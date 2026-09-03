Обзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детской

Сегодня рассмотрим телевизор Quantum 32F6BQ с 32-дюймовой QLED-матрицей, встроенными колонками с технологией звука Dolby Audio и операционной системой Google TV. Такие небольшие телевизоры часто ставятся на кухне, в детской или на даче. В самой же линейке представлены модели с диагоналями 43 и 50 дюймов.

Обзор Quantum 32F6BQ

Комплектация

комплектация Quantum 32F6BQ

Компактная коробка из транспортировочного картона со схематичным изображением и описанием ключевых особенностей, включая 3-летнюю гарантию. Внутри надежно зафиксирован вспененным полиэтиленом. Комплект включает ножки и винты для их монтажа, пульт ДУ с батарейками, различную документацию.

комплектация Quantum 32F6BQ

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо определиться со способом установки. Для размещения на ровной поверхности нужно с помощью саморезов из набора по краям зафиксировать пластиковые ножки. Также можно использовать VESA-200 кронштейн, соответствующие винтовые отверстия размещены в центральной части крышки.

внешний вид Quantum 32F6BQ

Обращает внимание на себе легкий вес и тонкие боковые рамки. Основная часть корпуса выполнена из цельного листа стали с ребрами усиления. Это современный телевизор с аккуратным внешним исполнением.

внешний вид Quantum 32F6BQ

Разъемы выведены на правой грани. Набор включает два HDMI с поддержкой ARC CEC, miniRCA, аудиоразъем, SPDIF, два типа антенных кабелей и слот CI, гнездо RJ-45. Набор позволяет подключать разные источники видеосигнала, выводить звук на внешнюю акустику, подключать к сети по Wi-Fi 5 ГГц или кабелем. Также доступен один USB 2.0 для накопителя или подключения беспроводной периферии. Разъемы остаются доступными для подключения даже при близком размещении к стене.

внешний вид Quantum 32F6BQ

Рамки на лицевой стороне скрыты, во включенном состоянии не превышают одного сантиметра. Нижняя пластиковая с логотипом бренда производителя по центру и отметкой Dolby Audio сбоку.

внешний вид Quantum 32F6BQ

Сама акустика выведена на нижней грани по краям. Тут два динамика с хорошим запасом по громкости и хорошим качеством звучания. По центру ИК-приемник и механическая кнопка включения.

внешний вид Quantum 32F6BQ

В комплекте с Quantum 32F6BQ идет пульт управления со встроенным микрофоном, используемый для отправки команд голосовому ассистенту. Для активации есть отдельная кнопка с изображением микрофона.

внешний вид Quantum 32F6BQ

Помимо традиционного набора кнопок есть шесть для быстрого запуска приложений: Netflix, Youtube, Смотрешка, Apps, Premier и Rutube.

Экран

экран Quantum 32F6BQ

В телевизоре установлена IPS-матрица, выполненная по технологии QLED. Разрешение Full HD и на такой диагонали изображение не зернистое и достаточно детализированное. Частота обновления до 60 Гц.

экран Quantum 32F6BQ

Картинка сочная, при просмотре под углом не искажается. Сама подсветка равномерна по всей площади. С HDR и Local Contrast Control оно достаточно контрастное. Реализована защита глаз с уменьшением синего свечения.

экран Quantum 32F6BQ

Телевизор был протестирован с помощью калибратора в двух режимах.

Режим Яркий

тест экрана Quantum 32F6BQ

Режим Игры

тест экрана Quantum 32F6BQ

Подходит под просмотр эфирных телеканалов, контента со стриминговых сервисов, фильмов и сериалов с накопителя. Также можно рассматривать для игр с Xbox Series S, PlayStation 4 или ретро-консолями. Под игры выделен отдельный оптимизированный режим.

экран Quantum 32F6BQ

Оболочка

Работает Quantum 32F6BQ на Android 14 со стандартным Google TV. Оптимальное решение, которое предлагает весь необходимый функционал, возможности установки приложений, а также без повышенной нагрузки на аппаратную платформу.

оболочка Quantum 32F6BQ

На начальном этапе потребуется провести подключение пульта ДУ зажатием двух кнопок и базовую настройку. После этого попадает на главный экран с рекомендациями по контенту и плитками с установленными приложениями. Тут же присутствует ряд российских стриминговых сервисов, включая Смотрешку, они все в виде ярлыков, решение об установке принимает сам пользователь, внутренняя память не захламляется.

оболочка Quantum 32F6BQ

Предлагается установка приложения Pango Remote для дистанционного управления со смартфона.

оболочка Quantum 32F6BQ

Для эфирной сетки телевизионных каналов поддерживаются DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2. Кабельное и спутниковое. Проблем с качеством работы замечено не было.

оболочка Quantum 32F6BQ

Итоги

Quantum 32F6BQ – доступный телевизор для кухни и детской с хорошим качеством матрицы и звука. Актуальный набор проводных и беспроводных интерфейсов, чистый Google TV, пульт с микрофоном, узкие боковые рамки и широкие углы обзора, 3-летняя гарантия в России.
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