Обзор SBERBOOM. Умная колонка с голосовым ассистентом Салют…

Не так давно мы проводили тестирование умной колонки SBERBOOM Mini , сегодня рассмотрим большую SBERBOOM с уникальным дизайном акустической камерой, распространяющий звук на 360 градусов с мощностью 40 Вт и уникальным. Она поддерживает функцией по охране дома, на основе оценки шумов в помещении определяет что происходит в помещении, как пример, умеет распознавать звуки льющейся воды, плача ребенка или лай собаки.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с характерным оформлением, наглядно отображающим особенности работы и характеристики. Комплект ее включает адаптер и кабель питания, а также инструкцию. Владелец получает возможность подключения подписки СберПрайм на 60 дней за 1 рубль.

SBERBOOM обзор

Внешний вид

На момент выхода обзора выбрать можно между цветами: «черная материя», и «туманный белый». Позже станет доступна в «марсианский красный», «лунный серый», и «галактический синий».

У нее оригинальное внешнее исполнение в виде бочонка с выраженными ребрами по периметру за которыми расположен слой ткани. Выглядит интересно и хорошо смотрится в интерьере.

На верхней грани подсвечиваемый участок с эффектами. В центре расположена панель управления, состоящая из четырех механических кнопок управления с помощью которых можно отключить микрофон, изменить громкость и активировать виртуальный ассистент Салют.

На основании силиконовая накладка с углублением для подвода питающего кабеля. Здесь он съемный, позволяя подобрать оптимальную длину или заменить его при неаккуратном обращении.

У SBERBOOM уникальный дизайн акустической камеры, состоящей из твитера, отражателя, двух пассивных излучателей и сабвуфера. За счет такого расположения звук распространяется вокруг, создавая эффект объемной сцены с акцентом на эффектный бас.

Софт

Как и любая умная колонка она потребует первоначальной настройки через приложение. Проводится через приложение САЛЮТ, доступное на момент теста на Android. Владельцам iPhone можно использовать веб-приложение.

Добавление проходит в виде наглядного помощника с отображением шагом и описанием требуемых действий. После первого подключения прошло обновление прошивки. После этого ей можно присвоить имя или объединить в стереопару с другой SBERBOOM.

В окне «Мой дом» можно управлять устройствами в рамках экосистемы, а также проводить интеграцию со сторонними. Список поддерживаемых постоянно расширяется. Поддерживает сложные сценарии, создаваемые с помощью простого и наглядного инструмента.

В работе

Виртуальный ассистент

Музыка

Настраивается «датчик шума», по умолчанию отключенный. Эта технология анализирует шесть вариантов шума, среди которых разбитое стекло, сигнализация, шум воды, лай собаки, хлопки в ладоши и плач ребенка. Актуальный список выбирается самим пользователем. После срабатывания на смартфон пользователя приходит уведомление с записью происходящего. Режим задумывается для активации в то время когда дома нет людей, придя система напоминает о возможности его отключения.Есть выбор между тремя версиями виртуального ассистента с разными голосами и характерами.Для воспроизведения музыки основой выступает собственный сервис «ЗВУК», подписку на который сроком на 2 месяца ее владелец получает бонусом. Персональная музыка, плейлисты, персональная волна с бесконечной подборкой, созданной на основе предпочтений пользователя.

Тест звука SBERBOOM

Детский режим

Умный дом

Также установленный здесь модуль Bluetooth используется для беспроводного соединения со смартфоном.Помимо продвинутого родительского контроля с фильтрацией нежелательного контента здесь дети смогут задавать и получать вопросы, слушать сказки и аудиокниги.

Пример управления умным домом с SberBoom

Итоги

Это полноценная система для управления умным домом. Включение и выключение голосом, запуск сценариев, интеграция со сторонними системами. Работает все стабильно, за время тестов замечено не было.SBERBOOM – умная колонка в рамках экосистемы СБЕР, предлагающая высокое качество звучания, поддержку актуальных технологий, интеграцию в систему умного дома с голосовым управлением. Детектор шума, объединение в стереопару, оригинальное внешнее исполнение.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".