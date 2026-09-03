Обзор Quantum 32F6BQ. 32-дюймовый QLED-телевизор для кухни и детской

Сегодня рассмотрим телевизор Quantum 32F6BQ с 32-дюймовой QLED-матрицей, встроенными колонками с технологией звука Dolby Audio и операционной системой Google TV. Такие небольшие телевизоры часто ставятся на кухне, в детской или на даче. В самой же линейке представлены модели с диагоналями 43 и 50 дюймов.

Комплектация

Компактная коробка из транспортировочного картона со схематичным изображением и описанием ключевых особенностей, включая 3-летнюю гарантию. Внутри надежно зафиксирован вспененным полиэтиленом. Комплект включает ножки и винты для их монтажа, пульт ДУ с батарейками, различную документацию.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации необходимо определиться со способом установки. Для размещения на ровной поверхности нужно с помощью саморезов из набора по краям зафиксировать пластиковые ножки. Также можно использовать VESA-200 кронштейн, соответствующие винтовые отверстия размещены в центральной части крышки.

Обращает внимание на себе легкий вес и тонкие боковые рамки. Основная часть корпуса выполнена из цельного листа стали с ребрами усиления. Это современный телевизор с аккуратным внешним исполнением.

Разъемы выведены на правой грани. Набор включает два HDMI с поддержкой ARC CEC, miniRCA, аудиоразъем, SPDIF, два типа антенных кабелей и слот CI, гнездо RJ-45. Набор позволяет подключать разные источники видеосигнала, выводить звук на внешнюю акустику, подключать к сети по Wi-Fi 5 ГГц или кабелем. Также доступен один USB 2.0 для накопителя или подключения беспроводной периферии. Разъемы остаются доступными для подключения даже при близком размещении к стене.

Рамки на лицевой стороне скрыты, во включенном состоянии не превышают одного сантиметра. Нижняя пластиковая с логотипом бренда производителя по центру и отметкой Dolby Audio сбоку.

Сама акустика выведена на нижней грани по краям. Тут два динамика с хорошим запасом по громкости и хорошим качеством звучания. По центру ИК-приемник и механическая кнопка включения.

В комплекте с Quantum 32F6BQ идет пульт управления со встроенным микрофоном, используемый для отправки команд голосовому ассистенту. Для активации есть отдельная кнопка с изображением микрофона.

Экран

Помимо традиционного набора кнопок есть шесть для быстрого запуска приложений: Netflix, Youtube, Смотрешка, Apps, Premier и Rutube.

В телевизоре установлена IPS-матрица, выполненная по технологии QLED. Разрешение Full HD и на такой диагонали изображение не зернистое и достаточно детализированное. Частота обновления до 60 Гц.

Картинка сочная, при просмотре под углом не искажается. Сама подсветка равномерна по всей площади. С HDR и Local Contrast Control оно достаточно контрастное. Реализована защита глаз с уменьшением синего свечения.

Режим Яркий

Телевизор был протестирован с помощью калибратора в двух режимах.

Режим Игры

Подходит под просмотр эфирных телеканалов, контента со стриминговых сервисов, фильмов и сериалов с накопителя. Также можно рассматривать для игр с Xbox Series S, PlayStation 4 или ретро-консолями. Под игры выделен отдельный оптимизированный режим.

Оболочка

Работает Quantum 32F6BQ на Android 14 со стандартным Google TV. Оптимальное решение, которое предлагает весь необходимый функционал, возможности установки приложений, а также без повышенной нагрузки на аппаратную платформу.

На начальном этапе потребуется провести подключение пульта ДУ зажатием двух кнопок и базовую настройку. После этого попадает на главный экран с рекомендациями по контенту и плитками с установленными приложениями. Тут же присутствует ряд российских стриминговых сервисов, включая Смотрешку, они все в виде ярлыков, решение об установке принимает сам пользователь, внутренняя память не захламляется.

Предлагается установка приложения Pango Remote для дистанционного управления со смартфона.

Для эфирной сетки телевизионных каналов поддерживаются DVB-T/T2, DVB-C, DVB-S/S2. Кабельное и спутниковое. Проблем с качеством работы замечено не было.

Итоги

Quantum 32F6BQ – доступный телевизор для кухни и детской с хорошим качеством матрицы и звука. Актуальный набор проводных и беспроводных интерфейсов, чистый Google TV, пульт с микрофоном, узкие боковые рамки и широкие углы обзора, 3-летняя гарантия в России.