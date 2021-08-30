Horizon Zero Dawn. Complete Edition и другие игры стали доступны со скидкой 50% с 30 августа по 12 сентября

Сегодня компания Sony объявила о старте распродажи на игры, приуроченной к старту учебного года. На ряд проектов до 50%. Продлится она в течение двух недель, с 30 по 12 сентября 2021 года. Как в рознице, так и онлайн магазине. Среди них есть и интересные предложения.

  • MARVEL Человек-Паук: Майлз Моралес – 3 599 рублей
  • Marvel Человек-паук. Издание «Игра года» (PS4) – 2 899 рублей
  • Сэкбой: Большое приключение – 4 299 рублей
  • Demon’s Souls (PS5) – 4 999 рублей
  • Nioh Collection (PS5) – 4 999 рублей
  • Bloodborne (PS4) – 999 рублей
  • Detroit: Стать человеком (PS4) – 1 499 рублей
  • God of War (PS4) – 999 рублей
  • Horizon Zero Dawn. Complete Edition (PS4) – 749 рублей
  • Uncharted: Утраченное наследие (PS4) – 749 рублей
  • Одни из нас. Обновленная версия (PS4) – 999 рублей
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