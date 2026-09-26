Проектор Epson Home Cinema LS7500 оценен в 2700 долларов

Компания Epson пополнила ассортимент лазерных проекторов моделями Home Cinema LS5000, LS6000 и LS7500 с разрешением 4K. Новинки характеризуются фирменной 3-чиповой технологией 3LCD, фирменной технологией 4K Display с созданием изображения из 8,29 млн пикселей, яркостью от 2500 до 3500 люмен при одинаковой цветовой яркости по стандарту IDMS и яркости белого по стандарту ISO, проекцией изображения диагональю до 300 дюймов, объективом Epson Cinema в младших моделях короткофокусным объективом в старшей, ручной регулировкой смещения объектива ±21% по горизонтали и ±59% по вертикали, двумя интерфейсами HDMI с поддержкой видео в 4K HDR с частотой обновления до 120 Гц, автоматическим режимом низкой задержки (ALLM), адаптером беспроводной связи Bluetooth 6.0 и контрастностью от 800000:1 до 1200000:1. Проекторы оценены на дебютном американском рынке в 2700, 2200 и 2000 долларов соответственно.