Представлены узкие сушильные машины Candy Slim Smart CS4 H7A1DE-07 и GrandÓ Vita Smart GVS4 H7A1TCEX-07

Candy представила две модели узких сушильных машин серий Slim Smart и GrandÓ Vita Smart глубиной всего 46 см. Узкие сушильные машины Candy с загрузкой до 7 кг не имеют аналогов в своем сегменте на российском рынке бытовой техники: их глубина на целых 12 см меньше глубины стандартной сушильной машины. Это единственные сушильные машины Candy, которые можно установить в колонну на стиральную машину глубиной 40-44 см с помощью специального установочного комплекта, доступного опционально. Теперь и у владельцев небольших по площади квартир появилась возможность оборудовать свою собственную мини-прачечную непосредственно в ванной комнате, избавиться от необходимости занимать жилое пространство развешанным бельём и не дышать переувлажнённым воздухом.

Рекомендованные розничные цены:

Candy Slim Smart CS4 H7A1DE-07 – 39 990 руб.

Candy GrandÓ Vita GVS4 H7A1TCEX-07 – 41 990 руб.

Обе модели Candy Slim Smart CS4 H7A1DE-07 и Candy GrandÓ Vita Smart GVS4 H7A1TCEX-07 оснащены экономичным тепловым насосом (Heat Pump), что является несомненным преимуществом по сравнению с машинами, не обладающими данной технологией, т.к. наличие теплового насоса позволяет осуществлять сушку белья на более низких температурах, тем самым не пересушивая и не повреждая его, существенно дольше сохраняя в первозданном виде. Более того, наличие теплового насоса позволяет существенно экономить на электричестве. Новые модели имеют 4 автоматические программы сушки: «Полотенца», «В шкаф», «На вешалку», «Под утюг», режим быстрой сушки, режимы сушки по времени (30/45/59 минут), сушки хлопка, синтетики, рубашек, детской одежды, цветных тканей и спортивной одежды и др. Также модели обладают уникальным для сушильных машин режимом сушки шерсти, сертифицированным WOOLMARK: особое движение барабана при сушке и температурный контроль защитят даже самые деликатные ткани. Как и все новые продуты Candy, узкие сушильные машины имеют возможность управления через приложение Candy simply-Fi на смартфоне пользователя, предоставляя возможность адаптации техники под себя и осуществления контроля за её техническим состоянием. Старт продаж узких сушильных машин Candy Slim Smart CS4 H7A1DE-07 и Candy GrandÓ Vita GVS4 H7A1TCEX-07 в России запланирован на сентябрь 2018 года.