Amazon выпустила ТВ-приставку Fire TV Stick 4K

Кроме того, модель работает на обновлённой операционной системе Fire TV OS и поддерживает Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и Bluetooth Low Energy. В компании рассказали, что Fire TV получает несколько довольно важных программных обновлений. Среди них — Alexa Plus Hub и интеграция Alexa Plus в мобильное приложение Fire TV. По словам Amazon, теперь искусственный интеллект учитывает контекст реального мира, включая события в режиме реального времени, благодаря чему может отвечать на более сложные запросы и лучше подбирать рекомендации фильмов и сериалов. Это довольно важный момент в развитии операционной системы, так как рекомендательная система на базе ИИ действительно способна лучше подбирать контент под интересы и предпочтения пользователя.