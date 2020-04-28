Умный аквариум 800литров: Rubetek RE-3310, лампочки Rubetek RL-3103, датчики Rubetek RS-3220...

Мы продолжаем серию материалов по реальным примерам развертывания системы умного дома. Ранее опубликованные материалы затрагивали освещение, климат, элементы безопасности, панели управления и интеграцию с голосовым помощником «Алиса». Сегодня хотим поделиться опытом работы элементов системы Rubetek, используемых для обеспечения жизнедеятельности аквариума объемом 800 литров.

Освещение

Общую систему мы собирали в течение нескольких месяцев, поэтапно упрощая и автоматизируя рутинные процессы управления. В рамках данного обзора отметим основные сценарии работы и используемые для этого элементы. Эта схему можно будет откорректировать под свои требования и условия работы.Одна из ключевых и базовых задач с которой сталкиваются все аквариумисты заключается в автоматизации включения и выключения освещения по расписанию. В наших условиях это еще к тому же многоуровневый свет, включаемый поэтапно и также отключаемый в последующем.

Есть несколько вариантов, предлагаем рассмотреть ряд из них. Наиболее простой по подключению установка Rubetek RE-3310. Этот сетевой фильтр предлагает сразу три розетки и четыре USB. Последние полезны для подключения слаботочного USB-фонарика с датчиком движения, при открытии крышки тумбы ее пространство будет освещаться.Еще одним вариантом выступает установка двухканальный блок управления Rubetek RE-3312 или RE-3311. Спрятать его можно в распределительной коробке, подключив источники напрямую с помощью скрутки или развести необходимое количество розеток от него в корпусе. Так можно обеспечить дополнительную защиту от проникновения воды при неаккуратном обслуживании аквариума.

Сценарии включения и выключения по каждому светильнику в отдельности можно в приложении RUBETEK. Выбираются время срабатывания, дополнительные параметры и необходимая задержка. Таких включений/выключений в течение дня можно создать неограниченное количество.

Из дополнительных преимуществ поддерживается функция учета расходов на электроэнергию.

Для небольших аквариумов вместо установки блоков управления и сетевого фильтра можно выбрать Wi-Fi лампу Rubetek RL-3103. Она без дополнительного оборудования поддерживает включение и выключение по расписанию. Бонусом получаем выбор цвета.Под эти цели также подойдет светодиодная лента Rubetek RL-3112. Она выполнена в защищенном корпусе. Также позволяет выбирать цвета и оттенки, уровень яркости, время включения и выключения.

СО2, воздух и фильтрация

Часто в аквариумах устанавливается дополнительное оборудование для аэрации с помощью компрессора, фильтрации и подачи углекислого газа.

Компрессор и редуктор CO2 подключаются по тому же принципу что и освещение. Сценарии между разными элементами могут комбинироваться в приложении.

А вот фильтрацию лучше держать в круглосуточном режиме работы. Останавливать работу этого элемента нельзя во избежание закисания. Но подключение к блоку управления необходимо в вопросе возможности дистанционного отключения в один клик.

Защита от протечек

Важно обеспечить контроль возникновения протечки на случай выхода из строя используемого оборудования или других внештатных ситуаций. Особенно при установке аквариума в многоквартирном доме. Для этих целей подойдут беспроводные датчики Rubetek RS-3220. Ставим в потенциально опасные места рядом с внешними фильтрами и под тумбой.

Замена воды в аквариуме

При срабатывании и появлении воды на смартфон будет приходит уведомление. Дальше или вручную или создав сценарий отключаем питание на проблемных элементах. Опять же еще один плюс завязывания всей электроники в аквариуме на «умное управление».Как и говорили вначале, у нас процесс получения полной автоматизации растянулся на несколько месяцев. Связано с тем, что помимо освещения и работы оборудования ставилась цель упростить максимально подмену воды в аквариуме.

Поверьте, носить вручную ведра для 800 литрового аквариума даже в условиях самоизоляции с минимальной физической активностью то еще удовольствие. Тут помимо технического подвода воды и канализации был использован комплект с шаровым приводом Rubetek RK-3558.

Открытие воды проводится кликом в экране приложения. Также через заданное время или по срабатыванию датчика протечки установленном на нужном уровне отключается.

Видеонаблюдения

Для слива воды в канализацию установлена подъемная помпа, подключенная через блок управления или розетку. С такой реализацией подмена 300-400 литров воды за день требует двух кликов в приложении. Причем вполне можно также автоматизировать, задав время и интервалы включения слива в канализацию и подачи свежей воды.

Мы собирали систему управления в то время, когда полеты на презентации и выставки были частыми. Необходим контроль состояния, уровня воды и поведения рыб в аквариуме. Для этого использовалась камера Rubetek RV-3404.Она позволяет проконтролировать происходящее в любой точке планеты с экрана смартфона. Здесь же предлагается архив записи и режимы срабатывания по внешним датчикам.

Умный аквариум Rubetek обзор

Итоги и выводы

Все поставленные задачи по автоматизации управления аквариумом мы решили полностью. Простая подмена воды без ведер и шлангов, включение и выключения света в заданное время, контролируемые подача воздуха и углекислого газа, выбор цвета для фонового освещения, защита от протечки, дистанционное видеонаблюдение. Все эти задачи Rubetek позволил эффективно решить, интегрировав в общий «умный дом».