросы.

Для начала потребуется создать аккаунт в приложении Маруся, доступно оно для iOS и Android. После этого можно будет приступить к добавлению Капсулы. Поиск запускается автоматически. Сама колонка помогает это сделать голосовыми подсказками. После нахождения остается добавить данные домашней беспроводной сети, далее она будет отображаться в списке подключенных устройств.

В разделе настроек привязываются аккаунты VK Connect и Mail.ru. Можно выбрать тему оформления приложения.

Для удобства выводятся примеры команд/скиллы. Так процесс освоения пройдет быстрее, хотя в целом с этим, по опыту, справляется и ребенок младшего возраста.

Есть функция звонков с выбором громкости речи собеседника и звонка.

Умный дом

Доступен режим беспроводного подключения с помощью Bluetooth. Хотя для такого сценария выбирать ее не лучший вариант. Из плюсов отметим сохранение голосового управления в этом режиме, чем не может похвастать Яндекс.Станция.Mail.ru Group Капсула уже сейчас выступает головным устройством «умного дома», позволяя провести интеграцию решений разных производителей. На момент тестирования есть умные компоненты Ростелеком, Rubetek, Hiper, Xiaomi и многие другие.

Для добавления нужно выбрать производителя и предоставить доступ к данным. После этого они будут отображаться списком автоматически.

Каждому из них присваивается имя, которое в дальнейшем будет использоваться для запуска.

Здесь также есть экран с примером команд для каждого из типа устройств. Все они логичные и понятные.

После обработки команд передаются они на конечное устройство быстро.

Итоги по Капсула с Марусей

Есть привязка сервиса WINK от Ростелеком, для управления воспроизведением контента голосом. Второй вариант это универсальный ИК-пульт из списка поддерживаемых, появляется возможность переключать каналы на телевизоре и управлять воспроизведением видеоконтента.Список поддерживаемых производителей будет расширяться и дальше, как и предлагаемые возможности. По мере выхода обновлений, они автоматически будут доступны и на Капсуле.КАПСУЛА предлагает хорошее качество звучания, сбалансированное на широком диапазоне частот, привлекательный внешний вид, несколько вариантов цветового исполнения, LED-экран на лицевой панели. Mail.ru Group, в свою очередь, активно развивает свою систему, выпуская обновления и расширяя предлагаемые возможности. Как итог, она позволяет слушать музыку, подкасты, сказки, узнавать справочную информацию, управлять компонентами умного дома. Работать может как с оплачиваемой подпиской, так и без нее. Не устроить может отсутствие HDMI, но и стоит она при этом заметно дешевле Станции.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".