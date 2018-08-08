Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner, Xiaomi Redmi 6A и Xiaomi Mi 8 официально в России

На днях, компания Xiaomi провела ежегодную конференцию, где представила три новинки: флагманский смартфон Mi 8, в котором соединены высокая производительность и доступная цена, лучшее сочетание цена-качество показали в бюджетнике Redmi 6A, а робот-пылесос Mi Robot Vacuum станет отличным дополнением экосистемы Mi.

- Сегодня мы презентовали два совершенно разных смартфона: флагманский Mi 8 и нашу лучшую бюджетную модель Redmi 6A. Мы остаемся верны нашей стратегии и дарим людям по всему миру возможность пользоваться инновационными технологиями. Кроме того, мы расширили линейку Mi новым робот-пылесосом Mi Robot Vacuum. Надеюсь, российским покупателям понравится пользоваться нашими новыми устройствами так же, как и нам самим, - заявил на презентации Томми Лиу, генеральный менеджер по России и СНГ Xiaomi.

Xiaomi Mi 8

Mi 8 порадует любителей красивого дизайна: задняя панель сделана из стекла, закругленного с четырех сторон, рамка – из авиационного алюминия, а экран – из 2.5D-стекла. Экран с разрешением 2248x1080 точек, диагональю 6,21 дюйма и соотношением сторон 18,5:9 занимает 86,7% фронтальной панели, а яркие цвета обеспечивает матрица Samsung AMOLED.

За фото отвечает сдвоенная основная камера (по 12 Мп) и фронтальная (20 Мп). Сердцем устройства является флагманский 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 845 с видеопроцессором Adreno 630. Версия с 6ГБ + 64ГБ будет стоить 29 990 рублей, а с 6ГБ + 128 ГБ - 32 990 рублей, тем самым это будет самый доступный смартфон, работающий на топовом железе.

За питание отвечает аккумулятор на 3400 мАч. Это также первый в мире смартфон с двухчастотным GPS, благодаря которому навигация будет более точной. Конечно, в наличие куча интеллектуальных функций, быстрая зарядка и другие «вкусности». Mi 8 поступит в продажу в России 8 августа.

Xiaomi Redmi 6A

Но не флагманами едиными. Бюджетный смартфон Redmi 6A оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9 и разрешением 1440x720 точек, который занимает 80,5% фронтальной поверхности. Задняя же панель изготовлена из поликарбоната «под металл».

Благодаря изогнутой поверхности, телефон удобно лежит в руке. За фото отвечают основная (13 Мп) и фронтальная (5 Мп) камеры, не лишенные, кстати, искусственного интеллекта. Гаджет работает на 8-ядерном процессоре MediaTek Helio A22, а его аккумулятор емкостью 3000 мАч способен поддерживать в нем жизнь до 19 дней (в режиме ожидания).

В принципе, ничего особенного, если бы не одно «но»: Redmi 6A будет продаваться по цене 7 490 рублей за версию 2ГБ + 16Гб и 8 490 рублей за 3ГБ + 32ГБ. Такие характеристики сложно найти за схожие деньги. А если поторопиться, то 8 августа в магазине AliExpress Tmall будет возможность приобрести смартфон всего за 5 990 рублей!

Xiaomi Mi Robot Vacuum

Если еще пару лет назад роботы-пылесосы стоили как слон, и никто особо в них не верил. Сейчас же, подобные гаджеты можно приобрести почти в каждом крупном магазине бытовой техники.

Xiaomi решила не отставать, и представила в России Mi Robot Vacuum. Прибор оснащен лазерным датчиком расстояния и алгоритмом SLAM (метод одновременной локализации и построения карты), которые помогают ему составлять карту помещения и рассчитать наилучший маршрут уборки.

Он оборудован 12 датчиками, мощным мотором, емким аккумулятором и множеством дополнительных функций. И всё это за вполне разумные 19 990 рублей.