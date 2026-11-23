Если вы смотрели фильмы или сериалы на домашнем проекторе, то вы, конечно, знаете, что даже дорогие телевизоры не способны в полной мере передать ощущения, которые получаешь при посещении кинотеатра. Именно проектор позволяет превратить стену в экран с диагональю до 200 дюймов или даже 300 дюймов, позволяя полностью погрузиться в происходящее. И если совсем недавно покупка проектора требовала серьезных финансовых вложений, а также специальную подготовку комнаты, то сейчас все стало заметно проще. Доказательство тому - топовый проектор Signyean D1 Pro с выводом изображения с разрешением Ultra HD, с поддержкой 4К и объемного звука.

Комплектация

Первое впечатление о любом продукте создает его упаковка, и тут с этим все в порядке. Упакован проектор в коробку из жесткого картона с цветной полиграфией. Грани коробки содержат подробную информацию об устройстве и производителе. Внутри коробки прибор надежно зафиксирован вспененным полиэтиленом.

Внешний вид

Комплект поставки включает силовой кабель с евровилкой, USB-C кабель (DP), HDMI-кабель, пульт управления с батарейками, руководство пользователя и гарантийный талон.Выполнен проектор в стильном корпусе с функциональной несъемной подставкой. На ней проекционный модуль можно вращать на 360 градусов и выбирать нужный угол наклона. При этом шарниры жестко фиксируют выбранное положение, и оно не смещается во время просмотра. Можно направить проекцию вверх или вниз – даже спроецировать изображение на потолок или на пол.

Куполообразный корпус проектора выполнен из пластика черного цвета. Благодаря универсальному дизайну данная модель гармонично впишется в любой интерьер и станет его украшением. Качество сборки и внешнее исполнение соответствует моделям премиального уровня.

В передней части проектора Signyean D1 Pro расположен объектив со стеклянными линзами. Он дополнительно защищен съемной пластиковой крышкой. Сбоку выведены видеокамера и датчик, используемые для автоматической фокусировки и корректировки геометрии проекции.

На тыльной части корпуса расположена панель, предлагающая актуальный набор разъемов: HDMI, два USB, USB-C, гигабитный RJ-45. Данная модель поддерживает быстрое подключение одним кабелем через USB-C с минимальными задержками сигнала. Помимо проводных интерфейсов, есть двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth.

По краям корпуса Signyean D1 Pro размещены вентиляционные решетки, за ними же расположены встроенные динамики по 12 Вт каждый.

Акустическая группа также включает пассивный излучатель, размещенный на тыльной части корпуса. Акустика для такого типа устройств тут установлена мощная, выдает насыщенный и объемный звук и позволяет наслаждаться фильмами без обязательного подключения внешних колонок. При этом она поддерживает технологию Honghu Surround Sound 2.0 с чистыми высокими частотами, глубокими басами (2 динамика + сабвуфер).

Устройство можно использовать в режиме внешней колонки, подключив к проектору беспроводной источник сигнала, например, смартфон. На верхней панели проектора находится сенсорная панель управления с белой подсветкой. С помощью группы кнопок можно полноценно осуществлять навигацию по интерфейсу и меню, включать и выключать, выбирать контент для воспроизведения.

