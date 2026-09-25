Представлена линейка телевизоров Hisense U7T Pro

Компания Hisense представила в Китае новую серию телевизоров U7T Pro с RGB-Mini LED-подсветкой — новая линейка делает акцент на высокой частоте обновления, большом количестве зон локального затемнения и широком цветовом охвате. Собственно, панель телевизора охватывает 103% цветового пространства BT.2020, а за управление подсветкой отвечает система Linglong True Color Backlight 2.0. Количество зон локального затемнения зависит от диагонали телевизора. В младших моделях их 2880, а в 100-дюймовой версии — 6912. По словам Hisense, такая конфигурация повышает эффективность подсветки и уменьшает эффект ореолов вокруг ярких объектов по сравнению с предыдущими моделями компании. Экран также получил двухслойное антибликовое покрытие, благодаря которому коэффициент отражения снижен до 1,28%.

За обработку изображения отвечает фирменный процессор Hisense Xinxin AI Picture Quality Chip H7 — он управляет цветопередачей и локальным затемнением, а также поддерживает стандартные функции масштабирования изображения и распознавания сцен. Для подключения устройств и игр телевизоры оснащены четырьмя портами HDMI 2.1 с пропускной способностью до 48 Гбит/сек, при этом панель имеет нативное разрешение 4K и частоту обновления 180 Гц. Из интересного — Hisense U7T Pro поддерживает стандартные игровые технологии, VRR, ALLM и AMD FreeSync Premium Pro. Также предусмотрен режим с частотой 360 Гц, который работает при более низком разрешении.