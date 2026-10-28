115-дюймовый телевизор LG QNED evo Mini LED оценен в 15760 долларов

Компания LG объявила о выпуске 115-дюймового телевизора 115QNED90BL из линейки QNED evo, который основан на панели с подсветкой Mini LED с разрешением 4K. Новинка также характеризуется нативной кадровой частотой 120 Гц, технологией управления тысячами зон локального затемнения Precision Dimming Ultra, поддержкой Dolby Vision, HDR10 и HLG, платформой Alpha 8 AI Processor 4K Gen3 с поддержкой масштабирования контента, AI Picture Pro и Dynamic Tone Mapping Pro, 40-Вт звуковой системой формата 2.2 с поддержкой Dolby Atmos и технологией AI Sound Pro для виртуального эффекта многоканального звучания 11.1.2, поддержкой технологий VRR, AMD FreeSync Premium и ALLM, функцией Motion Booster для повышения частоты обновления до 330 Гц с разрешением Full HD, предустановленной операционной системой webOS 26, четырьмя портами HDMI, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, а также массой 93,3 кг. Цена телевизора на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 15760 долларов.