Обзор и тесты Tanix TX13. Недорогая Android приставка

Большинство телевизоров в 2026 году, представленных на полках магазинов и в маркетплейсах, работают под управлением операционной системы и предлагают пользователю не только выбор интерфейсов, но и возможность использования, а также установки программного обеспечения для доступа к контенту. Если по какой-то причине работа Smart TV не устраивает, тормозит или уже не поддерживается производителем, возможно телевизор успел устареть то в таких сценариях можно использовать ТВ-приставку на Android. Сегодня мы детально рассмотрим недорогую Tanix TX13 с поддержкой вывода контента в разрешении 4К HDR.

Обзор и тесты Tanix TX13

Комплектация

Поставляется в компактной коробке из картона с минималистичным оформлением. Комплект включает HDMI-кабель, блок питания с евровилкой 5В 2А, пульт ДУ с батарейками, руководство пользователя.

комплектация Tanix TX13

Внешний вид

Выполнена приставка в традиционном форм-факторе. Компактный корпус из пластика черного цвета, преимущественно с матовым покрытием. На крышку нанесен логотип бренда.

внешний вид Tanix TX13

По периметру и на основании вентиляционная решетка. В этой модели используется пассивный отвод тепла с полностью бесшумной работой. Как показала практика эксплуатации, проблем с перегревом при продолжительной нагрузке не было. На основании пластиковые ножки.

внешний вид Tanix TX13

Интерфейсные разъемы распределены по двум граням. На одной из них слот для карты памяти формата microSD и два USB Type-A. Сюда можно будет подключить накопитель со скаченными приложениями, сериалами или фильмами, USB-передатчик от клавиатуры и мышки.

внешний вид Tanix TX13

На другой разъем HDMI 2.0 с поддержкой 4К HDR, AV-выход, разъем RJ-45 (100 Мбит/с) и гнездо питание. Подключаться к интернету можно кабелем или с помощью двухдиапазонного Wi-Fi 6.

внешний вид Tanix TX13

Выводить изображение с Tanix TX13 можно на телевизоры и мониторы с разным разрешением, а наличие AV даст возможность использовать с устаревшими телевизорами. Размеры позволят спрятать за телевизором.

внешний вид Tanix TX13

В комплекте компактный пульт ДУ с микрофоном в минималистичном исполнении. Есть кнопки для быстрого запуска приложений стриминговых сервисов и режим работы «аэро-мышь».

внешний вид Tanix TX13

Платформа

Построена ТВ-приставка на платформе Allwinner H618 с четырьмя ядрами Cortex-A55 и встроенной графикой Mali-G31. Доступны 2 Гбайт оперативной памяти типа DDR3 и 16 Гбайт встроенной памяти eMMC. Для типовых приложений производительности этой системы достаточно. Не зависает, не греется. Фильмы в разрешении 4К воспроизводит без проблем.

тест Tanix TX13

Поддерживает кодек H.265 Main10 L5.1, VP9, AVS2 10бит, H.264 L4.2. Нативно работает с форматами MKV, TS, M2TS, MOV, MP4, RM, RMVB, AVI, MPG, MPEG, DAT, VOB, FLV.

Интерфейс

Работает на чистом Android 14.0 с магазином приложений Google Play и свободной установкой APK файлов. Первоначально необходимо провести настройку, задав сетевое подключение, профиль и типовые настройки. Привязывается комплектный пульт.

интерфейс Tanix TX13

Первоначально стартовый экран пуст, это Android TV с несколькими приложениями, чем будет заполнена память решит сам пользователь. После этого на главный экран можно будет добавить избранные приложения для быстрого запуска.

интерфейс Tanix TX13

В дальнейшем можно будет изменить выбранные настройки и управлять системой через традиционное меню. Поддерживает OTA-обновления.

интерфейс Tanix TX13

На ней смотрели фильмы с подключенной флешки через VLC Media Player. Проматывание ролика и выбор промежуточных точек проходит без зависания. Использовали Youtube и российские стриминговые платформы. Отдельно проверили работу Lampa. Для тех, кого интересует эфирная сетка ТВ каналов можно установить IPTV. Работает все шустро.

интерфейс Tanix TX13

Итоги

Tanix TX13 – недорогая Android-приставка для телевизора с актуальным набором интерфейсов, выполненная в компактном корпусе. Android 14 без рекламного софта и мусор, свободная установка приложений, тихая работа без перегрева. Можно рассматривать как вариант для того чтобы «оживить» старый телевизор или как альтернативу моделям с предустановленными оболочками, которые часто сбоят и перегружают систему.
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