32-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S оценен в $190

Копания Xiaomi представила новый смарт-телевизор Mi TV 4S, который получил 32-дюймовый дисплей. Панель характеризуется разрешением 1366:768 пикселей, частотой обновления 60 Гц, временем отклика матрицы 8,5 мс и углами обзора 178 градусов. Также отметим четырехъядерный процессор Amlogic T962 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графикой Mali-450, 1 ГБ оперативной памяти, флеш-модуль на 4 ГБ, сетевой Ethernet-контроллером с соответствующим разъёмом, два порта USB и два разъема HDMI. Работает телевизор под управлением программной оболочки Xiaomi PatchWall. Цена 32-дюймового Xiaomi Mi TV 4S составит 190 долларов.