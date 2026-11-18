Комплект включает само устройство, геймпад, пульт управления с батарейками, адаптер питания в розетку, два вида USB-кабелей, короткий HDMI кабель для скрытного подключения, крепежную пластинку с липучкой, руководство пользователя.
Важной особенностью SberBox Max Gaming, отличающей его от целого ряда моделей конкурентов, является отсутствие встроенного кабеля HDMI. Это повышает надежность при длительной эксплуатации и дает больше гибкости при подключении к телевизорам разных поколений и диагоналей, а также лучше себя показывает и при работе с монитором.
С помощью комплектной пластинки с липучкой размещаем на задней стенке телевизора и коротким кабелем подключаем к свободному HDMI разъему. Ничего не мешает, нет проблем с аккуратной укладкой и неприметно в интерьере.
Помимо HDMI 2.1 доступны USB-C, используемый для подачи питания, а также RJ-45 под проводное подключение к сети. Помимо этого, у SberBox Max Gaming есть двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth.
На корпусе есть механическая кнопка, нажатие на которую запускает принудительное сопряжение с пультом ДУ и его поиск.
На нижнем торце интересно реализован отсек под батарейки. Его не нужно подцеплять или сдвигать, просто кликаем и он выдвигается. Устанавливаем две ААА-батарейки и возвращаем в исходное положение. Удобно и нет риска излома механических язычков.
Набор элементов управления у него включает два стика, спаренную крестовину, кнопки X, Y, A, B, по два триггера с правой и левой сторон, а также дополнительные системные кнопки. Традиционная и проверенная временем схема.
Внешняя часть корпуса у него с приятной матовой текстурой, а внутренняя шероховатая для лучшего сцепления. Заряжается через разъем USB-C и встроенного аккумулятора хватало на 8-10 часов, при этом на время зарядки можно продолжать играть.
Хотя в данном случае акцентирование игрового характера тут тоже наглядно. В главном окне предлагается быстрый доступ к облачным играм с наглядным разделением по жанрам. А уже ниже выводится набор ярлыков для запуска установленных приложений, а также подборки фильмов, сериалов и эфирной сетки ТВ-каналов.
Как и ранее, для мультимедиа возможностей предлагаются сервисы в рамках собственной экосистемы, дружественные сервисы, но и есть возможность пользователю самостоятельно добавить любое приложение, которое создано для Android TV. Ограничений нет и выбор свободен.
Отмечу также встроенный инструментарий для разграничения контента по возрасту. Родители могут для себя создать свой аккаунт и отдельный для детей, в котором будет ограничение по времени использования и фильтр безопасного контента.
Сам медиаплеер гармонично вписывается в экосистему умного дома. За последнее время расширился выбор как собственных устройств SberDevices, так и интеграции со сторонними решениями, объединяя в итоге все в рамках общего приложения и интерфейса.
По умолчанию облачный гейминг в SberBox Max Gaming завязан на сервис VK Play, но тут пользователь также может ставить сторонние облака и использовать или сочетать то, что использовал ранее. Рассмотрим VK, при первом запуске нужно будет авторизоваться и выбрать один из доступных тарифов с абонентской платой или почасовой оплатой, также покупатель получает бонусные 600 минут, которые позволят ознакомиться с сервисом. Если объяснять работу такого типа сервисов просто – арендуется удаленная система с мощным железом. Запуск игр проходит удаленно, она обрабатывает и обеспечивает должный уровень быстродействия, передает потоковое изображение по сети на экран пользователя.
В этом сервисе доступно несколько вариантов, среди них привязка Steam и запуск игр со своей библиотеки, такая же привязка других популярных лаунчеров, виртуальный ПК с 300 Гбайт места, на которое можно поставить нужные игры. Для теста мы запустили на таком виртуальном ПК игру CyberPunk, представленную там сразу с DLC, и на виртуальной машине получили стабильный фреймрейт на уровне 100 FPS. Выдана была машина с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti и процессором AMD Ryzen 9 9950X.
При закрытии сессии сохранения не теряются, они переносятся в облако. В дальнейшем можно будет продолжить прохождение с той же точки. Я попробовал поиграть в несколько сетевых игр, проблем с пингом и рассинхронизацией не было, достаточно плавно. Кстати, можно и в недавно запущенный WoW Forever.