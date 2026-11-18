Очень быстрое распространение и внедрение ИИ сразу во многих привычных сферах потребовало большое количество ресурсов и это отразилось на геймерах. Те, кто не успел или по какой-то причине не хотел собрать игровой ПК, приобрести консоль, сейчас столкнулись не только с резким ростом стоимости компонентов, но и с их отсутствием на полках. В качестве доступной альтернативы можно рассмотреть облачный гейминг, когда игры запускаются удаленно, а изображение выводится на монитор и телевизор. Это позволяет комфортно делать новинка SberBox Max Gaming, медиацентр с фирменным геймпадом и предустановленным игровым лаунчером для доступа к облачному геймингу.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с привлекательным оформлением. Внутри комплектующие и приставка аккуратно распределены по отсекам, даря первые положительные эмоции для владельца уже на этапе распаковки.

Внешний вид

Комплект включает само устройство, геймпад, пульт управления с батарейками, адаптер питания в розетку, два вида USB-кабелей, короткий HDMI кабель для скрытного подключения, крепежную пластинку с липучкой, руководство пользователя.Выполнен медиаплеер в компактном корпусе из полупрозрачного темного пластика. По внешнему виду является прямым преемником SberBox и SberBox Max, которую мы тестировали ранее.

Важной особенностью SberBox Max Gaming, отличающей его от целого ряда моделей конкурентов, является отсутствие встроенного кабеля HDMI. Это повышает надежность при длительной эксплуатации и дает больше гибкости при подключении к телевизорам разных поколений и диагоналей, а также лучше себя показывает и при работе с монитором.

С помощью комплектной пластинки с липучкой размещаем на задней стенке телевизора и коротким кабелем подключаем к свободному HDMI разъему. Ничего не мешает, нет проблем с аккуратной укладкой и неприметно в интерьере.

Помимо HDMI 2.1 доступны USB-C, используемый для подачи питания, а также RJ-45 под проводное подключение к сети. Помимо этого, у SberBox Max Gaming есть двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth.

Пульт ДУ

На корпусе есть механическая кнопка, нажатие на которую запускает принудительное сопряжение с пультом ДУ и его поиск.В комплекте с медиаплеером идет удобный пульт ДУ со встроенным микрофоном для отправки голосовых команд. Механические кнопки прорезинены, нажимаются с небольшим усилием. Есть кнопки для запуска голосового ассистента и быстрого запуска ОККО, ИВИ, RUTUBE, VK Видео, КИОН, ТВ. Для соединения с медиаплеером он использует Bluetooth.

На нижнем торце интересно реализован отсек под батарейки. Его не нужно подцеплять или сдвигать, просто кликаем и он выдвигается. Устанавливаем две ААА-батарейки и возвращаем в исходное положение. Удобно и нет риска излома механических язычков.

Геймпад

В комплекте с SberBox Max Gaming идет геймпад. Важно отметить, что медиаплеер поддерживает и другие модели геймпадов, но у комплектного есть дополнительные кнопки для взаимодействия с голосовым ассистентом и быстрым запуском сервиса облачного гейминга. Как и пульт, для подключения используется Bluetooth, и за время длительной эксплуатации показал себя он на отлично, без ощутимых задержек и с четкой регистрацией нажатий на кнопки.

Набор элементов управления у него включает два стика, спаренную крестовину, кнопки X, Y, A, B, по два триггера с правой и левой сторон, а также дополнительные системные кнопки. Традиционная и проверенная временем схема.

Внешняя часть корпуса у него с приятной матовой текстурой, а внутренняя шероховатая для лучшего сцепления. Заряжается через разъем USB-C и встроенного аккумулятора хватало на 8-10 часов, при этом на время зарядки можно продолжать играть.

