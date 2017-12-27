Стоит ли учиться на программиста? Хорошая ли профессия?

Ни для кого не является секретом, что многие молодые люди все чаще и чаще выбирают профессию программиста. Причины выбора банальны - везде говорят, что программисты востребованы и много наглядных примеров успешных компаний, которые создавая программные продукты поднялись с "нуля", а та же Google уже практически десять лет является лучшим работодателем во всем мире. Естественно, стремление стать успешным программистом вполне оправданно. Но все ли так гладко?

Во-первых, перед желающим стать программистом всегда встает вопрос: "Куда пойти учиться?" Многие выбирают престижные ВУЗы, третьи учатся в посредственных и по их окончании ни у кого нет никаких гарантий, что он станет успешным, а не сядет заурядным системным администратором в местной областной больнице или не пойдет работать учителем по информатике. Поймите, бесплатное образование позволяет найти бесплатную работу и никто не раскроет перед вами свои секреты успеха, поэтому учиться программированию придется самому. Будут это книжки купленные в магазинах или довольно удачные видео уроки со специальных сервисов таких как ITVDN https://itvdn.com/ru/, либо просто ограничитесь YouTube'ом - это ваше решение. Главное учитесь, практикуйте и продолжайте развиваться и только тогда вас может ожидать успех.

Во-вторых, мечтая о работе в компании Google следует понимать, что в нашей стране ее штат составлял не более 100 программистом и с началом кризиса она переселила их с семьями в Европейские страны и США, обеспечив всем необходимым. При этом наши ВУЗы ежегодно десятками тысяч выпускают программистов и большинство из них хочет получить работу с хорошей заработной платой и удобным графиком работы. По факту большинство трудоустраивается в бюджетные организации, где либо занимаются 1С программированием, либо ремонтируют компьютеры местных работяг. Заработная плата у этих программистов среднестатистическая - официально средняя, по факту половина от средней.

Поэтому, если у вас нет таланта и "мохнатой руки" за спиной, которая посадит на хорошую работу, но имеется любовь к программированию - научитесь организовывать свое рабочее время и будьте самостоятельным. Только развитие собственного бизнеса вначале на уровне фриланса, а затем и на базе собственной группы программистов - вы добьетесь успеха. Мечтать о труде в Google и Майкрософт не следует - первая набирает избранных, а вторая то и дело сокращает штат программистов. А устроитесь работать программистом в бюджетное учреждение - бесплатно отдадите здоровье, так как любая работа программиста - это ощутимый вред здоровью из-за постоянного сидячего образа жизни.