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Amazon выпустила ТВ-приставку Fire TV Stick 4K

Новая ТВ-приставка Fire TV Stick 4K от компании Amazon стала немного проще в установке по сравнению с предыдущими 4K-моделями компании. Теперь ей не нужен отдельный адаптер питания — устройство можно подключить непосредственно к USB-порту телевизора. Это существенное улучшение по сравнению с моделями предыдущего поколения, так как теперь пользователь может избавиться от ненужных ему кабелей и не думать о том, как правильно проложить кабель питания к телевизионной приставке. Впрочем, стоит всегда уточнять, безусловно, сколько энергии может выдать порт в вашем телевизоре, потому что питания может показаться недостаточно, если USB-порт довольно старый и не предназначен для подачи энергии такой высокой мощности.

Кроме того, модель работает на обновлённой операционной системе Fire TV OS и поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и Bluetooth Low Energy. В компании рассказали, что Fire TV получает несколько довольно важных программных обновлений. Среди них — Alexa Plus Hub и интеграция Alexa Plus в мобильное приложение Fire TV. По словам Amazon, теперь искусственный интеллект учитывает контекст реального мира, включая события в режиме реального времени, благодаря чему может отвечать на более сложные запросы и лучше подбирать рекомендации фильмов и сериалов. Это довольно важный момент в развитии операционной системы, так как рекомендательная система на базе ИИ действительно способна лучше подбирать контент под интересы и предпочтения пользователя.
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