Техническое оснащение

Интерфейс

Также в комплекте есть компактный и удобный пульт управления с режимом аэро-мышки. Обозначения кнопок контрастные и крупные.В проекторе используются интеллектуальные функции нового поколения – усовершенствованные автофокусировка, корректировка трапецеидального искажения, выравнивание картинки и обход препятствий (картин, мебель или элементов декора на стене). Для пользователя это означает, что достаточно просто установить проектор на ровную поверхность и включить, а остальное сделает автоматика, обеспечив высокую резкость и точность цветопередачи.Высокая яркость проектора Signyean D1 Pro 1300 ANSI люмен позволит смотреть фильмы, сериалы и играть без полного затемнения помещения.Поддерживаются технологии AI HDR Color Optimization, AI Super Resolution, AI Noise Reduction - система на базе искусственного интеллекта ведет автоматический анализ кадра и проводит его оптимизацию. Проектор выдает изображение максимально естественным и детализированным. Динамическая контрастность 10000:1 - с глубоким черным цветом.За работу устройства отвечает высокопроизводительный процессор Hisilicon V660 с 8-ядерной архитектурой. Он быстро обрабатывает изображение, обеспечивает стабильную работу системы при запуске приложений, воспроизведении мультимедийных файлов с высоким битрейтом.Поддержка технологии MEMC 144 Гц Motion Compensation автоматически добавляет промежуточные кадры и устраняет рывки изображения. Это актуально для просмотра спортивных трансляций, гонок, экшена, концертов и игр.Картинка всегда остается плавной даже в динамичных сценах. Я за время тестирования проходил на ней новые игры. Так, например, в авиасимуляторе Ace of Combat 8 можно в полной мере насладиться ощущением нахождения в кабине современного самолета, а насыщенный звук дает нужную динамику в сценах полетов и сражений.Просматривая новые серии любимых сериалов и фильмов, могу отметить адекватную цветопередачу, высокую яркость и четкость.При включении Signyean D1 Pro пользователя встречает современный Smart TV-интерфейс на русском языке. Проходим простую первоначальную настройку с помощью проводного или беспроводного подключения к домашней сети, и можно приступать к запуску или установке нужных приложений.

Данная модель поддерживает установку знакомых приложений через Rustore, Google Play или с помощью установочных APK-файлов. Безусловно, стоит отметить максимальную гибкость в выборе сервисов, онлайн кинотеатров и плееров для воспроизведения мультимедийных файлов.

В главном окне мы можем видеть «плитки» часто используемых приложений. Доступны вкладки, которые содержат избранное, рекомендации, весь список приложений и экран настроек.

Реализован быстрый доступ к режиму Bluetooth колонки, магазину приложений, файловому менеджеру, а также, что немаловажно, iOS Cast (трансляция экрана iPhone), Miracast (трансляция экрана Android). Присутствуют настройки беспроводного и проводного подключения сети.

В общих настройках проектора есть возможность выбора типа коррекции трапеции (авто или ручная), масштабирование с Zoom, профили отображения и тип фокусировки экрана, а также ручной или автоматический выбор источника.

Взаимодействовать с интерфейсом просто, и нет необходимости изучать сложные инструкции – все та кже привычно, как и при работе со смартфоном или планшетом.

Спустя всего несколько минут после распаковки, установки и подключения к сети, я уже смотрел видео с российских стриминговых сервисов, а вечером уютно расположился для просмотра фильма, скачанного на флешку. Никаких сбоев, все работало четко.

Отмечу важную особенность - помимо работы со встроенной операционной системой, можно подключать проектор к внешнему сигналу.

Наличие USB-C сильно упрощает работу с современными ноутбуками и смартфонами. Просто подключаем ноутбук одним кабелем, и моментально получаем качественное изображение без задержек. А параллельно еще и поддерживаем заряд батарейки гаджета.

Все это крайне удобно для проведения презентаций, а также для того чтобы совместно с близкими посмотреть галерею фотоснимков, запустить трансляцию или скачанный на ноутбук фильм.

Итоги

Также просто подключить любую игровую консоль для прохождения огромном экране игры, или совместных игр с друзьями.Signyean D1 Pro – современный проектор с высоким качеством оптической системы и линзами из стекла, автоматической фокусировкой, цифровой коррекции геометрии проекции и обходом препятствий. Разрешение Ultra HD с высоким качеством цветопередачи, поддержка воспроизведения 4 К-видео, продвинутая встроенная акустическая система с объемным и насыщенным звучанием, поддержка HDR-контента, интерфейс Android TV со свободной установкой приложений и сервисов, пульт ДУ, тихая работа и система защиты глаз пользователя, актуальный набор проводных и беспроводных интерфейсов делает этот проектор отличным выбором для дома.