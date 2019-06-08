tvOS 13: обновлённый интерфейс и поддержка нескольких пользователей

Разработчики переработали внешний вид главного экрана. Теперь предпросмотр каждого контента отображается в полноэкранном режиме.

Помимо этого, Тим Кук (Tim Cook) заявил со сцены, что tvOS 13 поддерживает сразу несколько пользователей с персонализированными рекомендациями для каждого и работу с контроллерами Xbox One и Sony PlayStation. Они пригодятся, когда осенью запустят фирменный игровой сервис Apple Arcade.

Также из нововведений можно выделить немного обновлённое приложение Apple Music. Оно теперь может отображать текст песен на экране телевизора. Как и другие новые системы компании, tvOS 13 будет доступна всем пользователям осенью.