Платформа

В основе используется платформа с четырехъядерным процессором Amlogic S905X5M, выполненная по 6 нм техпроцессу. Ядра ARM Cortex-A55 с частотой до 2.5 ГГц, встроенная графика ARM Mali-G310 V2. Установлено 3 Гбайт памяти типа LPDDR4 и под хранение выделено 32 Гбайт встроенной памяти. Такое железо обеспечивает стабильную работу системы, запуск фильмов в высоком битрейте 4К с HDR10, запуск облачных сервисов, а также возможность поиграть в Android игры и даже приложения с ретро играми.

Интерфейс

Для начала рассмотрим основной интерфейс, потому что это, в первую очередь, медиаплеер, который преображает и расширяет возможности телевизора. Пользователь после подключения и подачи питания начинает эксплуатацию с простой настройки с соединением пульта ДУ, ввода данных локальной сети (провод или Wi-Fi), а дальше система проверяет и обновляется до актуальной версии прошивки.

Хотя в данном случае акцентирование игрового характера тут тоже наглядно. В главном окне предлагается быстрый доступ к облачным играм с наглядным разделением по жанрам. А уже ниже выводится набор ярлыков для запуска установленных приложений, а также подборки фильмов, сериалов и эфирной сетки ТВ-каналов.

Как и ранее, для мультимедиа возможностей предлагаются сервисы в рамках собственной экосистемы, дружественные сервисы, но и есть возможность пользователю самостоятельно добавить любое приложение, которое создано для Android TV. Ограничений нет и выбор свободен.

Отмечу также встроенный инструментарий для разграничения контента по возрасту. Родители могут для себя создать свой аккаунт и отдельный для детей, в котором будет ограничение по времени использования и фильтр безопасного контента.

Сам медиаплеер гармонично вписывается в экосистему умного дома. За последнее время расширился выбор как собственных устройств SberDevices, так и интеграции со сторонними решениями, объединяя в итоге все в рамках общего приложения и интерфейса.

По умолчанию облачный гейминг в SberBox Max Gaming завязан на сервис VK Play, но тут пользователь также может ставить сторонние облака и использовать или сочетать то, что использовал ранее. Рассмотрим VK, при первом запуске нужно будет авторизоваться и выбрать один из доступных тарифов с абонентской платой или почасовой оплатой, также покупатель получает бонусные 600 минут, которые позволят ознакомиться с сервисом. Если объяснять работу такого типа сервисов просто – арендуется удаленная система с мощным железом. Запуск игр проходит удаленно, она обрабатывает и обеспечивает должный уровень быстродействия, передает потоковое изображение по сети на экран пользователя.

В этом сервисе доступно несколько вариантов, среди них привязка Steam и запуск игр со своей библиотеки, такая же привязка других популярных лаунчеров, виртуальный ПК с 300 Гбайт места, на которое можно поставить нужные игры. Для теста мы запустили на таком виртуальном ПК игру CyberPunk, представленную там сразу с DLC, и на виртуальной машине получили стабильный фреймрейт на уровне 100 FPS. Выдана была машина с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti и процессором AMD Ryzen 9 9950X.

Итоги

При закрытии сессии сохранения не теряются, они переносятся в облако. В дальнейшем можно будет продолжить прохождение с той же точки. Я попробовал поиграть в несколько сетевых игр, проблем с пингом и рассинхронизацией не было, достаточно плавно. Кстати, можно и в недавно запущенный WoW Forever.Для любителей игр NES, SEGA предлагается простая установка приложения и скачивание каталога образа игр. Так можно будет поиграть в Battletoads, Черепашки, Чип и дейл, а также другие игры самостоятельно или с другом на двух геймпадах. Это приложение работает самостоятельно, без подписки.SberBox Max Gaming – интересная альтернатива покупке игрового ПК, позволяющая запускать современные тайтлы в облаке с высоким битрейтом. Компактный и шустрый медиаплеер, который из коробки предлагает качественно исполненный геймпад со встроенным микрофоном и кнопками быстрого запуска голосового ассистента, предустановленный набор сервисов с облачным геймингом, фильмами, сериалами, онлайн вещанием ТВ-каналов.