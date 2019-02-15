Обзор RUBETEK RE-3316, RUBETEK RE-3317, RUBETEK RL-3101, RUBETEK RE-3310, RUBETEK RE-3301

Не так давно компания RUBETEK пополнила модельную линейку умных устройств сразу серией интересных решений для широкого круга сценариев. В рамках этого обзора мы рассмотрим RE-3316 (Wi-Fi выключатель одноканальный), RE-3317 (Wi-Fi выключатель двухканальный), RL-3101 (Светодиодная лампа с датчиком движения и освещенности), RE-3310 (Сетевой фильтр с Wi-Fi), RE-3311 (Блок управления одноканальный Wi-Fi), RE-3301 (Wi- Fi розетка), RL- 3121 (Панель дистанционного управления одноканальная), RL- 3122 (Панель дистанционного управления двухканальная).

Светодиодная лампа с датчиком движения и освещённости - RUBETEK RL-3101

Сетевой фильтр с Wi-Fi - RUBETEK RE-3310

Перед тем, как поговорить про сценарии использования этих устройств, предлагаем рассмотреть каждое в отдельности.Рекомендованная стоимость составляет 620 рублей. Эта светодиодная лампа оснащена датчиками освещенности и движения. Лампа автоматически срабатывает при появлении движения в темноте. Здесь не требуется проведение настроек и наличие дополнительных модулей.Достаточно просто вкрутить ее в патрон светильника. Установив в коридоре, предбаннике, прихожей или туалете, она будет включаться автоматически при появлении движения. При включении основного освещения она будет гореть постоянно.Рекомендованная стоимость составляет 3690 рублей. Сетевые фильтры получили широкое распространение в квартирах и офисах, позволяя увеличить количество доступных розеток.

Формат умного сетевого фильтра мы ранее не встречали. Устройство предлагает отдельное управление тремя розетками, групповое управление всем фильтром и блоком USB.

С помощью него можно удаленно включать/выключать розетки, контролируя вручную или с помощью сценариев. Поддерживается голосовое управление.

Настройка RUBETEK RE-3310

Умная розетка - RUBETEK RE-3301

Рекомендованная стоимость составляет 3190 рублей. Мы её уже рассматривали ранее. Компактная умная розетка с информативной многоцветной подсветкой. К ней можно подключить электроприборы мощностью до 2.5 кВт.

Эта розетка позволяет подключать к ней внешние датчики безопасности. Как результат, ее можно будет использовать как базу системы безопасности.

RUBETEK RE-3301 ведет статистику учета потребленной электроэнергии. Тариф задается вручную в приложении. Есть моментальная и интервальная статистика.

Настройка RUBETEK RE-3301

На внешнем периметре круговая светодиодная подсветка. Цвет меняется в зависимости от нагрузки.

Блок управления одноканальный - RUBETEK RE-3311

Рекомендованная стоимость составляет 3290 рублей. Выполнен в виде компактного блока, подходящего для интеграции в уже установленные выключатели, розетки, приборы и электросхемы.

Мощность до 3 кВт. Ведет статистику учета энергопотребления мгновенную и в заданный период.

К нему можно подключать внешние датчики и использовать в качестве базы систем безопасности.

Настройка RUBETEK RE-3311

Wi-Fi выключатель одноканальный - RUBETEK RE-3316

Рекомендованная стоимость составляет 3090 рублей. Управление освещением – одна из важных составляющих концепции “умный дом”. Выполнен в виде готового выключателя, используемого для замены ранее установленных выключателей.

Внешняя часть корпуса RUBETEK RE-3316 выполнена из ударопрочного стекла. Выглядит стильно и технологично. В отличие от реле, предлагает упрощенную установку и не требует дополнительного места в подрозетнике.

Настройка RUBETEK RE-3316

Wi-Fi выключатель двухканальный - RUBETEK RE-3317

Рекомендованная стоимость составляет 3590 рублей. По исполнению схож с ранее рассмотренным выключателем.

Отличия заключаются в двух отдельных каналах управления. Пригодится для управления двухуровневым светом.

