Horizon Zero Dawn. Complete Edition и другие игры стали доступны со скидкой 50% с 30 августа по 12 сентября

Сегодня компания Sony объявила о старте распродажи на игры, приуроченной к старту учебного года. На ряд проектов до 50%. Продлится она в течение двух недель, с 30 по 12 сентября 2021 года. Как в рознице, так и онлайн магазине. Среди них есть и интересные предложения.