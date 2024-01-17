Обзор платформы Салют ТВ 2.0…

В конце прошлого года SberDevices провели глобальное изменение платформы своих умных телевизоров, приставки SberBox и колонки с поддержкой вывода изображения. Мы на новогодних праздниках изучили Салют ТВ 2.0 на одной из доступных в линейке приставке SberBox, позволяющей использовать систему на любом телевизоре или мониторе с HDMI-разъемом.

Концепция операционной системы были изменена на основе полученного опыта и изучении потребности людей, использующих умные телевизоры. Часть того, что было внедрено, предварительно было протестировано с получением обратной связи. Важно отметить, что само обновление устройства получили автоматически, для этого не требуется замена «железа», поэтому пользователи, купившие ранее телевизоры или приставку, уже могли оценить изменения, а новые устройства отобразят обновленную систему по умолчанию при первом включении. В частности был обновлен SberBox, об этом говорит новый дизайн коробки.

В новой версии операционной системы акцент сделан на потребление контента. Главный экран отображает список плиток и обложек рекомендованных фильмов и сериалов с быстрым запуском, а также предустановленные приложения. Такую структуру использует и целый ряд других производителей, это должно упростить освоение и дальнейшую навигацию.

В левой части меню с разделами. Поиск, эфирная сетка каналов, приложения, уведомления, системные настройки. Для поиска можно использовать как виртуальную клавиатуру, так и голосовой ассистент Салют. При чем вызвать из меню или просто нажав кнопку на пульте ДУ. Поиск идет по всему типу контента, включая эфирные каналы, каталог магазина и библиотеку фильмов.

В разделе телевидение выведены три иконки: смотреть, программа передач и настройки. На выбор предлагается «24ТВ» и «Смотрешка». Это доступ к IP-телевидению, не требующее физическое подключение кабеля. Но программа передач доступна как для кабельных каналов, так и интернет-ТВ.

Есть встроенный магазин приложений с сортировкой и рекомендацией. Тут есть популярные у российских пользователей сервисы. Важным изменением Салют ТВ 2.0 стала поддержка установки сторонних приложений. Загрузив APK приложение, можно будет получить доступ к тем сервисам, которые были изначально не доступны. Нет ограничений для приложений с пиратским контентом.

Родители смогут включить «Детскую комнату» с фильтрованным контентом. Здесь музыка, мультфильмы, передачи, созданные для детей. Интерфейс цветастый и также выполнен в виде плиток.Обновления заметно преобразили систему и улучшили эргономику взаимодействия с операционной системой. Найти нужный контент стало проще, как и подобрать контент по настроению или рекомендованный. С добавлением же возможности установки приложений APK, сняты ограничения для пользователей и сделана хорошая альтернатива «голому» Android TV. Как итог платформа подойдет как продвинутым пользователям, так и пожилым людям, а также детям.