Настройка RUBETEK RE-3317

Панель дистанционного управления одноканальная - RUBETEK RL-3121

Рекомендованная стоимость составляет 1390 рублей. Визуально напоминает выключатель, но не имеет блока для подключения проводки. Может быть установлена в любом месте без необходимости наличия подрозетника.

С помощью неё можно управлять выбранной розеткой, сетевым фильтром, реле или блоком управления. Питание от батареек.

Один из вариантов её эксплуатации это организация управления освещением при отсутствии технической возможности подключения нулевого провода к Wi-Fi выключателю или реле. Блок управления при этом можно будет спрятать в самой люстре, а выключатель просто заменить на панель дистанционного управления.

Настройка RUBETEK RL-3121

Панель дистанционного управления двухканальная - RUBETEK RL-3122

Рекомендованная стоимость 1540 рублей. Отличия её заключаются в наличии двух кнопок.

Настройка RUBETEK RL-3122

Её также можно использовать для дистанционного управления и активации сценариев.

Софт

Для взаимодействия, добавления, создания сценариев потребуется загрузка приложения RUBETEK. В рамках него будут собраны все устройства этого производителя, предлагая удобное управление в одном приложения. Регулярно выпускаются обновления и улучшения.

Устройства для наглядности можно будет распределять по комнатам и домам. Каждое из них можно будет настроить отдельно. Здесь же в один клик включаются розетки, реле, сетевой фильтр и лампочки.

Есть сценарии, позволяющие использовать связку из нескольких устройств, выбирая сценарии активации и деактивации, а также вывода оповещений.

Весомым преимуществом является отсутствие скрытых платежей и абонентской платы. Установив устройство, владелец не столкнется с необходимостью дополнительных платежей, только за само оборудование. Само приложение тоже бесплатное.

Управление освещением

Голосовое управление – необходимая характеристика для современного Умного Дома и все WI-FI устройства продукции Rubetek поддерживают данный функционал. Активируйте голосом сценарии и используйте блок как волшебную палочку, ограничения для которой только ваша фантазия.Установив блок управления или Wi-Fi выключатель в электрическую цепь люстры, светильника или магистрали освещения, появляется возможность управления с экрана смартфона, голосом или по запрограммированным сценариям.

Теплый пол

Можно включать освещение по датчику открытия или движения. Открыв входную дверь, включается свет в прихожей. Отсутствует движение - выключается свет через заданный интервал времени.Таким же принципом управляются ночники, настольные светильники. Мы же уже длительное время используем для организации автоматической работы света в аквариуме.Больше не надо будет вспоминать, выключен ли свет в комнате после выхода на улицу, достаточно будет просто открыть приложение.Устройства RUBETEK можно будет использовать для интеллектуальной работы теплого пола. Так можно будет включать прогрев перед приходом домой и выключать при уходе, заметно экономя на счетах за электричество.

Рольставни

С приложением Rubetek работает электронный терморегулятор Equation, регулирует температуру теплого пола и поддерживает ее на необходимом уровне. Если вы уже используете механический терморегулятор, просто подключите к нему блок управления и включение устройства станет доступно дистанционно, по расписанию, одним словом, по Вашему желанию.Еще одним примером полезной автоматизации станет закрытие и открытие жалюзи, штор, рольставен и портьеров. Представьте: в один клик или по срабатыванию датчика будут закрываться въездные ворота.

Аварийное отключение воды

Течь крана, стиральной машины или сушилки может вылиться в итоге в дорогостоящий ремонт. Спасти от этого может использование шарового крана с электроприводом. Сам привод, в свою очередь, подключается к блоку управления. В паре с датчиком протечки воды он будет автоматически перекрывать подачу воды. Владелец при этом получит push и sms уведомление.

Обогрев труб в частном доме

Замерзание труб на даче и загородных домах может создать серьезные проблемы и привести к последующим затратам на восстановление. К блоку управления можно будет подключить электрический кабель обогрева труб, активируя его для экономии в ночное время или дистанционно на ограниченное время.

Полив газона или участка

Шаровой кран с электроприводом с блоком управления RUBETEK можно использовать для полива газона или участка летом. Так можно будет организовать полив приусадебного участка, активировать его, находясь за многие километры от своего участка.