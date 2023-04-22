Обзор SBERBOOM. Умная колонка с голосовым ассистентом Салют…

Не так давно мы проводили тестирование умной колонки SBERBOOM Mini
, сегодня рассмотрим большую SBERBOOM с уникальным дизайном акустической камерой, распространяющий звук на 360 градусов с мощностью 40 Вт и уникальным. Она поддерживает функцией по охране дома, на основе оценки шумов в помещении определяет что происходит в помещении, как пример, умеет распознавать звуки льющейся воды, плача ребенка или лай собаки.
Комплектация
Поставляется в коробке из плотного картона с характерным оформлением, наглядно отображающим особенности работы и характеристики. Комплект ее включает адаптер и кабель питания, а также инструкцию. Владелец получает возможность подключения подписки СберПрайм на 60 дней за 1 рубль.
SBERBOOM обзор
Внешний вид
На момент выхода обзора выбрать можно между цветами: «черная материя», и «туманный белый». Позже станет доступна в «марсианский красный», «лунный серый», и «галактический синий».
У нее оригинальное внешнее исполнение в виде бочонка с выраженными ребрами по периметру за которыми расположен слой ткани. Выглядит интересно и хорошо смотрится в интерьере.
На верхней грани подсвечиваемый участок с эффектами. В центре расположена панель управления, состоящая из четырех механических кнопок управления с помощью которых можно отключить микрофон, изменить громкость и активировать виртуальный ассистент Салют.
На основании силиконовая накладка с углублением для подвода питающего кабеля. Здесь он съемный, позволяя подобрать оптимальную длину или заменить его при неаккуратном обращении.
У SBERBOOM уникальный дизайн акустической камеры, состоящей из твитера, отражателя, двух пассивных излучателей и сабвуфера. За счет такого расположения звук распространяется вокруг, создавая эффект объемной сцены с акцентом на эффектный бас.
Софт
Как и любая умная колонка она потребует первоначальной настройки через приложение. Проводится через приложение САЛЮТ, доступное на момент теста на Android. Владельцам iPhone можно использовать веб-приложение.
Добавление проходит в виде наглядного помощника с отображением шагом и описанием требуемых действий. После первого подключения прошло обновление прошивки. После этого ей можно присвоить имя или объединить в стереопару с другой SBERBOOM.
В окне «Мой дом» можно управлять устройствами в рамках экосистемы, а также проводить интеграцию со сторонними. Список поддерживаемых постоянно расширяется. Поддерживает сложные сценарии, создаваемые с помощью простого и наглядного инструмента.
Настраивается «датчик шума», по умолчанию отключенный. Эта технология анализирует шесть вариантов шума, среди которых разбитое стекло, сигнализация, шум воды, лай собаки, хлопки в ладоши и плач ребенка. Актуальный список выбирается самим пользователем.
После срабатывания на смартфон пользователя приходит уведомление с записью происходящего. Режим задумывается для активации в то время когда дома нет людей, придя система напоминает о возможности его отключения.
В работе
Виртуальный ассистент
Есть выбор между тремя версиями виртуального ассистента с разными голосами и характерами.
Музыка
Для воспроизведения музыки основой выступает собственный сервис «ЗВУК», подписку на который сроком на 2 месяца ее владелец получает бонусом. Персональная музыка, плейлисты, персональная волна с бесконечной подборкой, созданной на основе предпочтений пользователя.
Также установленный здесь модуль Bluetooth используется для беспроводного соединения со смартфоном.
Тест звука SBERBOOM
Детский режим
Помимо продвинутого родительского контроля с фильтрацией нежелательного контента здесь дети смогут задавать и получать вопросы, слушать сказки и аудиокниги.
Умный дом
Это полноценная система для управления умным домом. Включение и выключение голосом, запуск сценариев, интеграция со сторонними системами. Работает все стабильно, за время тестов замечено не было.
Пример управления умным домом с SberBoom
Итоги
SBERBOOM – умная колонка в рамках экосистемы СБЕР, предлагающая высокое качество звучания, поддержку актуальных технологий, интеграцию в систему умного дома с голосовым управлением. Детектор шума, объединение в стереопару, оригинальное внешнее исполнение.SBERBOOM
получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".